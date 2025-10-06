Mới nhất
5 tỉnh thành chịu tác động mạnh nhất hôm nay do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 11

Thứ hai, 11:40 06/10/2025 | Đời sống
GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 11, khu vực Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Sơn La đã có mưa vừa, mưa to.

Tin áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 11

Theo tin áp thấp nhiệt đới trên đất liền mới nhất của Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia:

Do ảnh hưởng của bão số 11, tại trạm Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; trạm Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Mẫu Sơn (Lạng Sơn) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; trạm Đông Xuyên (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; vùng ven biển Quảng Ninh-Hải Phòng đã có gió giật cấp 6-7.

Ở khu vực Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Sơn La đã có mưa vừa, mưa to có nơi trên 80mm như: trạm Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 118mm, Trạm Ít Ong (Sơn La) 124mm…

Hồi 10 giờ ngày 6/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,1 độ Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8. Di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15km/h.

Dự báo đến 22h ngày 6/10, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc khoảng 20-25km/h trên khu vực vùng núi Bắc Bộ sau suy yếu thành vùng áp thấp.

5 tỉnh thành chịu tác động mạnh nhất hôm nay do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 11 - Ảnh 1.Tin bão mới nhất: Bão số 11 Matmo giật cấp 13 vào Biển Đông, dự báo vùng bị ảnh hưởng nặng nhất ở Việt Nam

GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, bão số 11 Matmo giật cấp 13 đi vào Biển Đông. Dự báo khoảng ngày 6/10, bão số 11 áp sát đất liền đi vào khu vực Quảng Ninh.

5 tỉnh thành chịu tác động mạnh nhất hôm nay do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 11 - Ảnh 2.

Theo dự báo nhiều tỉnh thành có mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 11. Ảnh minh họa: TL

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới:

Trên biển: Trưa nay (6/10), khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3m, biển động (nguy hiểm đối với tàu thuyền).

Trên đất liền: Trưa nay (6/10), trên đất liền khu vực Quảng Ninh và Lạng Sơn có gió mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Từ ngày 6/10 đến hết đêm 7/10, ở khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h); khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Thời tiết Hà Nội hôm nay

Dự báo thời tiết Hà Nội từ ngày 6/10 đến hết ngày 7/10 có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tin bão mới nhất: Bão số 11 Matmo suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, khu vực đất liền nào của Việt Nam còn chịu ảnh hưởng?Tin bão mới nhất: Bão số 11 Matmo suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, khu vực đất liền nào của Việt Nam còn chịu ảnh hưởng?

GĐXH - Bão số 11 Matmo đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trên đất liền trong sáng nay (6/10), khu vực Quảng Ninh và Lạng Sơn có gió giật cấp 7 - 8.

Điểm danh những tỉnh, thành có mưa lớn nhất hôm nay do ảnh hưởng trực tiếp từ bão số 11 MatmoĐiểm danh những tỉnh, thành có mưa lớn nhất hôm nay do ảnh hưởng trực tiếp từ bão số 11 Matmo

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, do ảnh hưởng của bão số 11 Matmo trọng tâm mưa lớn nhất hôm nay là khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ. Mưa phổ biến từ 150 - 250mm, có nơi mưa vượt 400mm.

Hà Nội lên kịch bản 4 cấp độ chống bão Matmo, liệu có thoát cảnh "phố biến thành sông"?Hà Nội lên kịch bản 4 cấp độ chống bão Matmo, liệu có thoát cảnh 'phố biến thành sông'?

GĐXH - Sau trận lụt lịch sử do bão số 10 gây ra khiến nhiều khu vực chìm trong nước gần một tuần, Sở Xây dựng Hà Nội đã khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết với 3 kịch bản, 4 cấp độ ứng phó với bão số 11 (Matmo). Kế hoạch được kỳ vọng sẽ giúp Thủ đô không tái diễn cảnh hỗn loạn, tê liệt vì ngập úng.


L.Vũ (th)
Tháng sinh Âm lịch của người phụ nữ cả đời may mắn, hậu vận an nhàn sung túc

Tháng sinh Âm lịch của người phụ nữ cả đời may mắn, hậu vận an nhàn sung túc

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Phụ nữ sinh vào một số tháng Âm lịch không chỉ mang số mệnh tốt đẹp cho bản thân mà còn được xem là "quý nhân" của gia đình, giúp chồng con hưng vượng và lan tỏa may mắn đến những người xung quanh.

Tháng 10 phú quý vây quanh: 4 con giáp làm ăn thuận lợi, tài lộc bùng nổ

Tháng 10 phú quý vây quanh: 4 con giáp làm ăn thuận lợi, tài lộc bùng nổ

Đời sống - 17 giờ trước

GĐXH - Tháng 10 không chỉ là khoảnh khắc giao mùa mà còn là giai đoạn đánh dấu bước chuyển vận khí mạnh mẽ. Theo tử vi, thời điểm này mở ra nhiều cơ hội thăng hoa về sự nghiệp, tài lộc và cả tình cảm cho một số con giáp đặc biệt.

Vi phạm điều này khi đi khám chữa bệnh sẽ bị thu hồi thẻ bảo hiểm y tế ngay lập tức

Vi phạm điều này khi đi khám chữa bệnh sẽ bị thu hồi thẻ bảo hiểm y tế ngay lập tức

Đời sống - 23 giờ trước

GĐXH - Khi đi khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế còn giá trị sử dụng và giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ. Tuy nhiên, có những trường hợp sẽ bị thu hồi, tạm giữ hoặc tạm khóa giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế khi vi phạm.

Tháng sinh Âm lịch của người có sức hút, quan hệ rộng

Tháng sinh Âm lịch của người có sức hút, quan hệ rộng

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tử vi, tháng sinh Âm lịch không chỉ tiết lộ vận mệnh mà còn ảnh hưởng đến tính cách và khả năng giao tiếp của mỗi người.

Quân đội sẵn sàng mọi biện pháp ứng phó với bão số 11

Quân đội sẵn sàng mọi biện pháp ứng phó với bão số 11

Xã hội - 1 ngày trước

Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam vừa có Công điện số 5711/CĐ-TM gửi các cơ quan, đơn vị Quân đội về việc tập trung ứng phó bão số 11 (MATMO).

Khẩn cấp ứng phó sạt lở, ngăn nguy cơ mở cửa biển mới

Khẩn cấp ứng phó sạt lở, ngăn nguy cơ mở cửa biển mới

Xã hội - 1 ngày trước

Sau bão số 10, đoạn bờ biển qua phường Thuận An bị xói lở, ăn sâu vào đất liền. UBND TP Huế công bố tình huống khẩn cấp thiên tai, huy động lực lượng, phương tiện ứng phó, ngăn nguy cơ hình thành cửa biển mới.

Thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hiện nay có sự thay đổi?

Thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hiện nay có sự thay đổi?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo Nghị định 188/2025/NĐ-CP, thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hiện nay có nhiều điểm mới. Dưới đây là các thông tin chi tiết.

Quảng Ninh huy động hàng chục nghìn người, phương tiện ứng trực bão số 11

Quảng Ninh huy động hàng chục nghìn người, phương tiện ứng trực bão số 11

Đời sống - 1 ngày trước

Theo thông tin dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 5-7/10, bão số 11 (Matmo) sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vịnh Bắc Bộ. Hiện tỉnh Quảng Ninh đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống bão với tinh thần khẩn trương, quyết liệt.

Dừng tổ chức Đêm hội Thành Tuyên 2025 để tập trung khắc phục hậu quả bão lũ

Dừng tổ chức Đêm hội Thành Tuyên 2025 để tập trung khắc phục hậu quả bão lũ

Đời sống - 1 ngày trước

Ngày 4/10, UBND tỉnh Tuyên Quang đã có văn bản số 2434/UBND-VHXH chỉ đạo dừng tổ chức Đêm hội Thành Tuyên và Chương trình vui Trung thu nhớ Bác năm 2025, để tập trung nguồn lực cho công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai do hoàn lưu bão số 10 gây ra.

Quy định mới nhất về mức đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 1/1/2026, người lao động nên nắm rõ

Quy định mới nhất về mức đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 1/1/2026, người lao động nên nắm rõ

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Bảo hiểm thất nghiệp là một trong những chính sách an sinh xã hội của nhà nước nhằm hỗ trợ người lao động trong tình trạng “thất nghiệp” hoặc đang tìm kiếm việc làm mới. Từ 1/1/2026 mức đóng bảo hiểm thất nghiệp được quy định thế nào?

Ngày sinh Âm lịch của người cả đời không lo thiếu tiền

Ngày sinh Âm lịch của người cả đời không lo thiếu tiền

Đời sống

GĐXH - Những ai sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây khi sinh ra đã mang mệnh phú quý, cả đời không lo thiếu tiền, càng về sau càng sung túc.

Bão Matmo gió giật cấp 14 vào Biển Đông, dự báo Hà Nội có nơi mưa rất to trên 300m

Bão Matmo gió giật cấp 14 vào Biển Đông, dự báo Hà Nội có nơi mưa rất to trên 300m

Đời sống
Tháng 10 phú quý vây quanh: 4 con giáp làm ăn thuận lợi, tài lộc bùng nổ

Tháng 10 phú quý vây quanh: 4 con giáp làm ăn thuận lợi, tài lộc bùng nổ

Đời sống
Tháng sinh Âm lịch của người phụ nữ cả đời may mắn, hậu vận an nhàn sung túc

Tháng sinh Âm lịch của người phụ nữ cả đời may mắn, hậu vận an nhàn sung túc

Đời sống
Vi phạm điều này khi đi khám chữa bệnh sẽ bị thu hồi thẻ bảo hiểm y tế ngay lập tức

Vi phạm điều này khi đi khám chữa bệnh sẽ bị thu hồi thẻ bảo hiểm y tế ngay lập tức

Đời sống

