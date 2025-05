6 điểm tích cực của con một mà nhiều người không nhận ra

"Mỗi khi có người hỏi tôi có anh chị em không, và tôi trả lời "không", họ thường lập tức gán cho tôi đủ kiểu tính cách chỉ vì tôi là con một.

Cô đơn, được nuông chiều, ích kỷ và hay ra lệnh là những định kiến phổ biến gắn với con một suốt nhiều năm dù chúng đã nhiều lần bị bác bỏ bởi khoa học.

Định kiến này đã ăn sâu vào xã hội của chúng ta giống như phân biệt tuổi tác, giới tính hay định kiến về văn hóa," nhà tâm lý học xã hội Susan Newman, tác giả cuốn sách Just One: The New Science, Secrets & Joy of Parenting an Only Child cho biết.

Các gia đình chỉ có một con đang ngày càng gia tăng. Có lẽ đã đến lúc chúng ta cần xem lại những định kiến về con một.

"Ngay cả khi khoa học chứng minh điều ngược lại, thì những định kiến đó vẫn rất khó bị xóa bỏ."

Thực tế, một nghiên cứu gần đây cho thấy việc lớn lên là con một có ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe tinh thần, sự hài lòng với cuộc sống và nhiều yếu tố khác.

Thêm vào đó, khi mô hình gia đình một con đang trở thành xu hướng phát triển nhanh nhất tại Mỹ, đây là thời điểm thích hợp để phá bỏ những định kiến lỗi thời này.

Tại sao những định kiến về con một lại tồn tại?

Theo Newman, những định kiến này có từ cuối thế kỷ 19. Các nghiên cứu ban đầu thường cho kết luận tiêu cực về con một, nhưng sau đó được chứng minh là sai do thiếu sót trong phương pháp nghiên cứu.

Thời kỳ những năm 1950 và trước đó, "gia đình lý tưởng" được xem là có hai con. Nhưng ngày nay, do nhiều yếu tố như phụ nữ lập gia đình muộn, chi phí nuôi con, và lo ngại về môi trường, nhiều gia đình chỉ sinh một con.

Trẻ là con một vẫn có rất nhiều cơ hội để giao tiếp xã hội thông qua trường học, các hoạt động ngoại khóa và những buổi chơi cùng bạn bè.

Dưới đây là những đặc điểm tích cực ít được biết đến của con một, theo các chuyên gia tâm lý:

1. Biết giao tiếp xã hội nhưng cũng rất thoải mái khi ở một mình

Rất nhiều người cho rằng con một sẽ cô đơn suốt đời. Nhưng theo giáo sư Toni Falbo, không có bằng chứng nào ủng hộ điều đó.

Trái lại, con một thường có nhiều thời gian trò chuyện trực tiếp với cha mẹ, điều này giúp tăng cường kỹ năng xã hội và sự gắn bó.

Đồng thời, thời gian ở một mình giúp họ phát triển khả năng sáng tạo, thói quen tự lập và biết trân trọng sự yên tĩnh.

2. Rất trung thành trong các mối quan hệ

Vì không có anh chị em, con một thường tạo mối quan hệ sâu sắc hơn với bạn bè và coi họ như "gia đình chọn lọc".

Họ thường là người bạn đáng tin cậy, luôn xuất hiện khi cần, cả lúc vui lẫn lúc khó khăn.

3. Có tinh thần độc lập rất cao

Trái với định kiến rằng con một hay phụ thuộc vào cha mẹ, thực tế họ có xu hướng tự lực rất tốt.

Không có anh chị em để cùng chơi hay chia sẻ, họ học cách giải quyết vấn đề và làm chủ thời gian từ sớm.

Điều này giúp họ lớn lên thành những người có thể du lịch một mình, khởi nghiệp, hoặc học điều mới mà không cần người khác cổ vũ.

Trẻ là con một được chứng minh là sáng tạo và có khả năng giải quyết vấn đề độc lập rất tốt.

4. Giao tiếp tốt từ nhỏ

Do tiếp xúc với người lớn nhiều hơn, con một thường học ngôn ngữ nhanh hơn và biết cách ứng xử với người lớn tuổi.

Điều này giúp họ phát triển kỹ năng lãnh đạo, nói trước đám đông và dễ thích nghi với môi trường chuyên nghiệp khi trưởng thành.

5. Sẵn sàng trải nghiệm điều mới

Một nghiên cứu năm 2025 cho thấy con một có tính cách cởi mở hơn so với trẻ có anh chị em.

Do cha mẹ có nhiều thời gian và không quá căng thẳng với nhiều con, họ thường khuyến khích con mình khám phá, thử những điều mới.

6. Con một không khác biệt nhiều như bạn nghĩ

Điều đáng ngạc nhiên nhất là: con một không khác biệt nhiều như xã hội nghĩ.

Theo các chuyên gia, yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến tính cách không phải số lượng anh chị em, mà là gen di truyền và phong cách nuôi dạy của cha mẹ.

Nếu cha mẹ hạnh phúc, khả năng cao họ sẽ nuôi dưỡng được một đứa trẻ hạnh phúc bất kể là con một hay không.