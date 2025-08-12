Mới nhất
Cha mẹ thường xuyên trò chuyện với con vào thời điểm này, con lớn lên hạnh phúc và giỏi giang

Thứ ba, 15:23 12/08/2025 | Nuôi dạy con
GĐXH - Chỉ vài phút mỗi tối trước khi con chìm vào giấc ngủ, nếu cha mẹ thực hiện đúng cách, con không chỉ trở nên khôn khéo, giàu cảm xúc mà còn sở hữu tương lai đầy triển vọng.

Hành động tưởng chừng nhỏ bé này của cha mẹ lại có tác động mạnh mẽ đến trí tuệ và tính cách của trẻ.

Khoảnh khắc vàng mà cha mẹ không nên bỏ lỡ

Cuộc sống bận rộn khiến nhiều cha mẹ không thể dành nhiều thời gian cho con trong ngày. 

Thế nhưng, dù công việc có áp lực đến đâu, cha mẹ vẫn nên giữ cho mình một khoảng thời gian ngắn trước khi con đi ngủ để trò chuyện, hỏi han và gửi gắm lời yêu thương.

Các chuyên gia giáo dục khẳng định: Khi cha mẹ kể cho con nghe những điều vui vẻ đã xảy ra trong ngày, ký ức tích cực này sẽ in sâu vào tâm trí trẻ. 

Trẻ sẽ lớn lên với tính cách hoạt bát, tự tin, biết cư xử tinh tế và rộng lượng hơn trong các mối quan hệ.

Cha mẹ thường xuyên trò chuyện với con vào thời điểm này, con lớn lên hạnh phúc và giỏi giang - Ảnh 1.

Dù công việc có áp lực đến đâu, cha mẹ vẫn nên giữ cho mình một khoảng thời gian ngắn trước khi con đi ngủ để trò chuyện, hỏi han và gửi gắm lời yêu thương. Ảnh minh họa

Những lợi ích tuyệt vời khi cha mẹ trò chuyện với con trước khi ngủ

Giúp trẻ có tâm lý khỏe mạnh

Lắng nghe chính là món quà giáo dục vô giá. Khi cha mẹ kiên nhẫn lắng nghe con chia sẻ, trẻ sẽ được giải tỏa cảm xúc, cảm nhận được tình yêu thương, từ đó hình thành tâm lý vững vàng để đối diện thử thách.

Thúc đẩy khả năng ngôn ngữ

Việc giao tiếp thường xuyên với cha mẹ giúp vốn từ vựng của trẻ phong phú hơn. Ngay cả những câu chuyện nhỏ cũng giúp trẻ tự tin diễn đạt và cải thiện kỹ năng giao tiếp.

Kích thích trí não phát triển

Những cuộc trò chuyện hàng ngày giúp não bộ của trẻ hoạt động linh hoạt, tăng khả năng ghi nhớ, tư duy và sáng tạo.

Tăng sự gắn kết gia đình

Khi cha mẹ dành thời gian thực sự cho con, trẻ sẽ cảm thấy được yêu thương và tin tưởng. Đây chính là nền tảng của một gia đình hạnh phúc, bền vững.

Cha mẹ thường xuyên trò chuyện với con vào thời điểm này, con lớn lên hạnh phúc và giỏi giang - Ảnh 2.

Việc giao tiếp thường xuyên với cha mẹ giúp vốn từ vựng của trẻ phong phú hơn. Ảnh minh họa

5 gợi ý giúp cha mẹ trò chuyện hiệu quả với con trước khi ngủ

Chia sẻ về ngày hôm nay

Hỏi con về điều vui, buồn hoặc kỷ niệm đáng nhớ trong ngày. Ví dụ: "Hôm nay con vui nhất lúc nào?", "Có điều gì khiến con bất ngờ không?".

Nói về cảm xúc

Giúp con nhận diện và bộc lộ cảm xúc: "Con đang cảm thấy thế nào?", "Cha/mẹ thấy con rất dũng cảm khi…".

Chia sẻ về các mối quan hệ

Quan tâm đến bạn bè của con: "Hôm nay con chơi với ai?", "Con thích nhất ở bạn điều gì?".

Thảo luận về khó khăn

Khuyến khích con chia sẻ vấn đề và cùng tìm hướng giải quyết: "Con có điều gì lo lắng không?", "Chúng ta cùng tìm cách nhé".

Trao nhau những bí mật nhỏ

Chia sẻ kỷ niệm hoặc câu chuyện thú vị của cha mẹ thời nhỏ để con cảm thấy gần gũi hơn.

Thời điểm 'vàng' cha mẹ không nên bỏ lỡ

Một vài phút trước khi ngủ có thể tạo nên sự khác biệt lớn trong cách trẻ nhìn nhận bản thân và thế giới. 

Cha mẹ đừng bỏ lỡ "thời điểm vàng" này, bởi từng lời nói yêu thương, từng câu chuyện nhỏ sẽ nuôi dưỡng tâm hồn, giúp con trưởng thành với trí tuệ cảm xúc phong phú và một tương lai đầy hứa hẹn.

Tiến sĩ Harvard vạch mặt 3 câu nói quen thuộc của cha mẹ âm thầm biến con thành người EQ thấpTiến sĩ Harvard vạch mặt 3 câu nói quen thuộc của cha mẹ âm thầm biến con thành người EQ thấp

GĐXH - Mong con thông minh, giỏi giang nhưng nhiều cha mẹ lại vô tình nói những câu khiến trẻ mất tự tin, giao tiếp kém – dấu hiệu điển hình của EQ thấp.

9 kỹ năng sống biến con bạn thành "chiến binh", tự tin sống tốt ở bất cứ chỗ nào9 kỹ năng sống biến con bạn thành 'chiến binh', tự tin sống tốt ở bất cứ chỗ nào

GĐXH - Cuộc sống luôn tiềm ẩn những tình huống bất ngờ. 9 kỹ năng sống dưới đây sẽ giúp con biết tự chăm sóc bản thân, ứng phó thông minh trước thử thách và sống tốt dù ở bất cứ môi trường nào.


Tường Vy (t/h)
Cha mẹ 'giả nghèo' dạy con tiết kiệm: 10 năm sau phải bật khóc vì hối hận

Cha mẹ 'giả nghèo' dạy con tiết kiệm: 10 năm sau phải bật khóc vì hối hận

Nuôi dạy con

GĐXH - Nhiều cha mẹ tin rằng dạy con tiết kiệm bằng cách "đóng giả nghèo" sẽ giúp con trưởng thành, biết quý trọng đồng tiền. Nhưng họ không hiểu điều đó khiến con tổn thương đến nhường nào.

Nếu con bạn có 3 hành vi này, thường sẽ rất thành công khi lớn lên

Nếu con bạn có 3 hành vi này, thường sẽ rất thành công khi lớn lên

Nuôi dạy con
Tưởng con còn nhỏ, mẹ vô tư thay đồ trước mặt con trai và cái kết đáng xấu hổ

Tưởng con còn nhỏ, mẹ vô tư thay đồ trước mặt con trai và cái kết đáng xấu hổ

Nuôi dạy con
Người cha bị cả trường mắng là ‘bỏ mặc con học hành’, 18 năm sau khiến ai cũng ngả mũ

Người cha bị cả trường mắng là ‘bỏ mặc con học hành’, 18 năm sau khiến ai cũng ngả mũ

Nuôi dạy con
Bí mật dạy con học ít vẫn giỏi: Cha mẹ chỉ cần kiên trì với 3 thói quen buổi tối

Bí mật dạy con học ít vẫn giỏi: Cha mẹ chỉ cần kiên trì với 3 thói quen buổi tối

Nuôi dạy con

