Hà Nội lên kịch bản 4 cấp độ chống bão Matmo, liệu có thoát cảnh 'phố biến thành sông'?
GĐXH - Sau trận lụt lịch sử do bão số 10 gây ra khiến nhiều khu vực chìm trong nước gần một tuần, Sở Xây dựng Hà Nội đã khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết với 3 kịch bản, 4 cấp độ ứng phó với bão số 11 (Matmo). Kế hoạch được kỳ vọng sẽ giúp Thủ đô không tái diễn cảnh hỗn loạn, tê liệt vì ngập úng.
Trận mưa "lịch sử" do ảnh hưởng của bão số 10 mới đây đã biến nhiều tuyến phố tại TP Hà Nội thành sông, giao thông tê liệt, thậm trí nhiều khu vực nước vẫn ngập sau gần một tuần, khiến cuộc sống của người dân Thủ đô bị đảo lộn.
Theo dự báo, rạng sáng 6/10-7/10, TP Hà Nội sẽ đón mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 11 (Matmo), rút kinh nghiệm sâu sắc từ thực tế đó, trước nguy cơ bão số 11 đổ bộ, ngành Xây dựng Hà Nội đã lên phương án ứng phó chi tiết, quyết tâm không để bị động.
Theo Ông Trần Hữu Bảo – Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, mục tiêu cao nhất của kế hoạch là bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân và hạn chế tối đa thiệt hại cho hạ tầng đô thị.
"Toàn bộ kế hoạch được triển khai trên phương châm 4 tại chỗ gồm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, và hậu cần tại chỗ. Điều này đảm bảo sự chủ động, xử lý nhanh và hiệu quả mọi tình huống có thể xảy ra," ông Bảo nhấn mạnh.
Điểm mới trong kế hoạch lần này là việc Sở Xây dựng đã xây dựng 3 kịch bản ứng phó cụ thể dựa trên lượng mưa, từ đó xác định số điểm ngập úng có thể xảy ra.
Cụ thể:
- Kịch bản 1 (mưa dưới 100mm/ngày) dự kiến xuất hiện 11 điểm ngập;
- Kịch bản 2 (mưa trên 100mm/ngày) có thể xuất hiện 30 điểm ngập;
- Kịch bản 3 (Mưa cực đoan từ 300mm/ngày trở lên) số điểm ngập có thể lên tới 177 điểm trên toàn thành phố.
Tương ứng với các kịch bản, 4 cấp độ phản ứng (Phương án) cũng được Sở Xây dựng Hà Nội vạch ra rõ ràng, chi tiết.
Theo đó, phương án 1 (ngập ≤10cm), lực lượng chức năng sẽ thông tin liên tục trên các phương tiện truyền thông, đặc biệt là VOV Giao thông, để cảnh báo người dân.
Phương án 2 (ngập 10 – 20cm), ngoài việc cảnh báo trên truyền thông, lực lượng chức năng sẽ đặt biển cảnh báo ghi rõ chiều sâu mực nước tại 2 đầu điểm ngập.
Phương án 3 (ngập 20–30cm), bố trí lực lượng Cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông và các đơn vị liên quan để hướng dẫn, điều tiết giao thông trực tiếp tại hiện trường.
Phương án 4 (ngập >30cm), đây là cấp độ cao nhất, lực lượng chức năng sẽ báo cáo Sở Xây dựng để ra quyết định cấm đường, phân luồng từ xa. Barie, biển cấm và biển chỉ dẫn hướng đi thay thế sẽ được thiết lập tại 2 đầu điểm ngập để đảm bảo an toàn tuyệt đối.
"Trong mọi kịch bản, Sở Xây dựng đều huy động hàng trăm cán bộ, công nhân cùng các phương tiện chuyên dụng như ca nô, xuồng máy, xe cẩu, máy bơm, máy phát điện… để sẵn sàng ứng cứu. Việc chủ động xây dựng các kịch bản chi tiết là bước đi cần thiết để Hà Nội giảm thiểu tối đa thiệt hại," đại diện Sở Xây dựng khẳng định.
Kế hoạch đã được vạch ra, nguồn lực đã sẵn sàng. Người dân Thủ đô đang kỳ vọng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng này, Hà Nội sẽ vững vàng hơn trước thử thách của thiên tai, và cảnh tượng "phố biến thành sông" sẽ không còn tái diễn.
Video làng mạc ven sông Bùi qua TP Hà Nội biến thành "ốc đảo" khi lũ vượt ngưỡng báo động 3:
làng mạc ven sông Bùi qua TP Hà Nội biến thành "ốc đảo" khi lũ vượt ngưỡng báo động 3.
