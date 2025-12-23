6 dấu hiệu nghi ngờ mắc u xơ tử cung

1. Lý do phụ nữ không nên chủ quan với u xơ tử cung

U xơ tử cung phần lớn là các khối u lành tính nhưng nếu chủ quan có thể dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng cho sức khỏe và chức năng sinh sản của phụ nữ.

Theo BSCKII. Phạm Hải Đăng, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, thông thường mức độ nghiêm trọng của triệu chứng, biến chứng của u xơ tử cung phụ thuộc vào kích thước và loại u xơ, vị trí của chúng trong tử cung.

U xơ tử cung có thể gây thiếu máu nghiêm trọng do chảy máu nhiều. Khi khối u to gây đau và chèn ép dẫn đến tiểu vặt, bí tiểu, táo bón. Người bệnh có thể bị đau lưng, đau khi quan hệ tình dục , gặp các biến chứng khi mang thai và chuyển dạ...

Đau bụng dưới và vùng chậu có thể là dấu hiệu mắc u xơ tử cung.

Vì u xơ tử cung thường không có triệu chứng trong giai đoạn đầu nên nhiều phụ nữ không biết họ bị u xơ tử cung cho đến khi được phát hiện qua khám phụ khoa hoặc siêu âm.

Tuy nhiên, nếu phát hiện những dấu hiệu này phụ nữ nên đến bệnh viện chuyên khoa khám. Dấu hiệu nhận biết u xơ tử cung có thể bao gồm: rối loạn kinh nguyệt , đau bụng dưới, khí hư ra nhiều, đi tiểu liên tục, táo bón, đau khi quan hệ tình dục, chảy máu sau khi quan hệ tình dục, khó mang thai…

2. Một số dấu hiệu nghi ngờ mắc u xơ tử cung cần đi khám

Rối loạn kinh nguyệt

Đây là dấu hiệu phổ biến nhất. Khối u xơ (đặc biệt là u xơ dưới niêm mạc hoặc trong cơ) làm tăng diện tích bề mặt nội mạc tử cung. Đồng thời ngăn cản tử cung co bóp bình thường để cầm máu.

Thường khối u nhỏ sẽ không gây ra triệu chứng nhưng khối u lớn có thể gây rối loạn kinh nguyệt dẫn đến mất máu. Nhiều trường hợp máu kinh ra nhiều kéo dài gây thiếu máu nặng, băng huyết…

Đau bụng dưới và vùng chậu

Cơn đau có thể dữ dội hoặc có cảm giác tương tự như cơn đau bụng kinh , đôi khi trầm trọng hơn.

Khối u xơ tử cung phát triển chiếm nhiều không gian hơn trong tử cung và vùng xương chậu có thể gây ra các triệu chứng như đầy bụng hoặc cảm giác nặng nề ở tử cung.

Khí hư ra nhiều

Sự hiện diện của khối u xơ làm tăng tưới máu đến tử cung và kích thích các tuyến niêm mạc tăng tiết dịch. Nếu bị nhiễm trùng khí hư sẽ có mùi hôi, màu sắc bất thường.

Đi tiểu liên tục và táo bón

Dấu hiệu này xảy ra khi khối u xơ lớn gây áp lực lên bàng quang khiến người bệnh phải đi tiểu thường xuyên hơn và góp phần gây ra tình trạng tiểu không tự chủ. Khối u lớn chèn ép lên trực tràng gây táo bón hoặc cảm giác nặng nề, khó chịu vùng hậu môn.

Phụ nữ nên đi khám nếu có biểu hiện đau khi quan hệ tình dục.

Đau khi quan hệ tình dục

U xơ gây cản trở hoạt động bình thường của tử cung và gây ra bất kỳ cơn co thắt hoặc áp lực nào gây đau đớn khi quan hệ tình dục. Cảm giác đầy bụng do u xơ gây ra cũng có thể dẫn đến khó chịu khi giao hợp.

Chậm có thai

Theo các bác sĩ, có một số trường hợp mắc u xơ tử cung được phát hiện tình cờ khi đi khám vì lý do như vô sinh hoặc chậm có thai.

Thực tế, u xơ là một trong những nguyên nhân phổ biến ảnh hưởng đến khả năng mang thai, đặc biệt là u xơ dưới niêm mạc hoặc u xơ kích thước lớn làm biến dạng buồng tử cung, ngăn cản trứng đã thụ tinh làm tổ.

Trong thai kỳ, u xơ có thể gây nhiều biến chứng như sảy thai, sinh non hoặc gây khó khăn khi chuyển dạ...

Do những biến chứng của u xơ tử cung có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng sinh sản, các bác sĩ khuyên phụ nữ nên đi khám, siêu âm phụ khoa định kỳ phát hiện sớm u xơ tử cung để có biện pháp theo dõi và can thiệp phù hợp.