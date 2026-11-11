Bỏ điều trị đái tháo đường, người đàn ông 55 tuổi nguy kịch vì sốc nhiễm khuẩn

Thông tin từ Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết, các bác sĩ tại đây vừa tiếp nhận và điều trị cho một trường hợp nguy kịch do không tuân thủ điều trị đái tháo đường.

Theo đó, ông T.V.H (55 tuổi) có tiền sử mắc đái tháo đường tuýp 2 và tăng huyết áp khoảng 5 năm, kèm suy tuyến thượng thận do thuốc.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh. Ảnh: BVCC.

Do tâm lý lo sợ tác dụng không mong muốn của thuốc, ngại sử dụng insulin, đồng thời nghe theo những phương pháp điều trị truyền miệng chưa được kiểm chứng, ông H. đã không tuân thủ điều trị, không duy trì phác đồ theo hướng dẫn của bác sĩ.

Ông H. được đưa đến Bệnh viện Nội tiết Trung ương trong tình trạng đường huyết tăng cao, xuất hiện biến chứng cấp tính tăng áp lực thẩm thấu máu, kèm viêm mô tế bào dẫn đến nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm khuẩn. Đây là tình trạng rất nặng, có nguy cơ đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, tích cực.

Trước tình trạng nguy kịch, người bệnh được các bác sĩ khoa Cấp cứu triển khai hồi sức và điều trị tích cực với kháng sinh liều cao, phổ rộng phối hợp; hồi sức cấp cứu, bổ sung dịch và điện giải, điều chỉnh cân bằng kiềm – toan, kiểm soát đường huyết và huyết áp, đồng thời tăng cường dinh dưỡng hợp lý.

Nhận định về trường hợp này, BSCKI. Nguyễn Công Bình, Phó trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết, đây là một ca bệnh rất nặng, có diễn biến phức tạp do người bệnh không tuân thủ điều trị đái tháo đường trong thời gian dài. Việc không duy trì điều trị và kiểm soát đường huyết dẫn đến người bệnh nhập viện với các biến chứng cấp tính, tăng áp lực thẩm thấu máu, nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm khuẩn.

"Nếu không được cấp cứu và điều trị tích cực, người bệnh có nguy cơ tử vong cao; trường hợp diễn biến nặng còn có thể dẫn đến tổn thương não, hôn mê và suy đa phủ tạng", BS Bình nhấn mạnh.

Theo các bác sĩ, hiện tại, người bệnh đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn cần tiếp tục được hồi sức, theo dõi và điều trị tích cực nhằm kiểm soát tình trạng nhiễm khuẩn, ổn định các chức năng cơ quan. Đồng thời hạn chế nguy cơ xuất hiện hoặc tiến triển các biến chứng lâu dài của bệnh đái tháo đường như bệnh võng mạc, bệnh thận và biến chứng tim mạch, mạch máu, trong đó có nguy cơ tắc mạch chi.

Không tự ý ngừng thuốc, đổi phương pháp điều trị

Từ trường hợp trên, các bác sĩ Bệnh viện Nội tiết Trung ương khuyến cáo, người bệnh đái tháo đường cần tuân thủ nghiêm túc phác đồ điều trị, sử dụng thuốc đúng liều lượng, đúng thời gian và tái khám theo lịch hẹn.

Việc tự ý ngừng thuốc, giảm liều, đổi thuốc hoặc thay thế thuốc điều trị bằng các phương pháp truyền miệng chưa được kiểm chứng có thể khiến đường huyết mất kiểm soát, làm tăng nguy cơ xuất hiện các biến chứng cấp tính nguy hiểm, trong đó có tình trạng tăng áp lực thẩm thấu máu, nhiễm khuẩn nặng và sốc nhiễm khuẩn.

Đặc biệt, tâm lý lo ngại tác dụng phụ của thuốc hoặc sợ tiêm insulin không nên trở thành lý do khiến người bệnh trì hoãn hay từ bỏ điều trị. Khi gặp tác dụng không mong muốn, cảm thấy khó khăn trong quá trình sử dụng thuốc hoặc muốn thay đổi phương pháp điều trị, người bệnh cần trao đổi trực tiếp với bác sĩ để được đánh giá tình trạng sức khỏe và điều chỉnh phác đồ phù hợp.

Bên cạnh việc tuân thủ điều trị, người bệnh cần chủ động theo dõi đường huyết tại nhà theo hướng dẫn của nhân viên y tế, duy trì chế độ ăn uống khoa học, luyện tập thể lực phù hợp và kiểm soát các bệnh lý đi kèm như tăng huyết áp.

Việc tái khám đúng lịch giúp bác sĩ đánh giá hiệu quả điều trị, phát hiện sớm những bất thường và điều chỉnh phác đồ khi cần thiết, qua đó hạn chế nguy cơ biến chứng lâu dài đối với mắt, thận, tim mạch và hệ thống mạch máu.

Các bác sĩ cũng lưu ý, người bệnh đái tháo đường cần đặc biệt cảnh giác khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như sốt, vùng da sưng nóng đỏ đau, mệt mỏi nhiều hoặc tình trạng sức khỏe suy giảm.

Khi có dấu hiệu bất thường, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, không tự ý điều trị tại nhà hoặc chờ đợi bệnh tự thuyên giảm. Việc phát hiện sớm, điều trị đúng và duy trì kiểm soát bệnh lâu dài là những yếu tố quan trọng giúp hạn chế biến chứng, bảo vệ sức khỏe và giảm nguy cơ đe dọa tính mạng.