Nam thanh niên 17 tuổi suýt mất mạng vì ăn cơm theo cách này

Tạp chí điện tử Người Đưa Tin dẫn nguồn tin từ China News cho hay: Một nam sinh 17 tuổi ở Trung Quốc phải điều trị tại khoa hồi sức tích cực (ICU) sau khi ăn cơm nguội được bảo quản trong tủ lạnh suốt 2 ngày. Khoảng một giờ sau bữa ăn, nam sinh bắt đầu đau quặn bụng, nôn ói và mệt mỏi. Ban đầu, các triệu chứng khá giống một đợt rối loạn tiêu hóa thông thường.

Chàng trai 17 tuổi ngộ độc, nguy kịch sau khi ăn cơm nguội để trong tủ lạnh (Ảnh từ BV)

Sau khi được xử trí tại cơ sở y tế địa phương, bệnh nhân trở về nhà. Tuy nhiên, tình trạng nhanh chóng xấu đi và phải chuyển đến ICU. Tại đây, các bác sĩ xác định nhiễm khuẩn đã diễn tiến thành nhiễm khuẩn huyết, kèm bệnh não liên quan nhiễm khuẩn huyết và rối loạn chức năng nhiều cơ quan.

May mắn, sau nhiều ngày được điều trị tích cực, nam sinh dần tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định và chức năng các cơ quan từng bước phục hồi. Sau đó, bệnh nhân có thể tự đi lại khi được chuyển khỏi ICU.

Cơm nhìn vẫn bình thường nhưng không có nghĩa là an toàn

Được biết, vi khuẩn Bacillus cereus là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ngộ độc thực phẩm, thường liên quan đến thực phẩm được nấu chín nhưng để nguội hoặc bảo quản không đúng cách. Bào tử của chúng có thể sống sót sau khi nấu và phát triển thành vi khuẩn khi thực phẩm ở nhiệt độ phòng, sau đó sản sinh độc tố. Khi ăn phải thực phẩm nhiễm vi khuẩn Bacillus có thể gây buồn nôn, nôn, đau bụng. Báo Sức khỏe & Đới sống cho hay.

Điều đáng lưu ý là thức ăn nhiễm Bacillus cereus không nhất thiết có mùi, màu hoặc vị bất thường. Vì vậy, nhìn một hộp cơm vẫn trắng, thơm và không có dấu hiệu ôi thiu không thể khẳng định thực phẩm đó an toàn.

Nguy cơ tăng lên khi cơm sau khi nấu không được làm nguội và bảo quản đúng cách. Nếu để ở nhiệt độ thuận lợi trong thời gian dài, bào tử có thể phát triển thành vi khuẩn và một số chủng có thể tạo độc tố.

Bacillus cereus có thể gây hai dạng ngộ độc chính. Thể nôn thường liên quan đến độc tố cereulide đã được tạo ra trong thực phẩm trước khi ăn. Đây là độc tố có khả năng chịu nhiệt cao, vì vậy hâm nóng lại không phải lúc nào cũng loại bỏ được nguy cơ. Thể tiêu chảy thường liên quan đến độc tố được tạo ra trong đường ruột sau khi ăn phải vi khuẩn hoặc bào tử.

Do đó, quan niệm “cơm để lâu chỉ cần hấp hoặc quay lò vi sóng thật nóng là ăn được” không phải lúc nào cũng đúng.

Cơm nguội bảo quản thế nào để giảm nguy cơ ngộ độc?

Sau khi nấu, không nên để cơm hoặc món ăn giàu tinh bột ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài. Thực phẩm thừa nên được chia thành những phần nhỏ, cho vào hộp nông để nguội nhanh hơn rồi đưa vào tủ lạnh trong vòng khoảng 2 giờ. Tủ lạnh nên duy trì ở mức 4°C hoặc thấp hơn.

Khi ăn lại, chỉ lấy phần cần dùng và hâm nóng kỹ. Không nên liên tục lấy cơm ra vào rồi để ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài. Nếu cơm hoặc thức ăn đã được để ngoài quá lâu, đặc biệt trong điều kiện nóng, tốt nhất không nên cố “cứu” bằng cách hâm nóng lại.

Cũng cần nhớ rằng không thể dựa vào mùi, màu sắc hay việc thức ăn đã được hâm nóng để xác định hoàn toàn mức độ an toàn.

Đau bụng, nôn ói sau khi ăn cơm: Khi nào cần đi viện?

Ngộ độc Bacillus cereus thường gây buồn nôn, nôn, đau bụng và/hoặc tiêu chảy. Phần lớn trường hợp diễn biến nhẹ và tự hồi phục. Tuy nhiên, nếu triệu chứng nặng hoặc xuất hiện dấu hiệu mất nước, người bệnh cần được đánh giá y tế.

Đặc biệt, cần đưa người bệnh đi khám ngay khi có mệt lả, chóng mặt nhiều, không thể đứng vững, tiểu rất ít, lơ mơ hoặc rối loạn ý thức, khó thở, đau tức ngực, nôn liên tục hoặc không thể uống được nước.

Trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có bệnh nền cần được theo dõi sát hơn khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.

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