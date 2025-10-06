Tin bão mới nhất: Bão số 11 Matmo suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, khu vực đất liền nào của Việt Nam còn chịu ảnh hưởng?

Tin bão mới nhất - cơn bão số 11 Matmo

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, sáng nay (06/10), sau khi đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), bão số 11 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 07 giờ ngày 06/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 22,0°N – 107,1°E, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 7 (50–61 km/giờ), giật cấp 9.

Di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 20–25 km/giờ.

Bão số 11 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới (12 giờ tới)

19 giờ ngày 6/10: áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, 20–25 km/giờ, trên khu vực vùng núi Bắc Bộ sau đó suy yếu thành vùng áp thấp (cấp <6).

Vùng nguy hiểm: khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, đất liền Quảng Ninh và Lạng Sơn.

Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong sáng nay (06/10), khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2–3m, biển động (nguy hiểm đối với tàu thuyền).

Trên đất liền trong sáng nay (6/10), khu vực Quảng Ninh và Lạng Sơn có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7–8.

Từ sáng 06/10 đến hết đêm 07/10, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 100–200 mm, có nơi trên 300 mm.

Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa – mưa to, lượng mưa phổ biến 50–150 mm, có nơi trên 200 mm.

Khu vực Hà Nội: đề phòng dông, lốc và gió giật mạnh. Dự báo từ sáng 6/10 đến hết ngày 7/10 có mưa vừa – mưa to và dông (50–100 mm, có nơi trên 150 mm).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

