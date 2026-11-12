Uống trà gừng mỗi ngày có thực sự tốt? Những người nào cần thận trọng?

Gừng là gia vị quen thuộc, chứa các hợp chất hoạt tính như gingerol và shogaol. Trong y học cổ truyền, gừng từ lâu được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau; y học hiện đại cũng đã nghiên cứu gừng ở một số vấn đề như buồn nôn, đau bụng kinh và triệu chứng thoái hóa khớp. Tuy nhiên, không phải mọi công dụng được quảng bá trên mạng đều đã có bằng chứng đủ mạnh.

Uống trà gừng mỗi ngày có lợi ích gì?

Một trong những công dụng được nghiên cứu tương đối nhiều của gừng là giảm buồn nôn và nôn. Một số nghiên cứu cho thấy gừng có thể giúp giảm buồn nôn liên quan đến thai kỳ; ngoài ra, gừng cũng đang được nghiên cứu trong buồn nôn sau phẫu thuật và do các nguyên nhân khác, nhưng mức độ bằng chứng không đồng nhất.

Gừng cũng có thể có tác dụng chống viêm và giảm đau ở mức độ nhất định. Một số nghiên cứu ghi nhận sản phẩm bổ sung gừng có thể giúp giảm triệu chứng đau ở người thoái hóa khớp, nhưng chất lượng nghiên cứu còn hạn chế nên không thể xem trà gừng là phương pháp điều trị bệnh.

Đối với hệ tiêu hóa, một lượng gừng vừa phải có thể phù hợp với nhiều người. Tuy nhiên, không nên hiểu rằng uống trà gừng sẽ “chữa” trào ngược dạ dày hay mọi chứng khó tiêu. Ngược lại, ở một số người, gừng có thể gây nóng rát, ợ nóng hoặc khó chịu đường tiêu hóa.

Vì vậy, nếu thích trà gừng, có thể xem đây là một loại đồ uống bổ sung trong chế độ ăn thay vì một “bài thuốc” phải uống hằng ngày để phòng ngừa nhiều bệnh.

Uống bao nhiêu gừng mỗi ngày là hợp lý?

Theo thông tin được chia sẻ trên báo Sức khỏe & Đời sống, trà gừng thường được coi là an toàn cho hầu hết mọi người sử dụng hàng ngày. Tuy nhiên, nếu có ý định tiêu thụ một lượng lớn mỗi ngày nên tham khảo ý kiến bác sĩ, đặc biệt nếu bạn đang dùng bất kỳ loại thuốc nào.

Các bác sĩ khuyên nên tiêu thụ không quá 3-4 gam chiết xuất gừng tươi mỗi ngày. Phụ nữ mang thai hãy giới hạn bản thân ở mức một gam chiết xuất gừng mỗi ngày. Không nên pha trà gừng cho trẻ dưới hai tuổi.

Uống trà gừng vừa đủ không có hại nhưng vấn đề sẽ nảy sinh khi tăng lượng. Tiêu thụ quá mức bất cứ thứ gì, dù tốt cho sức khỏe đến đâu, đều "lợi bất cập hại". Gừng là một loại thảo dược có nhiều tác dụng chữa bệnh nhưng nên sử dụng ở mức độ vừa phải.

Những người nào cần thận trọng khi uống trà gừng?

Theo thông tin trên trang website của Nhà thuốc Long Châu, những nhóm người sau đây cần lưu ý khi uống trà gừng:

Người đang dùng thuốc chống đông hoặc thuốc chống kết tập tiểu cầu, chẳng hạn warfarin và một số thuốc chống kết tập tiểu cầu, không nên tự ý dùng gừng với lượng lớn hoặc dưới dạng thực phẩm bổ sung. Gừng có khả năng ảnh hưởng đến quá trình đông máu và có thể làm tăng nguy cơ chảy máu; người đang điều trị bằng thuốc cần hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.

Người có dạ dày nhạy cảm, dễ ợ nóng, tiêu chảy hoặc khó chịu đường tiêu hóa cũng nên giảm lượng nếu nhận thấy triệu chứng xuất hiện sau khi uống. Các tác dụng phụ được ghi nhận khi dùng gừng đường uống gồm khó chịu bụng, ợ nóng, tiêu chảy và kích ứng miệng hoặc họng.

Phụ nữ mang thai không nên tự ý sử dụng các chế phẩm gừng liều cao. Gừng có thể hữu ích với buồn nôn trong thai kỳ, nhưng việc sử dụng dạng bổ sung nên được trao đổi với nhân viên y tế, đặc biệt nếu dùng thường xuyên hoặc với lượng lớn.

Người mắc đái tháo đường cũng không nên xem gừng như một phương pháp điều chỉnh đường huyết thay cho thuốc. Một số nghiên cứu đang xem xét khả năng gừng ảnh hưởng đến đường huyết, nhưng bằng chứng chưa đủ để sử dụng gừng thay thế điều trị.

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