Uống trà gừng trước khi đi ngủ giúp bảo vệ thận?

Thận hoạt động liên tục để lọc chất thải, cân bằng nước và các chất điện giải, đồng thời tham gia điều hòa huyết áp và nhiều chức năng quan trọng khác. Sức khỏe của cơ quan này chịu ảnh hưởng lớn bởi huyết áp, đường huyết, chế độ ăn, cân nặng, thuốc sử dụng và lượng nước đưa vào cơ thể.

Lợi ích bất ngờ của thói quen uống trà gừng sau bữa tối với sức khỏe thận

1. Trà gừng giúp bổ sung chất lỏng cho cơ thể

Một trong những điều quan trọng đối với sức khỏe thận là duy trì đủ nước. Nước giúp thận đào thải chất thải qua nước tiểu và góp phần giảm nguy cơ hình thành sỏi thận ở nhiều người. Tuy nhiên, nhu cầu chất lỏng không giống nhau ở tất cả mọi người.

Với người khỏe mạnh, một tách trà gừng không đường có thể được tính vào lượng chất lỏng hằng ngày. Đặc biệt, nếu việc thay đổi hương vị giúp một người uống đủ nước hơn, đây có thể là lựa chọn hợp lý.

Tuy nhiên, không cần uống thật nhiều nước hoặc trà vào buổi tối với mục đích “rửa thận”. Uống quá sát giờ ngủ còn có thể khiến phải thức dậy đi tiểu nhiều lần.

Người mắc bệnh thận mạn giai đoạn nặng hoặc suy thận, đặc biệt người đang lọc máu, có thể phải hạn chế lượng chất lỏng. Khi đó, lượng nước uống cần tuân theo hướng dẫn của bác sĩ.

2. Góp phần tăng cường tuần hoàn máu và thúc đẩy chức năng lọc của thận

Y học hiện đại cho thấy gừng có khả năng kích thích lưu thông máu tự nhiên. Uống một tách trà gừng ấm sau bữa tối từ 30 - 45 phút giúp máu lưu thông đến thận tốt hơn.

Nhờ lượng máu dồi dào, thận sẽ làm việc hiệu quả hơn trong việc đào thải các chất cặn bã (như ure, acid uric) ra ngoài qua đường nước tiểu. Bên cạnh đó, lượng nước ấm từ trà còn giúp làm loãng nước tiểu, giảm bớt "gánh nặng" cho thận vào ban đêm.

3. Gừng chứa hợp chất có đặc tính chống viêm

Gừng chứa gingerol và nhiều hợp chất sinh học khác được nghiên cứu về khả năng chống oxy hóa và chống viêm. Một số tổng quan và phân tích gộp gần đây cho thấy bổ sung gừng có thể làm thay đổi một số dấu ấn viêm như CRP và TNF-α.

3. Trà gừng không đường có thể tốt hơn một số đồ uống buổi tối

Nếu một tách trà gừng được pha đơn giản từ gừng tươi và nước, không thêm hoặc chỉ thêm rất ít đường, đây có thể là lựa chọn phù hợp hơn so với nước ngọt có đường.

Những sai lầm cần tránh khi dùng trà gừng vào buổi tối

Không uống sát giờ đi ngủ: Trà gừng có tính ấm và kích thích tuần hoàn nhẹ, nếu uống quá muộn (sát giờ ngủ) có thể gây cảm giác trằn trọc hoặc tăng tần suất đi tiểu đêm.

Không dùng gừng dập nát hoặc mọc mầm: Gừng bị hư hỏng chứa chất safrole là độc tố có thể gây hại cho tế bào gan và thận.

Tránh thêm quá nhiều đường: Cho quá nhiều đường ngọt vào trà gừng sẽ làm tăng tải trọng chuyển hóa cho thận và gây biến động đường huyết.

Lưu ý: Dù tốt cho thận, trà gừng buổi tối không phù hợp với tất cả mọi người. Người bị viêm loét dạ dày nên tránh vì vị cay nóng dễ gây trào ngược và đau rát. Bệnh nhân sỏi mật có thể gặp các cơn đau cấp tính do gừng kích thích co bóp túi mật. Ngoài ra, người đang dùng thuốc chống đông máu, thuốc hạ huyết áp hoặc người đang sốt cao, xuất huyết cũng không nên uống để tránh làm tình trạng bệnh nghiêm trọng hơn. Bác sĩ Nguyễn Yên Thao chia sẻ trên Báo Sức khỏe & Đời sống cho hay.

Muốn bảo vệ thận, 4 việc này quan trọng hơn uống trà gừng

Một tách trà gừng có thể là thói quen dễ chịu vào buổi tối, nhưng sức khỏe của thận không được quyết định bởi một loại trà. Điều quan trọng vẫn là những gì bạn ăn, uống và duy trì mỗi ngày. Hãy lưu ý những việc dưới đây:

Duy trì cân nặng hợp lý, vận động thường xuyên, hạn chế muối và kiểm soát huyết áp, đường huyết, cholesterol là những việc có ý nghĩa lâu dài đối với sức khỏe thận.

Đừng chờ đến khi có triệu chứng mới kiểm tra. Bệnh thận mạn giai đoạn sớm thường diễn biến âm thầm. Những người có nguy cơ cao nên trao đổi với bác sĩ về việc kiểm tra chức năng thận và albumin trong nước tiểu. Thông tin trên VOV cho hay.

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