6 loại trái cây giàu vitamin C nên bổ sung vào chế độ ăn mỗi ngày

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Trái cây giàu vitamin C hỗ trợ củng cố hệ miễn dịch và bảo vệ sức khỏe.

Trái cây giàu vitamin C đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên của cơ thể. Bổ sung đầy đủ hoạt chất chống oxy hóa này giúp kích thích sản sinh tế bào bạch cầu, ngăn ngừa các bệnh nhiễm trùng theo mùa và cải thiện sức khỏe làn da.

Việc lựa chọn đúng các loại quả chứa hàm lượng vi chất dồi dào sẽ mang lại hiệu quả chăm sóc sức khỏe tối ưu.

1. Tầm quan trọng của nhóm trái cây giàu vitamin C

Vitamin C là dưỡng chất thiết yếu mà cơ thể không thể tự tổng hợp hay tích trữ lâu dài, do đó việc bổ sung qua thực phẩm hàng ngày là điều cần thiết. Khi nhắc đến dưỡng chất này, nhiều người thường nghĩ ngay đến quả cam. Tuy nhiên, trong tự nhiên có nhiều loại hoa quả khác sở hữu hàm lượng vi chất vượt trội hơn đáng kể.

Bên cạnh khả năng kích thích sản sinh bạch cầu để chống lại tác nhân gây bệnh, dưỡng chất này còn hỗ trợ quá trình tổng hợp collagen, tăng cường hấp thu sắt từ thực phẩm và bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của các gốc do tự do gây nên. Việc duy trì thói quen ăn trái cây tươi hàng ngày giúp hệ miễn dịch luôn ở trạng thái hoạt động hiệu quả.

2. Những trái cây giàu vitamin C sở hữu hàm lượng dưỡng chất vượt trội

Quả ổi

6 loại trái cây giàu vitamin C nên bổ sung vào chế độ ăn mỗi ngày - Ảnh 1.

Quả ổi đứng đầu danh sách giàu vitamin C, chứa khoảng 200 mg - 228 mg vitamin C trong mỗi 100 g. Ảnh minh họa

Ổi chứa hàm lượng vi chất gấp khoảng 4 lần so với cam. Bên cạnh đó, lượng chất xơ dồi dào trong ổi hỗ trợ nhu động ruột hoạt động trơn tru, giảm nguy cơ táo bón. Ổi cũng là lựa chọn thích hợp cho người cần kiểm soát chỉ số đường huyết.

Quả kiwi

Kiwi chứa lượng vi chất cao hơn cam nếu tính trên cùng một trọng lượng. Loại quả này còn giàu chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa, hỗ trợ phục hồi sức khỏe nhanh chóng sau các đợt cảm lạnh và giúp giảm nồng độ cholesterol xấu trong máu.

Quả cam

Cam là loại quả quen thuộc giúp củng cố sức đề kháng và bảo vệ cơ thể trước các bệnh nhiễm trùng theo mùa. Lượng nước dồi dào cùng các vi chất trong cam còn hỗ trợ quá trình hấp thu sắt, ngăn ngừa tình trạng thiếu máu và giúp duy trì độ đàn hồi cho làn da.

Đu đủ

Đu đủ không chỉ cung cấp vi chất giúp tăng cường miễn dịch mà còn chứa enzyme papain hỗ trợ phân hủy protein. Nhờ đó, việc ăn đu đủ giúp cải thiện môi trường đường ruột, giảm chướng bụng và góp phần nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh.

Quả dứa

Dứa chứa enzyme bromelain có đặc tính hỗ trợ giảm viêm và thúc đẩy quá trình tiêu hóa. Sự kết hợp giữa vi chất và enzyme trong dứa giúp củng cố hàng rào bảo vệ cơ thể, hỗ trợ giảm các triệu chứng khó chịu tại đường hô hấp và khớp.

Dâu tây

6 loại trái cây giàu vitamin C nên bổ sung vào chế độ ăn mỗi ngày - Ảnh 2.

Dâu tây giàu vitamin C mang lại nhiều tác dụng thiết thực cho sức khỏe.

Dâu tây chứa dồi dào các hợp chất chống oxy hóa và chất xơ. Loại quả này hỗ trợ củng cố miễn dịch, bảo vệ làn da trước các dấu hiệu lão hóa sớm và góp phần duy trì mức đường huyết ổn định trong cơ thể.

3. Lưu ý khi chọn lựa và sử dụng các loại trái cây giàu vitamin C

Để hấp thu trọn vẹn nguồn dinh dưỡng từ hoa quả, người tiêu dùng nên ưu tiên sử dụng các loại quả tươi chín tự nhiên. Nhiệt độ cao và quá trình lưu trữ quá lâu có thể làm suy giảm hàm lượng vi chất nhạy cảm này.

Thời điểm thích hợp để thưởng thức hoa quả là vào các bữa phụ trong ngày. Việc duy trì sự đa dạng trong lựa chọn thực phẩm không chỉ giúp thay đổi khẩu vị mà còn đảm bảo cơ thể nhận đủ các nhóm vi chất cần thiết cho một hệ miễn dịch khỏe mạnh.

ThS. BS Trần Phương Thảo
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