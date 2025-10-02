Mới nhất
Tin bão mới nhất: Dự báo thời điểm bão Matmo đi vào Biển Đông hoành hành, gây thời tiết xấu

Thứ năm, 17:18 02/10/2025
GĐXH - Theo dự báo ngày 4/10, bão số 11 Matmo đi vào Biển Đông với cường độ giật cấp 13. Cảnh báo biển động dữ dội, tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Tin bão mới nhất – cơn bão số 11 Matmo

Theo tin bão mới nhất, hồi 13 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 126,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.

Tin bão mới nhất: Dự báo thời điểm bão Matmo đi vào Biển Đông hoành hành, gây thời tiết xấu - Ảnh 1.

Theo dự báo, ngày 4/10 bão số 11 sẽ đi vào Biển Đông. Ảnh: NCHMF

Dự báo diễn biến bão (24 đến 72 giờ tới)

13 giờ ngày 3/10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, vị trí trên đất liền phía Bắc đảo Luzon (Philippines) với tốc độ khoảng 25km/h, cường độ bão cấp 9, giật cấp 11 và có khả năng mạnh thêm.

Khu vực chịu ảnh hưởng: Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cấp 3.

13 giờ ngày 4/10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25-30 km/h, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Vị trí tâm bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 430km về phía Đông Bắc. Cường độ bão cấp 10-11, giật cấp 13.

Khu vực chịu ảnh hưởng: Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cấp 3.

13 giờ ngày 5/10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 25 km/h và còn có khả năng mạnh thêm. Vị trí tâm bão trên trên vùng ven biển phía Nam của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Cường độ bão giật cấp 12, giật cấp 15.

Khu vực chịu ảnh hưởng: Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cấp 3.

Cảnh báo trong những giờ tiếp theo bão số 11 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, cường độ bão giảm dần.

Dự báo tác động của bão

Từ trưa và chiều 3/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 12, sóng biển cao 4-6m. Biển động dữ dội.

Cảnh báo: Trong khoảng ngày 4-5/10, khu vực Bắc Biển Đông có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Tin bão mới nhất: Bão số 11 Matmo giật cấp 10 sắp đi vào Biển Đông, đất liền Việt Nam ảnh hưởng thế nào?

GĐXH - Bão số 11 Matmo giật cấp 10 đã đi vào Biển Đông. Dự báo bão số 11 có khả năng gây mưa diện rộng cho khu vực miền Bắc.

GĐXH - Bão số 11 Matmo giật cấp 10 đã đi vào Biển Đông. Dự báo bão số 11 có khả năng gây mưa diện rộng cho khu vực miền Bắc.

Biển Đông đón áp thấp nhiệt đới khả năng sẽ mạnh thành bão, Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng?Biển Đông đón áp thấp nhiệt đới khả năng sẽ mạnh thành bão, Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng?

GĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía đông đảo Luzon (Philippines) và đi vào Biển Đông. Áp thấp nhiệt đới này khả năng sẽ mạnh lên thành bão.

L.Vũ (th)
Hà Nội: Lũ sông Hồng đạt đỉnh trên báo động 1, nhiều khu vực ven sông chìm trong nước

Hà Nội: Lũ sông Hồng đạt đỉnh trên báo động 1, nhiều khu vực ven sông chìm trong nước

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Ngày 2/10, mực nước sông Hồng (qua TP Hà Nội) đã đạt đỉnh ở mức 9,56m (trên BĐ1 là 0,06m), mực nước dâng cao gây ngập tại nhiều khu vực ven sông, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân tại khu vực.

Điểm danh các tuyến phố Hà Nội còn ngập sáng 2/10

Điểm danh các tuyến phố Hà Nội còn ngập sáng 2/10

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Công ty Thoát nước Hà Nội đã có báo cáo nhanh liên quan tới tình hình thoát nước tại Thủ đô tính tới thời điểm 7h sáng ngày 2/10.

Tin bão mới nhất: Bão số 11 Matmo giật cấp 10 sắp đi vào Biển Đông, đất liền Việt Nam ảnh hưởng thế nào?

Tin bão mới nhất: Bão số 11 Matmo giật cấp 10 sắp đi vào Biển Đông, đất liền Việt Nam ảnh hưởng thế nào?

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Bão số 11 Matmo giật cấp 10 đã đi vào Biển Đông. Dự báo bão số 11 có khả năng gây mưa diện rộng cho khu vực miền Bắc.

Rạng sáng nay (2/10), mực nước các sông ở Hà Nội tiếp tục dâng cao, vượt báo động 3

Rạng sáng nay (2/10), mực nước các sông ở Hà Nội tiếp tục dâng cao, vượt báo động 3

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Mực nước nhiều sông ở Hà Nội tiếp tục lên cao vào rạng sáng nay 2/10, đỉnh lũ dự báo đều vượt báo động 3.

Huy động hơn 200 người và chó nghiệp vụ tìm 4 nạn nhân sạt lở ở Tuyên Quang

Huy động hơn 200 người và chó nghiệp vụ tìm 4 nạn nhân sạt lở ở Tuyên Quang

Thời sự - 12 giờ trước

Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 chó nghiệp vụ được huy động, xuyên đêm tìm kiếm 4 người trong gia đình bị sạt lở vùi lấp ở xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang.

Người dân miền Bắc đón tin vui về thời tiết trước khi lại hứng đợt mưa lớn diện rộng

Người dân miền Bắc đón tin vui về thời tiết trước khi lại hứng đợt mưa lớn diện rộng

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, mưa lớn khu vực Bắc Bộ đã giảm toàn miền trời chuyển nắng. Dự báo từ ngày 6 - 8/10, khu vực này khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Tin sáng 2/10: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ lại hứng đợt mưa lớn diện rộng; thực hư thông tin sửa chữa thang máy hết 2 tỷ đồng vụ trẻ ném dép vào van nước chữa cháy

Tin sáng 2/10: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ lại hứng đợt mưa lớn diện rộng; thực hư thông tin sửa chữa thang máy hết 2 tỷ đồng vụ trẻ ném dép vào van nước chữa cháy

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Cơ quan khí tượng phát đi bản tin dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới và cảnh báo từ 6 - 8/10, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hứng thêm đợt mưa lớn diện rộng; Một thang máy tại Chung cư CT12B Kim Văn Kim Lũ đã được sửa chữa và vận hành trở lại. Hiện chỉ còn 1 thang bị hỏng, đang chờ linh kiện về để thay thế.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở TP HCM khiến 2 người thương vong

Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở TP HCM khiến 2 người thương vong

Thời sự - 23 giờ trước

Cú tông mạnh giữa xe tải và xe máy khiến 2 người đàn ông thương vong trên đường Trần Hải Phụng, TP HCM.

Vụ bé trai 7 tuổi và bố tử vong do ngạt khí máy phát điện ở Nghệ An: Nghẹn lòng khoảnh khắc hàng trăm học sinh xếp hàng tiễn bạn về nơi an nghỉ cuối cùng

Vụ bé trai 7 tuổi và bố tử vong do ngạt khí máy phát điện ở Nghệ An: Nghẹn lòng khoảnh khắc hàng trăm học sinh xếp hàng tiễn bạn về nơi an nghỉ cuối cùng

Thời sự - 1 ngày trước

Chiều nay (1/10), trước cổng Trường Tiểu học Nghi Thu (Nghệ An), hàng trăm học sinh, phụ huynh và thầy cô giáo đã lặng lẽ xếp hàng dài, nghẹn ngào vẫy tay tiễn đưa cậu học trò nhỏ đoạn đường cuối.

Hà Nội: Nước sông Nhuệ dâng cao, nhiều khu vực ven sông ngập nặng, giao thông tê liệt

Hà Nội: Nước sông Nhuệ dâng cao, nhiều khu vực ven sông ngập nặng, giao thông tê liệt

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 1/10, Hà Nội tiếp tục có mưa dông, mực nước các sông, hồ nội đô vẫn ở ngưỡng cao. Tại lưu vực các sông Nhuệ, Tô Lịch, Tả Hồng hiện đang còn hàng chục điểm ngập úng, giao thông tê liệt.

Xác minh clip chủ quán hải sản ở Huế chửi bới, đe doạ người phụ nữ lớn tuổi làm thuê

Xác minh clip chủ quán hải sản ở Huế chửi bới, đe doạ người phụ nữ lớn tuổi làm thuê

Thời sự

GĐXH - Cơ quan chức năng ở Huế đang xác minh clip ghi lại cảnh một người đàn ông được cho là chủ của một nhà hàng chửi bới, đe dọa người phụ nữ lớn tuổi.

Tin bão mới nhất: Bão số 11 Matmo giật cấp 10 sắp đi vào Biển Đông, đất liền Việt Nam ảnh hưởng thế nào?

Tin bão mới nhất: Bão số 11 Matmo giật cấp 10 sắp đi vào Biển Đông, đất liền Việt Nam ảnh hưởng thế nào?

Thời sự
Hà Nội: Nước sông Nhuệ dâng cao, nhiều khu vực ven sông ngập nặng, giao thông tê liệt

Hà Nội: Nước sông Nhuệ dâng cao, nhiều khu vực ven sông ngập nặng, giao thông tê liệt

Thời sự
Điểm danh các tuyến phố Hà Nội còn ngập sáng 2/10

Điểm danh các tuyến phố Hà Nội còn ngập sáng 2/10

Thời sự
Điểm danh 57 tuyến phố Hà Nội hết ngập sáng 1/10

Điểm danh 57 tuyến phố Hà Nội hết ngập sáng 1/10

Thời sự

