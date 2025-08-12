Cha mẹ thường xuyên trò chuyện với con vào thời điểm này, con lớn lên hạnh phúc và giỏi giang
GĐXH - Chỉ vài phút mỗi tối trước khi con chìm vào giấc ngủ, nếu cha mẹ thực hiện đúng cách, con không chỉ trở nên khôn khéo, giàu cảm xúc mà còn sở hữu tương lai đầy triển vọng.
Hành động tưởng chừng nhỏ bé này của cha mẹ lại có tác động mạnh mẽ đến trí tuệ và tính cách của trẻ.
Khoảnh khắc vàng mà cha mẹ không nên bỏ lỡ
Cuộc sống bận rộn khiến nhiều cha mẹ không thể dành nhiều thời gian cho con trong ngày.
Thế nhưng, dù công việc có áp lực đến đâu, cha mẹ vẫn nên giữ cho mình một khoảng thời gian ngắn trước khi con đi ngủ để trò chuyện, hỏi han và gửi gắm lời yêu thương.
Các chuyên gia giáo dục khẳng định: Khi cha mẹ kể cho con nghe những điều vui vẻ đã xảy ra trong ngày, ký ức tích cực này sẽ in sâu vào tâm trí trẻ.
Trẻ sẽ lớn lên với tính cách hoạt bát, tự tin, biết cư xử tinh tế và rộng lượng hơn trong các mối quan hệ.
Những lợi ích tuyệt vời khi cha mẹ trò chuyện với con trước khi ngủ
Giúp trẻ có tâm lý khỏe mạnh
Lắng nghe chính là món quà giáo dục vô giá. Khi cha mẹ kiên nhẫn lắng nghe con chia sẻ, trẻ sẽ được giải tỏa cảm xúc, cảm nhận được tình yêu thương, từ đó hình thành tâm lý vững vàng để đối diện thử thách.
Thúc đẩy khả năng ngôn ngữ
Việc giao tiếp thường xuyên với cha mẹ giúp vốn từ vựng của trẻ phong phú hơn. Ngay cả những câu chuyện nhỏ cũng giúp trẻ tự tin diễn đạt và cải thiện kỹ năng giao tiếp.
Kích thích trí não phát triển
Những cuộc trò chuyện hàng ngày giúp não bộ của trẻ hoạt động linh hoạt, tăng khả năng ghi nhớ, tư duy và sáng tạo.
Tăng sự gắn kết gia đình
Khi cha mẹ dành thời gian thực sự cho con, trẻ sẽ cảm thấy được yêu thương và tin tưởng. Đây chính là nền tảng của một gia đình hạnh phúc, bền vững.
5 gợi ý giúp cha mẹ trò chuyện hiệu quả với con trước khi ngủ
Chia sẻ về ngày hôm nay
Hỏi con về điều vui, buồn hoặc kỷ niệm đáng nhớ trong ngày. Ví dụ: "Hôm nay con vui nhất lúc nào?", "Có điều gì khiến con bất ngờ không?".
Nói về cảm xúc
Giúp con nhận diện và bộc lộ cảm xúc: "Con đang cảm thấy thế nào?", "Cha/mẹ thấy con rất dũng cảm khi…".
Chia sẻ về các mối quan hệ
Quan tâm đến bạn bè của con: "Hôm nay con chơi với ai?", "Con thích nhất ở bạn điều gì?".
Thảo luận về khó khăn
Khuyến khích con chia sẻ vấn đề và cùng tìm hướng giải quyết: "Con có điều gì lo lắng không?", "Chúng ta cùng tìm cách nhé".
Trao nhau những bí mật nhỏ
Chia sẻ kỷ niệm hoặc câu chuyện thú vị của cha mẹ thời nhỏ để con cảm thấy gần gũi hơn.
Thời điểm 'vàng' cha mẹ không nên bỏ lỡ
Một vài phút trước khi ngủ có thể tạo nên sự khác biệt lớn trong cách trẻ nhìn nhận bản thân và thế giới.
Cha mẹ đừng bỏ lỡ "thời điểm vàng" này, bởi từng lời nói yêu thương, từng câu chuyện nhỏ sẽ nuôi dưỡng tâm hồn, giúp con trưởng thành với trí tuệ cảm xúc phong phú và một tương lai đầy hứa hẹn.
4 câu hỏi 'nghe ngớ ngẩn' nhưng chỉ trẻ thông minh mới hay hỏi: Cha mẹ đừng vội gạt điNuôi dạy con - 6 giờ trước
GĐXH - Không phải bảng điểm đẹp hay trí nhớ siêu phàm, đôi khi chỉ một câu hỏi "ngược đời" cũng đủ để nhận ra con bạn là một đứa trẻ thông minh vượt tuổi.
Con cái ngày càng tiến bộ nhờ 4 lần 'rút lui' này của cha mẹNuôi dạy con - 22 giờ trước
GĐXH - Thực tế, một đứa trẻ ngày càng trưởng thành và tốt hơn thường bắt đầu từ 4 lần "rút lui" của cha mẹ.
Nếu con bạn có 3 hành vi này, thường sẽ rất thành công khi lớn lênNuôi dạy con - 1 ngày trước
GĐXH - Nếu con bạn có 3 “thói quen xấu” dưới đây thì bạn hãy mừng thầm vì sau này con lớn lên sẽ rất giỏi giang đấy.
9 kỹ năng sống biến con bạn thành 'chiến binh', tự tin sống tốt ở bất cứ chỗ nàoNuôi dạy con - 2 ngày trước
GĐXH - Cuộc sống luôn tiềm ẩn những tình huống bất ngờ. 9 kỹ năng sống dưới đây sẽ giúp con biết tự chăm sóc bản thân, ứng phó thông minh trước thử thách và sống tốt dù ở bất cứ môi trường nào.
Cách dạy con kỳ lạ của bà mẹ toàn thời gian giúp con đỗ cùng lúc 7 trường đại học top đầu nước MỹNuôi dạy con - 4 ngày trước
GĐXH - Không dùng roi vọt, không ép con học đến kiệt sức, người mẹ này vẫn giúp con đỗ Harvard, Stanford, Yale... bằng một phương pháp nuôi dạy con khiến nhiều cha mẹ phải suy ngẫm.
Tiến sĩ Harvard vạch mặt 3 câu nói quen thuộc của cha mẹ âm thầm biến con thành người EQ thấpNuôi dạy con - 4 ngày trước
GĐXH - Mong con thông minh, giỏi giang nhưng nhiều cha mẹ lại vô tình nói những câu khiến trẻ mất tự tin, giao tiếp kém – dấu hiệu điển hình của EQ thấp.
Chỉ 2 câu nói hay dùng, cha mẹ có thể phá hủy tương lai học tập của conNuôi dạy con - 5 ngày trước
GĐXH - Một câu nói vô tình, một lời mắng tưởng chừng "khích lệ" của cha mẹ có thể trở thành vết hằn tâm lý, khiến con mất động lực học tập và điểm số tụt dốc không phanh.
3 kỹ năng 'vàng' tạo nên học sinh giỏi: Đáng tiếc nhiều phụ huynh lại bỏ quaNuôi dạy con - 1 tuần trước
GĐXH - Cùng một thầy cô, cùng một lớp học, nhưng vì sao có em thành tích luôn xuất sắc còn con bạn lại lẹt đẹt phía sau? Câu trả lời không nằm ở chỉ số IQ.
Bị cụ bà yêu cầu nhường ghế, mẹ trẻ đáp trả gây sốc: Nên dạy con biết tử tế hay biết nói "không"?Nuôi dạy con - 1 tuần trước
GĐXH - Câu chuyện này không chỉ nói về phép lịch sự, mà còn là một bài học lớn về cách dạy con ứng xử nơi công cộng.
Tưởng con còn nhỏ, mẹ vô tư thay đồ trước mặt con trai và cái kết đáng xấu hổNuôi dạy con - 1 tuần trước
GĐXH - Câu chuyện của một bà mẹ đơn thân khiến nhiều phụ huynh giật mình về thói quen tưởng chừng vô hại. Việc thiếu tinh tế trong hành vi trước mặt con có thể ảnh hưởng đến nhận thức giới tính của trẻ khi lớn lên.
Cha mẹ 'giả nghèo' dạy con tiết kiệm: 10 năm sau phải bật khóc vì hối hậnNuôi dạy con
GĐXH - Nhiều cha mẹ tin rằng dạy con tiết kiệm bằng cách "đóng giả nghèo" sẽ giúp con trưởng thành, biết quý trọng đồng tiền. Nhưng họ không hiểu điều đó khiến con tổn thương đến nhường nào.