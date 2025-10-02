Tin bão mới nhất: Dự báo thời điểm bão Matmo đi vào Biển Đông hoành hành, gây thời tiết xấu

Tin bão mới nhất – cơn bão số 11 Matmo

Theo tin bão mới nhất, hồi 13 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 126,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Theo dự báo, ngày 4/10 bão số 11 sẽ đi vào Biển Đông. Ảnh: NCHMF

Dự báo diễn biến bão (24 đến 72 giờ tới)

13 giờ ngày 3/10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, vị trí trên đất liền phía Bắc đảo Luzon (Philippines) với tốc độ khoảng 25km/h, cường độ bão cấp 9, giật cấp 11 và có khả năng mạnh thêm.

Khu vực chịu ảnh hưởng: Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cấp 3.

13 giờ ngày 4/10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25-30 km/h, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Vị trí tâm bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 430km về phía Đông Bắc. Cường độ bão cấp 10-11, giật cấp 13.

Khu vực chịu ảnh hưởng: Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cấp 3.

13 giờ ngày 5/10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 25 km/h và còn có khả năng mạnh thêm. Vị trí tâm bão trên trên vùng ven biển phía Nam của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Cường độ bão giật cấp 12, giật cấp 15.

Khu vực chịu ảnh hưởng: Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cấp 3.

Cảnh báo trong những giờ tiếp theo bão số 11 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, cường độ bão giảm dần.

Dự báo tác động của bão

Từ trưa và chiều 3/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 12, sóng biển cao 4-6m. Biển động dữ dội.

Cảnh báo: Trong khoảng ngày 4-5/10, khu vực Bắc Biển Đông có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Tin bão mới nhất: Bão số 11 Matmo giật cấp 10 sắp đi vào Biển Đông, đất liền Việt Nam ảnh hưởng thế nào? GĐXH - Bão số 11 Matmo giật cấp 10 đã đi vào Biển Đông. Dự báo bão số 11 có khả năng gây mưa diện rộng cho khu vực miền Bắc.