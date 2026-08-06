Loại lá "hồi sinh" người Nhật dùng uống mỗi ngày để bảo vệ tiêu hóa, đánh bay mệt mỏi

Tác dụng ăn lá tía tô đỏ

Theo cổng thông tin của Bệnh viện đa khoa Medlatec, ăn lá tía tô đỏ có những tác dụng sau:

Chất chống oxy hóa và vitamin: Lá tía tô đỏ giàu vitamin C, A, K và các chất chống oxy hóa, giúp tăng cường hệ miễn dịch.

Hợp chất Flavonoid: Tía tô đỏ có hàm lượng flavonoid cao, giúp điều chỉnh hoạt động của tế bào và chống lại gốc tự do. Phụ nữ Nhật thường dùng lá tía tô để cải thiện sức khỏe làn da.

Giảm căng thẳng: Tía tô đỏ có tác dụng an thần, giúp giảm căng thẳng và lo âu.

Đặc tính kháng khuẩn: Lá tía tô đỏ giúp điều trị chứng khó tiêu, ốm nghén và các vấn đề tiêu hóa khác.

Lá tía tô đỏ giàu vitamin C, A, K và các chất chống oxy hóa, giúp tăng cường hệ miễn dịch.

Công dụng trong làm đẹp của lá tía tô đỏ: Uống nước lá tía tô đỏ thường xuyên giúp hỗ trợ giảm cân, thúc đẩy quá trình đốt cháy mỡ thừa, làm săn chắc cơ thể. Ngoài ra, tía tô đỏ còn có khả năng làm sáng da và giảm mụn nhờ vào các đặc tính kháng khuẩn và chống viêm.

Cách uống lá tía tô đỏ của người Nhật

Thông tin trên vinmec.com (Trang thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec), người Nhật thường nấu lá tía tô đỏ tươi với nước, sau đó cho thêm nước cốt chanh hay một chút đường (nếu không bị tiểu đường và không sợ tăng cân) sau đó thưởng thức. Nước lá tía tô đỏ nên uống ấm vào mùa đông và hoàn toàn có thể uống mát vào mùa hè đều phát huy tác dụng.

Ngoài ra, một số cách uống lá tía tô đỏ của người Nhật khác cũng được áp dụng phổ biến như nấu lá tía tô đỏ với gừng tươi. Thức uống này có tác dụng làm ấm cơ thể, chữa chướng bụng, đầy hơi, khó tiêu rất tốt. Nước lá tía tô đỏ nấu chín pha cùng giấm táo, đường phèn hay mật ong là thức uống làm đẹp da, giảm cholesterol trong máu hiệu quả. Nếu muốn ổn định đường huyết và giảm cân bạn có thể bỏ bớt nguyên liệu đường phèn và mật ong.

Thời điểm mà người Nhật cho là tốt nhất để uống lá tía tô đỏ là trước 3 bữa ăn chính từ 10 đến 30 phút. Đây là thời điểm mà cơ thể sẽ hấp thụ tốt nhất những thành phần có lợi trong loại nước này.

Uống lá tía tô đỏ cần lưu ý gì?

Bạn hoàn toàn có thể áp dụng cách uống lá tía tô đỏ của người Nhật hàng ngày nhưng nên hạn chế tối đa việc sử dụng đường thêm vào đồ uống. Ngoài ra, việc uống lá tía tô đỏ theo cách nào còn phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của bạn. Ví dụ, một người bị dạ dày khi uống nước tía tô đỏ không nên cho thêm chanh và giấm. Người bị tiểu đường không nên cho thêm đường và mật ong.

Không nên uống quá nhiều nước tía tô đỏ và không nên uống trong thời gian dài. Mỗi ngày, một người trưởng thành chỉ nên uống 3 - 4 ly nước tía tô đỏ là đủ.

Để nấu nước hay hãm trà tía tô đỏ, bạn cần mua được lá tía tô đỏ tươi ngon, an toàn, không nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật. Khi nấu nước không nên đun sôi quá lâu vì sẽ làm các tinh dầu tốt bốc hơi. Nước tía tô đỏ nấu xong nên uống trong ngày. Nếu muốn pha thêm chanh, giấm, đường hay mật ong, bạn chỉ nên pha ngay trước khi uống, không nên pha sẵn để dùng dần.

Loại thịt nên hạn chế ăn kẻo rước bệnh vào người GĐXH - Mặc dù nguy cơ ung thư phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác ngoài thực phẩm cụ thể, nhưng những thay đổi nhỏ trong chế độ ăn uống có thể giúp chúng ta thưởng thức các bữa ăn yêu thích mà không làm tăng nguy cơ.