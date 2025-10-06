Ứng phó sau bão số 11: Hà Nội yêu cầu các trường linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy - học

Ngày mai (6/10), học sinh Hà Nội được nghỉ học để bảo đảm an toàn trước bão số 11 GĐXH - Chiều 5/10, UBND TP Hà Nội cho biết, Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có thông báo gửi UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị, trường học trực thuộc về việc cho học sinh nghỉ học ngày 06/10/2025 (thứ Hai) nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ ngành giáo dục trước cơn bão số 11.

Cụ thể, theo tin phát của Trung tâm KTTV Quốc gia lúc 5h sáng 6/10, bão số 11 (Matmo) đã đi vào đất liền Trung Quốc và suy yếu nhanh; khu vực Hà Nội không chịu ảnh hưởng của gió bão. Tuy nhiên từ trưa đến đêm nay có khả năng mưa to, cục bộ mưa rất to (50–100mm, có nơi trên 150mm), có nguy cơ ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp, thoát nước kém.

Do đó, để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; chủ động, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy – học, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Trường hợp học sinh đến trường, đơn vị phải bố trí tổ chức quản lý, dạy học linh hoạt đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên.

Sở GD&ĐT vừa ban hành thông báo hỏa tốc yêu cầu các trường học theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; chủ động, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy – học nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh trước bão số 11.

Rà soát, kiểm tra hệ thống thoát nước, khu vực sân trường, phòng học, nhà ăn, khu bán trú…; khơi thông, gia cố kịp thời để phòng ngập úng, sạt lở.

Các trường học thực hiện nghiêm chế độ trực, thường xuyên cập nhật thông tin, báo cáo nhanh tình hình mưa, ngập, ảnh hưởng đến hoạt động dạy học (nếu có) về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, xử lý theo quy định.

Trước đó, chiều 5/10, Sở GD&ĐT đã phát đi thông báo gửi UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị, trường học trực thuộc về việc cho học sinh nghỉ học ngày 06/10/2025 (thứ Hai), chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến.

Đồng thời theo dõi sát diễn biến thời tiết để có biện pháp xử lý linh hoạt trong những ngày tiếp theo.

Sở cũng đề nghị các trường chủ động rà soát, bảo đảm an toàn cơ sở vật chất, đặc biệt là khu vực nhà ăn, khu bán trú, tường rào, cây xanh, hệ thống điện nước trong khuôn viên trường học.

