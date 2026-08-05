Mâm cơm gia đình nấu vội sau giờ tan ca gây chú ý

Là một người yêu gia đình, yêu bếp núc, tâm sự mà chị Nguyễn Thi chia sẻ trong cộng đồng chị em yêu bếp nhận được sự đồng tình, cảm phục của nhiều người.

"Với mình, mỗi bữa cơm không chỉ là để no bụng, mà còn là khoảng thời gian cả nhà được quây quần bên nhau, cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện sau một ngày dài. Dù có bận rộn đến đâu, chỉ cần nhìn chồng con ăn ngon miệng là mọi mệt mỏi dường như cũng tan biến.

Mỗi mâm cơm là một niềm vui nho nhỏ, là động lực để mình tiếp tục vào bếp mỗi ngày. Hy vọng những bữa cơm giản dị của gia đình mình sẽ mang đến thêm vài gợi ý cho các chị em mỗi khi băn khoăn: "Hôm nay nấu món gì?".

5 mâm cơm gia đình nấu vội sau giờ tan ca thu hút sự chú ý

Mâm cơm gia đình 1:

Mâm cơm gia đình 2:

Mâm cơm gia đình 3:

Mâm cơm gia đình 4:

Mâm cơm gia đình 5:

5 mâm cơm gia đình không sơn hào hải vị, gây ngỡ ngàng vì đẹp như nhà hàng GĐXH - Nhiều bà nội trợ đã hình thành thói quen lưu lại hình ảnh những mâm cơm mình từng nấu. Không chỉ để lưu giữ những khoảnh khắc đời thường, những bức ảnh ấy còn trở thành "kho ý tưởng" hữu ích cho những ngày bí món.