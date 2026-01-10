5 thói quen khi ăn cơm cần bỏ ngay nếu không muốn rước bệnh vào người
Bữa cơm gia đình không chỉ là lúc nạp năng lượng mà còn là thời điểm vàng để bảo vệ sức khỏe nếu chúng ta thực hiện đúng cách. Để bảo vệ dạ dày và tối ưu hóa sức khỏe, bạn cần ghi nhớ ngay "5 không" quan trọng trong và sau bữa ăn dưới đây.
Không uống nhiều nước hoặc nước ngọt trong khi ăn
Uống quá nhiều nước, đặc biệt là nước đá hay nước ngọt có ga trong bữa ăn, sẽ làm loãng dịch vị dạ dày và làm chậm quá trình tiêu hóa thức ăn. Việc chất lỏng tràn lan trong dạ dày khiến các enzym tiêu hóa khó tiếp xúc với thức ăn, gây ra cảm giác nặng bụng và khó tiêu. Nếu cảm thấy quá khô, bạn chỉ nên nhấp một vài ngụm nước nhỏ hoặc dùng một chút canh để hỗ trợ việc nuốt, tránh lạm dụng chất lỏng làm ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của hệ tiêu hóa.
Không ăn cơm quá nhanh hoặc nhai không kỹ
Nhiều người có thói quen ăn nhanh cho xong bữa, nhưng đây chính là "kẻ thù" của dạ dày vì khiến cơ quan này phải làm việc gấp đôi công suất. Khi bạn nhai không kỹ, thức ăn xuống dạ dày vẫn còn ở dạng thô, buộc dạ dày phải co bóp mạnh hơn và tiết nhiều axit hơn để xử lý, về lâu dài sẽ gây viêm loét dạ dày. Việc nhai kỹ không chỉ giúp thức ăn dễ tiêu hóa hơn mà còn giúp não bộ kịp thời nhận tín hiệu no, giúp bạn duy trì cân nặng ổn định và thưởng thức trọn vẹn hương vị món ăn.
Không ăn cơm quá nóng
Các nghiên cứu y khoa đã cảnh báo rằng việc thường xuyên tiêu thụ thực phẩm có nhiệt độ trên 65°C sẽ làm bỏng lớp tế bào niêm mạc, gây viêm nhiễm mãn tính và là tác nhân hàng đầu dẫn đến ung thư thực quản. Cách tốt nhất là bạn nên để cơm nguội bớt đến nhiệt độ vừa phải trước khi thưởng thức để đảm bảo an toàn cho hệ thống tiêu hóa trên.
Không ăn cơm trắng quá nhiều
Ăn quá nhiều trong một bữa có thể khiến lượng đường trong máu tăng đột ngột. Việc nạp quá nhiều tinh bột không chỉ gây áp lực cho tuyến tụy mà còn dẫn đến tích tụ mỡ thừa, gây béo phì và tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2. Bạn nên cân đối khẩu phần cơm, tăng cường rau xanh và protein để duy trì mức năng lượng ổn định mà không gây hại cho quá trình chuyển hóa của cơ thể.
Không ăn cơm để qua đêm không bảo quản đúng cách
Sử dụng cơm nguội từ hôm trước là thói quen tiết kiệm của nhiều gia đình, nhưng nếu không được bảo quản trong tủ lạnh, cơm rất dễ bị nhiễm khuẩn Bacillus cereus. Loại vi khuẩn này có thể tồn tại ngay cả khi bạn rang hoặc hâm nóng lại cơm, gây ra các triệu chứng ngộ độc thực phẩm như buồn nôn, tiêu chảy và đau bụng dữ dội. Để đảm bảo an toàn, bạn chỉ nên nấu lượng cơm vừa đủ và nếu có cơm thừa, hãy đậy kín, bảo quản lạnh ngay sau khi nguội và không nên để quá 24 giờ.
