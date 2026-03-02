5 thực phẩm nên có trong bữa sáng nếu muốn giảm vòng eo tự nhiên

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Bữa sáng không chỉ giúp “đánh thức” cơ thể sau một đêm dài nhịn ăn mà còn đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát cân nặng và mỡ bụng. Thế nhưng, không ít người vì bận rộn hoặc muốn giảm cân nhanh đã bỏ qua bữa sáng - thói quen tưởng như vô hại nhưng có thể gây ra hàng loạt hệ lụy cho chuyển hóa.

Theo TS.BS Trần Thị Minh Hạnh - chuyên gia dinh dưỡng cộng đồng - từng chia sẻ, một bữa sáng đầy đủ và cân đối có thể giúp ổn định đường huyết, giảm cảm giác thèm ăn vào buổi trưa và hạn chế tích mỡ vùng bụng. Nhiều nghiên cứu cho thấy những người ăn sáng giàu protein và chất xơ có xu hướng kiểm soát cân nặng tốt hơn so với người bỏ bữa sáng hoặc ăn sáng quá nghèo dinh dưỡng.

Bỏ bữa sáng: Không chỉ hại dạ dày mà còn tăng mỡ bụng

Sau 8-10 tiếng ngủ, cơ thể rơi vào trạng thái nhịn ăn kéo dài. Lúc này, mật được cô đặc trong túi mật để chuẩn bị cho quá trình tiêu hóa. Nếu không ăn sáng hoặc chỉ ăn quá ít chất béo và protein, cơ thể không kích thích đủ hormone cholecystokinin để co bóp túi mật, khiến mật ứ đọng lâu ngày, tăng nguy cơ hình thành sỏi mật hoặc polyp túi mật.

Không ăn sáng còn làm rối loạn nhịp sinh học của hệ tiêu hóa, dễ dẫn đến viêm dạ dày, trào ngược hoặc táo bón. Đáng chú ý hơn, việc bỏ bữa sáng khiến cơ thể có xu hướng “bù đắp” bằng cách ăn nhiều hơn vào bữa trưa và tối. Lượng năng lượng nạp dồn vào cuối ngày dễ chuyển hóa thành mỡ dự trữ, đặc biệt ở vùng bụng.

Ngoài ra, nhịn ăn buổi sáng kéo dài có thể ảnh hưởng đến độ nhạy insulin, làm tăng nguy cơ rối loạn đường huyết và tiểu đường type 2. Khi cơ thể phải huy động mỡ dự trữ liên tục trong trạng thái đói, các acid béo tự do tăng cao cũng có thể tích tụ ở gan, làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ.

Rõ ràng, nếu muốn giảm vòng eo một cách tự nhiên và bền vững, bỏ bữa sáng không phải là giải pháp.

Một số cách kết hợp bữa sáng phổ biến thực tế lại thiếu cân bằng.

Chẳng hạn, chỉ uống sữa và ăn trứng tuy giàu protein nhưng lại thiếu carbohydrate phức và chất xơ. Khi đó, cơ thể có thể phải sử dụng protein làm năng lượng, vừa lãng phí vừa tạo thêm gánh nặng chuyển hóa.

Hoặc cháo trắng ăn kèm dưa muối - tuy nhẹ bụng nhưng nghèo protein và giàu natri. Lâu dài, chế độ ăn nhiều muối không chỉ bất lợi cho tim mạch mà còn khiến cơ thể giữ nước, làm vòng eo trông “phình” hơn.

Bánh mì trắng, bánh quẩy chiên cũng là lựa chọn quen thuộc, nhưng chúng chứa nhiều tinh bột tinh chế và chất béo xấu, dễ gây tăng đường huyết nhanh và tích mỡ nếu dùng thường xuyên.

Vậy, đâu là những thực phẩm nên ưu tiên nếu mục tiêu là giảm mỡ bụng?

1. Trứng - nguồn protein “vàng” cho buổi sáng

Trứng là thực phẩm giàu protein chất lượng cao, chứa đầy đủ các acid amin thiết yếu. Một quả trứng cung cấp khoảng 6-7g protein cùng vitamin D, choline và nhiều vi chất quan trọng.

Bữa sáng giàu protein giúp tăng cảm giác no, giảm hormone gây đói (ghrelin) và hạn chế ăn vặt về sau. Một số nghiên cứu cho thấy người ăn trứng vào buổi sáng có xu hướng giảm tổng năng lượng nạp trong ngày.

Để tốt cho vòng eo, nên ưu tiên trứng luộc, trứng chần hoặc ốp la ít dầu thay vì chiên ngập mỡ.

2. Ngũ cốc nguyên hạt - kiểm soát đường huyết, hạn chế tích mỡ

Yến mạch, bánh mì nguyên cám, gạo lứt hay các loại ngũ cốc nguyên hạt cung cấp carbohydrate phức và chất xơ dồi dào. Chúng được tiêu hóa chậm, giúp đường huyết tăng từ từ, tránh tình trạng tăng - giảm đột ngột gây đói nhanh.

Chất xơ hòa tan trong yến mạch còn hỗ trợ giảm cholesterol và cải thiện hệ vi sinh đường ruột – yếu tố ngày càng được chứng minh có liên quan đến kiểm soát cân nặng.

Một bát yến mạch nấu với sữa không đường, kết hợp thêm hạt và trái cây tươi là lựa chọn lý tưởng cho người muốn siết eo.

3. Sữa và sữa chua không đường - bổ sung đạm và canxi

Các sản phẩm từ sữa như sữa tươi, sữa chua Hy Lạp không đường cung cấp protein, canxi và lợi khuẩn. Protein từ sữa giúp duy trì khối cơ - yếu tố quan trọng để tăng chuyển hóa cơ bản và đốt mỡ hiệu quả hơn.

Sữa chua chứa probiotic còn hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột, giảm viêm mức độ thấp – tình trạng có liên quan đến béo bụng.

Lưu ý nên chọn loại không đường hoặc ít đường để tránh nạp thêm calo rỗng.

4. Rau xanh và trái cây tươi - “trợ thủ” của vòng eo

Rau lá xanh, cà chua, dưa chuột, táo, dâu… cung cấp chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa. Chất xơ giúp tăng cảm giác no, cải thiện tiêu hóa và giảm hấp thu chất béo.

Bổ sung rau và trái cây vào bữa sáng còn giúp làm chậm quá trình hấp thu đường từ tinh bột, hỗ trợ ổn định insulin - hormone liên quan mật thiết đến tích mỡ bụng.

Tuy nhiên, nên ưu tiên ăn nguyên quả thay vì uống nước ép để giữ lại chất xơ.

5. Các loại hạt - chất béo tốt giúp no lâu

Hạnh nhân, óc chó, hạt chia, hạt lanh… chứa chất béo không bão hòa, protein thực vật và chất xơ. Dù giàu năng lượng, nhưng khi ăn với lượng vừa phải (khoảng 10-15g), chúng giúp kéo dài cảm giác no và hạn chế thèm ăn.

Chất béo lành mạnh cũng cần thiết để kích thích túi mật co bóp, giảm nguy cơ ứ mật do nhịn ăn hoặc ăn quá ít chất béo vào buổi sáng.

Lưu ý:

Một người trưởng thành trung bình cần khoảng 1.800-2.200 kcal/ngày tùy giới tính và mức độ hoạt động. Bữa sáng nên chiếm khoảng 25-30% tổng năng lượng. Về protein, mức 20–25g vào buổi sáng được xem là lý tưởng để hỗ trợ giảm cân và kiểm soát đường huyết ở người có chức năng gan thận bình thường.

Thời điểm ăn sáng tốt nhất là trong vòng 1-2 giờ sau khi thức dậy, tránh kéo dài tình trạng nhịn đói.

Gợi ý bữa sáng hỗ trợ giảm mỡ bụng

- 1 ly sữa không đường + 2 lát bánh mì nguyên cám + 1 quả trứng luộc + cà chua và một ít hạt.

- 1 bát yến mạch nấu với sữa + dâu tây + hạt chia.

- 1 bát mì nước trong với thịt bò nạc, rau xanh và trứng chần.

Giảm vòng eo không đến từ việc nhịn ăn, mà từ việc ăn đúng và đủ. Một bữa sáng cân bằng, giàu protein và chất xơ chính là bước khởi đầu đơn giản nhưng hiệu quả để cơ thể đốt mỡ tự nhiên và duy trì vóc dáng khỏe mạnh lâu dài.