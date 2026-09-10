6 chuyện tưởng nên nói với chồng nhưng đôi khi im lặng lại tốt hơn

| Chuyện vợ chồng
Bảo An
Bảo An
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GĐXH - Chia sẻ cùng nhau giúp nền tảng trong hôn nhân ngày một bền vững. Tuy nhiên, có những chuyện không nhất thiết phải nói vì khi nói ra có thể khiến người trong cuộc tổn thương, mất lòng tin hoặc đôi khi là mâu thuẫn kéo dài.

6 chuyện tưởng nên nói với chồng nhưng đôi khi im lặng lại tốt hơn - Ảnh 1.Kết hôn muộn: Vì sao giới trẻ ngày càng nhiều người ngại cưới, ngại sinh con?

GĐXH - Kết hôn muộn đang trở thành xu hướng của nhiều người trẻ lựa chọn. Đằng sau quyết định này không chỉ là thay đổi quan niệm về hôn nhân mà còn là áp lực tài chính, công việc, nhà ở, chi phí nuôi con và cả quan điểm khác nhau giữa nhiều thế hệ.

6 chuyện tưởng nên nói với chồng nhưng đôi khi im lặng lại tốt hơn - Ảnh 2.Trước khi cưới, 3 điều càng rõ ràng càng giúp hôn nhân tránh rủi ro

GĐXH - Kết hôn không chỉ là chuyện tình yêu mà còn là bước vào cuộc sống chung với nhiều trách nhiệm. Trước khi cưới, các cặp đôi nên thống nhất rõ về tài chính, quan điểm sống và ranh giới với gia đình hai bên để hạn chế mâu thuẫn về sau.

6 chuyện tưởng nên nói với chồng nhưng đôi khi im lặng lại tốt hơn - Ảnh 3.3 cách làm mẹ chồng yêu quý, nàng dâu khéo léo nên biết

GĐXH - Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu sẽ dễ hòa thuận hơn nếu nàng dâu biết cách cư xử tinh tế. Chỉ với 3 điều đơn giản dưới đây, bạn có thể tạo thiện cảm, xây dựng sự tin tưởng và khiến mẹ chồng ngày càng yêu quý mình.

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