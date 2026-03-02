Không thể giảm cân dù đã ăn theo kiểu 168: Bác sĩ "chỉ thay đổi 1 điều" giúp cô gái giảm 8kg và 10% mỡ cơ thể trong 10 tuần

Bạn có phải là người đang thực hiện nhịn ăn gián đoạn 168 nhưng con số trên bàn cân vẫn "giậm chân tại chỗ"? Bác sĩ chỉ ra rằng, chi tiết "cốt tử" khiến nhiều người thất bại không nằm ở việc bạn ăn "cái gì", mà là ăn vào "lúc nào"!

Chỉ cần một điều chỉnh cực kỳ đơn giản, bạn có thể đón nhận sự thay đổi kinh ngạc.

Chi tiết khiến bạn bị chững cân: Bạn ăn tối quá muộn?

"Thưa bác sĩ, tôi ăn đủ đạm, có tập thể dục, tại sao cân nặng vẫn không nhích?" Bác sĩ Hsiao Chieh-chien, chuyên gia quản lý cân nặng tại phòng khám Sanshu Golden Oriole (Đài Loan, Trung Quốc), chia sẻ đây là nỗi trăn trở của một học viên. Sau khi tư vấn, ông phát hiện vấn đề nằm ở chỗ: Dù cô ấy thực hiện 168 nhưng thời gian ăn lại quá muộn, thường đến 9 giờ tối mới ăn bữa cuối.

Phương pháp nhịn ăn " 168 giờ " đề cập đến việc kiêng ăn và chỉ uống nước trong 16 giờ liên tục trong vòng 24 giờ, rút ngắn thời gian ăn uống xuống còn 8 giờ. Tuy nhiên, chìa khóa thành công nằm ở việc chọn đúng thời điểm trong ngày cho 8 giờ này.

Lời khuyên của Tiến sĩ Hsiao Chieh-chien dành cho các học viên của mình rất đơn giản: hãy thay đổi giờ ăn sớm hơn, thử ăn trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều, hoặc thậm chí thử thách bản thân ăn trong khoảng thời gian từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Kết quả thật kỳ diệu: chỉ trong 10 tuần, các học viên đã giảm thành công 8 kg và 10% lượng mỡ cơ thể!

Đồng bộ với đồng hồ sinh học: Nghiên cứu Hàn Quốc tiết lộ "ăn sớm" giảm cân nhanh hơn

Chìa khóa cho sự thay đổi đáng kinh ngạc này nằm ở việc điều chỉnh thời gian ăn uống phù hợp với "đồng hồ sinh học" của mỗi người. Tiến sĩ Hsiao Chieh-chien dẫn chứng một nghiên cứu năm 2023 từ Đại học Công giáo Hàn Quốc giải thích hoàn hảo hiện tượng này. Nghiên cứu đã chia những người tham gia trải qua cùng một quá trình nhịn ăn 168 ngày thành hai nhóm:

Nhóm ăn sớm: Ăn bữa đầu tiên trước buổi trưa để phù hợp với đồng hồ sinh học của bạn.

Nhóm ăn khuya: Họ bắt đầu ăn vào buổi chiều và ăn các bữa muộn hơn.

Kết quả thật đáng kinh ngạc! Nhóm ăn thức ăn sớm hơn đã giảm cân và lượng mỡ cơ thể đáng kể, thậm chí còn cải thiện tình trạng kháng insulin; ngược lại, nhóm ăn thức ăn muộn hơn lại có lượng đường trong máu không ổn định hơn và thậm chí còn có dấu hiệu kháng insulin.

Thời điểm ăn uống quan trọng hơn bạn nghĩ

Nghiên cứu này cho thấy rõ ràng rằng "thời điểm" quan trọng hơn bạn nghĩ rất nhiều! Tiến sĩ Hsiao Chieh-chien cho biết, nếu bạn muốn đạt được kết quả giảm cân và cải thiện trao đổi chất tốt nhất thông qua phương pháp nhịn ăn gián đoạn, thời gian ăn của bạn phải phù hợp với nhịp sinh học của cơ thể, và bạn nên cố gắng bắt đầu bữa ăn đầu tiên trước buổi trưa.

Nếu bạn là một trong những người đang cố gắng hết sức nhưng vẫn chưa thấy kết quả, hãy xem xét lại chế độ ăn uống của mình! Một thay đổi nhỏ có thể là bước đầu tiên dẫn đến thành công.

(Theo Health 2.0 )