Khoe 10 mâm cơm nhà ngon 'đỉnh nóc kịch trần', mẹ đảm Hà Nội khiến dân mạng xuýt xoa

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Món ăn ngon mỗi ngày: Gợi ý 30 ngày thực đơn gia đình dễ nấu, đổi món liên tục GĐXH - Không biết hôm nay ăn gì? Tham khảo 30 ngày thực đơn món ăn ngon mỗi ngày với các món thịt, cá, trứng, rau củ dễ nấu, giúp bữa cơm gia đình thêm phong phú.

Mỗi ngày, câu hỏi "hôm nay ăn gì?" lại xuất hiện trong căn bếp của nhiều gia đình. Có những hôm, người nội trợ muốn chuẩn bị một bữa cơm giản dị với món mặn, rau luộc và bát canh nóng; có hôm lại muốn đổi vị bằng món cá kho, thịt rang, hải sản xào hay một món ăn cầu kỳ hơn cho ngày cuối tuần. Điều khiến nhiều người băn khoăn không hẳn là thiếu nguyên liệu, mà là làm sao kết hợp những thực phẩm quen thuộc thành các món ăn hấp dẫn, phù hợp khẩu vị của cả nhà.

Thực tế, món ăn ngon không nhất thiết phải được chế biến từ nguyên liệu đắt tiền hay trải qua nhiều công đoạn phức tạp. Một mâm cơm có thể bắt đầu từ những món quen thuộc như thịt ba chỉ rang, cá kho, đậu phụ rán, rau theo mùa và canh rau. Chỉ cần thay đổi cách chế biến, luân phiên nguyên liệu chính và phối hợp món ăn hợp lý, thực đơn gia đình đã có thể phong phú hơn.

Bên cạnh việc lựa chọn món ăn theo sở thích, lên thực đơn trước cũng giúp người nội trợ chủ động mua sắm, tận dụng thực phẩm sẵn có và hạn chế tình trạng nấu đi nấu lại một vài món. Những mâm cơm gia đình được chia sẻ dưới đây là nguồn tham khảo để bạn tìm thêm ý tưởng cho bữa ăn hằng ngày, từ những bữa cơm đơn giản đến các thực đơn đổi vị vào dịp cuối tuần.

Món ăn ngon trong bữa cơm gia đình nên được lựa chọn như thế nào?

Một bữa cơm gia đình không nhất thiết phải có thật nhiều món. Điều quan trọng là các món ăn có sự kết hợp hài hòa, phù hợp khẩu vị, số người ăn và điều kiện chuẩn bị của mỗi nhà.

Ưu tiên những món ăn từ nguyên liệu quen thuộc

Thịt lợn, thịt gà, cá, tôm, trứng, đậu phụ cùng các loại rau củ là những nguyên liệu có thể chế biến theo nhiều cách khác nhau. Chẳng hạn, thịt lợn có thể dùng để rang, kho, luộc hoặc nấu canh; cá có thể hấp, kho, sốt cà chua; còn đậu phụ có thể rán, sốt hoặc kho với nấm.

Việc luân phiên nguyên liệu và phương pháp chế biến giúp người nội trợ có thêm lựa chọn mà không phải tìm mua quá nhiều loại thực phẩm. Đây cũng là cách đơn giản để làm mới thực đơn gia đình, nhất là trong những ngày bận rộn.

Kết hợp món mặn, món rau và món canh

Trong bữa cơm Việt, món mặn thường được dùng cùng cơm, rau và canh. Sự kết hợp này có thể linh hoạt theo từng ngày, tùy vào nguyên liệu và khẩu vị của gia đình.

Nếu món chính là thịt kho hoặc sườn rim đậm vị, người nấu có thể kết hợp với rau luộc và canh thanh nhẹ. Nếu bữa ăn có cá hấp hoặc đậu phụ, một món rau xào và bát canh rau củ sẽ giúp thực đơn đa dạng hơn.

Không cần áp dụng một công thức cứng nhắc cho mọi bữa ăn. Người nội trợ nên thay đổi món theo mùa, cân đối khẩu phần và ưu tiên sự đa dạng của thực phẩm.

Thay đổi cách chế biến để tránh nhàm chán

Cùng một nguyên liệu nhưng cách chế biến khác nhau có thể tạo nên những trải nghiệm vị giác khác biệt. Thịt gà có thể luộc, rang gừng, kho hoặc xào sả ớt; cá có thể hấp gừng, kho riềng hay sốt cà chua.

Bên cạnh đó, các món rau cũng không nên chỉ giới hạn ở luộc hoặc xào. Rau có thể được dùng để nấu canh, kết hợp trong món trộn hoặc chế biến cùng thịt, tôm tùy loại nguyên liệu.

Thay đổi phương pháp chế biến không chỉ giúp bữa cơm thêm phong phú mà còn tạo điều kiện để người nội trợ tận dụng thực phẩm sẵn có một cách linh hoạt hơn.

Gợi ý món ăn ngon dễ làm cho thực đơn hằng ngày

Nếu chưa biết hôm nay ăn gì, bạn có thể bắt đầu bằng những món quen thuộc, dễ kết hợp với cơm trắng và không đòi hỏi quá nhiều công đoạn chuẩn bị.

Món thịt dễ kết hợp trong bữa cơm gia đình

- Thịt ba chỉ rang cháy cạnh: Thịt được thái miếng vừa ăn, rang cho xém cạnh rồi nêm gia vị. Món này thường được dùng cùng cơm trắng, rau luộc và canh rau.

- Thịt kho trứng: Thịt và trứng được kho cùng nước màu, nước mắm và các gia vị quen thuộc. Người nấu có thể điều chỉnh độ mặn, ngọt theo khẩu vị gia đình.

- Gà rang gừng: Thịt gà kết hợp với gừng tạo hương thơm đặc trưng. Món ăn phù hợp khi muốn thay đổi thực đơn từ thịt lợn sang thịt gia cầm.

- Thịt viên sốt cà chua: Thịt băm được tạo viên, nấu cùng sốt cà chua đến khi chín. Món này có thể ăn cùng cơm và rau xanh.

Món cá, tôm giúp thực đơn thêm đa dạng

- Cá kho riềng: Cá được kho với riềng và gia vị, tạo hương vị đậm đà, thích hợp dùng trong bữa cơm gia đình.

- Cá sốt cà chua: Cà chua được nấu thành sốt rồi kết hợp với cá đã chiên sơ hoặc áp chảo. Món ăn có vị chua nhẹ, dễ phối hợp với rau luộc và canh.

- Tôm rim: Tôm được rim cùng gia vị đến khi thấm đều. Tùy khẩu vị, người nấu có thể kết hợp tôm với thịt ba chỉ hoặc chế biến riêng.

- Cá hấp gừng hành: Cá được hấp cùng gừng và hành, phù hợp với những gia đình muốn thay đổi cách chế biến thay vì thường xuyên chiên hoặc kho cá.

Món rau, đậu phụ và canh dễ nấu

- Rau muống xào tỏi: Món rau quen thuộc, dễ chuẩn bị, thường xuất hiện trong bữa cơm gia đình.

- Đậu phụ sốt cà chua: Đậu phụ được rán hoặc áp chảo tùy sở thích, sau đó nấu cùng sốt cà chua và hành lá.

- Canh rau ngót nấu thịt băm: Rau ngót kết hợp với thịt băm tạo thành món canh có cách chế biến đơn giản.

- Rau củ luộc: Các loại rau theo mùa được sơ chế và luộc chín, dùng cùng món mặn và nước chấm phù hợp.

Khi xây dựng thực đơn, người nội trợ có thể luân phiên các nhóm món trên thay vì cố định một loại thực phẩm cho cả tuần. Cách kết hợp linh hoạt giúp việc nấu ăn dễ dàng hơn, đồng thời tạo thêm nhiều lựa chọn khi các thành viên có khẩu vị khác nhau.

Tham khảo ngay 10 cơm gia đình với món ăn ngon dễ làm tại nhà của mẹ đảm Vũ Thu Hương

Trong các bài viết về bữa cơm gia đình trên Gia đình và Xã hội, chị Vũ Thu Hương ở Hà Nội là nhân vật đã nhiều lần chia sẻ những mâm cơm do mình chuẩn bị. Các thực đơn của chị có sự kết hợp giữa món thịt, cá, hải sản, rau và canh; bên cạnh những món quen thuộc còn có các món đổi vị theo mùa.

Mâm cơm gia đình 1

- Bò lúc lắc: Đĩa thịt bò xào đậm đà, kết hợp với ớt chuông, hành tây và tiêu xanh cay thơm, giàu dinh dưỡng cho bữa cơm gia đình.

- Cá rán: Cá được rán vàng ruộm, lớp da giòn thơm, là món mặn đưa cơm rất được yêu thích trong thực đơn hằng ngày.

- Bánh bao: Món ăn vặt hoặc món tráng miệng truyền thống với lớp vỏ vàng óng, hấp dẫn.

- Nộm chua ngọt: Đĩa nộm thanh mát trộn cùng khế chua, rau thơm, đậu phộng rang và chanh tươi, giúp cân bằng vị giác, chống ngấy hiệu quả.

- Canh súp lơ củ quả: Bát canh thanh nhẹ nấu từ súp lơ trắng, cà rốt và khoai tây, bổ sung chất xơ và vitamin cho mâm cơm nhà.

Gợi ý món ăn ngon mỗi ngày với mâm cơm gia đình đa dạng gồm bò xào tiêu xanh, cá rán giòn, nộm bò khế và canh củ quả thanh mát.

Mâm cơm gia đình 2

- Ốc om chuối đậu : Món om nóng hổi đặt trong thố gốm nâu, nước dùng sánh vàng óng ánh nghệ, quyện vị bùi béo của chuối xanh, đậu phụ rán vàng và miếng thịt ba chỉ mềm thấm gia vị.

- Cá cơm rim khô: Bát tiểu đen đựng đĩa cá nhỏ rim màu cánh gián đậm, săn chắc và đậm đà, cực kỳ đưa cơm trong những ngày se lạnh.

- Cơm trắng dẻo thơm: Bát cơm nóng hổi được múc sẵn, bên trên khéo léo gắp miếng đậu hũ vàng ruộm cùng lát cà chua và chuối om bắt mắt.

- Rau gia vị đặc trưng: Lá lốt tươi xanh cùng vài nhánh tía tô và quả ớt hiểm đỏ điểm xuyết, tạo cảm giác thân thuộc như mâm cơm mẹ nấu ở vùng quê.

Mâm cơm dân dã đặt trên mẹt tre mộc mạc với các món ăn thuần Việt, giải pháp hoàn hảo cho câu hỏi tối nay ăn gì của người nội trợ.

Mâm cơm gia đình 3

- Tôm rang thịt: Đĩa tôm tươi rang săn vàng óng, thấm vị đậm đà, quyện lẫn chút hành hoa thơm phức, món tủ cực kỳ đưa cơm.

- Mực xào rau củ (hoặc mực xào thập cẩm): Đĩa đựng trong chiếc bát hình trái tim với những miếng mực tươi khía vảy rồng giòn sần sật, xào cùng cà rốt, cà chua và hành tây ngọt mát.

- Canh hến nấu khế chua (hoặc canh hến nấu chua thanh): Bát canh thanh nhẹ nấu từ thịt hến ngọt đậm, kết hợp cùng dứa, khế chua và cà chua, giải nhiệt cực tốt cho mâm cơm nhà.

- Thịt băm rang cháy cạnh (hoặc thịt heo xay rim mắm): Bát thịt băm rang khô cạnh, ngả màu cánh gián đậm đà, rắc thêm chút tiêu thơm lừng để chan cơm.

Thực đơn món ngon mỗi ngày giải đáp nhanh câu hỏi hôm nay ăn gì với sự kết hợp hoàn hảo giữa hải sản tươi và món mặn truyền thống.

Mâm cơm gia đình 4

- Gà kho gừng: Đĩa thịt gà chặt miếng vàng ươm, săn chắc, óng ả nước sốt đậm đà quyện với chút gừng ấm áp.

- Cá kho dứa: Đĩa cá kho nhừ xương, thấm vị chua thanh của dứa và cà chua cùng tiêu hạt cay nhẹ, cực kỳ bắt cơm.

- Nộm hoa chuối: Đĩa nộm thái mỏng trộn đều, thanh mát, giúp cân bằng vị giác cho bữa ăn.

- Đĩa rau luộc xanh mướt: Tô canh trong thanh mát đi kèm đĩa rau luộc chấm nước mắm tỏi ớt nguyên chất.

Trọn vẹn hương vị bữa cơm nhà ấm cúng với gà kho gừng đậm vị, cá kho dứa đưa cơm và canh rau thanh mát.

Mâm cơm gia đình 5

- Chân giò kho tiêu: Đĩa đựng trong tô hình ngôi sao với những khoanh chân giò hầm mềm nhừ, da bóng bẩy ngả màu cánh gián, điểm xuyết chùm tiêu xanh thơm nức mũi.

- Đậu hũ sốt thịt băm nấm hương: Món chính đặt trong bát hình trái tim nổi bật, gồm những viên đậu non mềm mịn ngập trong sốt thịt băm và nấm hương sền sệt, đậm vị.

- Bí ngòi xào tỏi: Đĩa chữ nhật xếp những lát bí ngòi xanh vàng óng ánh, xào vừa chín tới giữ độ giòn ngọt tự nhiên.

- Canh củ quả sườn non: Tô canh thanh ngọt nấu từ bắp ngô ngọt cắt khoanh, bông súp lơ xanh và cà rốt tươi rói, bổ sung vitamin cho cả nhà.

- Dưa cải muối chua: Đĩa dưa muối vàng ruôm kích thích vị giác, giúp trung hòa độ béo ngậy của món chân giò kho.

Gợi ý thực đơn đổi gió cho bữa cơm chiều với chân giò kho tiêu xanh đậm vị, đậu hũ sốt nấm và canh củ quả thanh mát.

Mâm cơm gia đình 6

- Cá hấp nghệ: Đầu và khúc cá lớn được hấp chín tới với nghệ tươi vàng óng, giữ trọn vị ngọt tự nhiên và thơm nức mùi thì là, hành hoa.

- Thịt bò xào khoai tây chiên: Đĩa xào độc đáo kết hợp giữa thịt bò mềm ngọt và những lát khoai tây lượn sóng chiên giòn bùi béo, điểm xuyết cà chua đỏ bắt mắt.

- Cà pháo muối xổi: Bát nhỏ đựng cà ph muối trắng giòn ngập trong nước mắm tỏi ớt đậm đà, món ăn kèm kinh điển của ẩm thực Việt.

- Canh chua dọc mùng: Thố canh thanh nhiệt nấu cùng dọc mùng (ạc), cà chua và khế thái lát, tạo vị chua thanh dịu nhẹ kích thích vị giác.

- Tép rang khế: Đĩa nhỏ đựng tép rang săn chắc, thơm mùi hành mỡ.

Khám phá thực đơn gia đình mộc mạc mà tinh tế, gợi ý tuyệt vời cho câu hỏi hôm nay ăn gì với các món thuần Việt đậm đà bản sắc.

Mâm cơm gia đình 7

- Chả lụi sả: Những chiếc xiên chả vàng ruôm, thơm phức cuốn quanh thân sả tươi đặt trên lớp xà lách xanh mướt, chấm kèm tương ớt hoặc nước sốt đậm đà.

- Canh dưa chua nấu thịt bò: Thố gốm ấm cúng đựng canh dưa chua nấu cùng thịt bò mềm nhừ và những lát cà chua đỏ bắt mắt, vị chua dịu kích thích vị giác.

- Lạc rang muối: Đĩa nhỏ đựng những hạt lạc rang đều tay, giòn rụm bùi béo, món ăn kèm đơn giản nhưng cực kỳ hao cơm.

- Rau sống ăn kèm phong phú: Một "khu vườn" rau xanh tươi gồm xà lách, rau thơm các loại bao trọn lấy mẹt cơm, kèm theo ớt tươi và các chén sốt chấm nhỏ xinh.

Trải nghiệm bữa cơm nhà thanh thiết với món chả lụi bùi béo, lạc rang giòn và thố canh chua nóng hổi trọn vẹn dinh dưỡng.

Mâm cơm gia đình 8

- Cá chép hấp nghệ thì là: Phần đầu và thân cá lớn phủ sắc vàng óng của nghệ tươi, hấp chín mềm giữ trọn vị ngọt tự nhiên, quyện cùng hương thơm đặc trưng của thì là.

- Thịt bò xào khoai tây chiên giòn: Đĩa xào độc đáo gồm những lát khoai tây cắt lượn sóng chiên bùi béo kết hợp cùng thịt bò mềm ngọt và cà chua đỏ mọng.

- Cà pháo muối xổi: Bát nhỏ đựng cà muối trắng ngâm trong mắm tỏi ớt đậm đà, mảnh ghép không thể thiếu của mâm cơm truyền thống.

- Canh chua dọc mùng: Thố canh đậm đà vị chua dịu từ khế và cà chua, kết hợp dọc mùng giòn sần sật giúp giải ngấy hiệu quả.

- Tép rang lá chanh: Đĩa nhỏ chứa phần tép rang săn chắc, thơm phức mùi hành mỡ.

Gợi ý mâm cơm gia đình phong phú với đầy đủ món mặn, món xào, cà muối và rau xanh trình bày đẹp mắt trên mẹt tre.

Mâm cơm gia đình 9

- Salad bắp cải tím thịt bò trứng luộc: Đĩa salad đầy đặn gồm bắp cải tím thái mỏng, thịt bò mềm, cà chua bi đỏ mọng và những khoanh trứng luộc trắng ngần xếp quanh, rắc thêm chút lạc rang bùi béo.

- Cá khô chiên giòn: Đĩa đựng những con cá khô nhỏ được chiên vàng rộm, giòn tan, món ăn chơi đưa cơm quen thuộc trong mâm cơm gia đình Việt.

- Rau cải luộc xếp cánh hoa: Đĩa rau xanh xếp thành hình bông hoa đẹp mắt, điểm xuyết nửa quả trứng luộc ở chính giữa.

- Nộm hoa chuối tai heo: Đĩa nộm trộn chua ngọt với tai heo thái mặn mà, rau thơm và ớt tươi kích thích vị giác.

- Thịt kho tàu hoặc chả kho tiêu: Đĩa nhỏ đựng phần thịt hoặc chả kho đậm vị, ngả màu cánh gián bắt mắt.

- Canh củ quả thanh nhiệt: Thố gốm nhỏ đựng canh ngọt thanh nấu từ rau củ thái sợi.

Trọn vẹn hương vị mâm cơm nhà ấm cúng với đa dạng món xào, món luộc và món mặn chuẩn vị Bắc Bộ.

Mâm cơm gia đình 10

- Cá kho tiêu tộ: Đĩa đựng những khúc cá kho săn chắc, thấm đẫm gia vị nước mắm và tiêu hạt cay nồng, điểm xuyết ớt tươi đỏ rực bắt mắt.

- Lòng mề gà xào dứa dưa chua: Đĩa xào hấp dẫn gồm lòng mề gà giòn sần sật kết hợp cùng dứa vàng thơm ngọt và hành hoa.

- Chả viên chiên giòn: Đĩa chả viên tròn vo, vỏ ngoài vàng ruôm, thơm phức mùi hành thịt và mộc nhĩ.

- Canh miến nấu lòng mề hoặc canh củ quả sợi: Thố gốm sứ hoa văn xanh đựng canh miến hoặc rau củ thái sợi thanh nhẹ, giải ngấy hoàn hảo.

- Cà pháo muối xổi: Chén nhỏ đựng cà pháo muối chua ngọt ăn kèm tăng hương vị cho bữa cơm.

Trọn vẹn hương vị bữa cơm nhà ấm cúng với các món ăn dân dã, giàu dinh dưỡng trình bày đẹp mắt trên mẹt tre.

Món ăn ngon không nhất thiết phải cầu kỳ hay sử dụng những nguyên liệu đắt tiền. Chỉ cần biết cách kết hợp thực phẩm, thay đổi phương pháp chế biến và cân đối các món mặn, rau xanh, canh trong từng bữa, mỗi gia đình đã có thể làm mới mâm cơm hằng ngày mà vẫn phù hợp với khẩu vị và điều kiện của mình.

Những mâm cơm gia đình của chị Vũ Thu Hương ở Hà Nội cũng gợi mở thêm nhiều ý tưởng để người nội trợ tham khảo khi chưa biết hôm nay ăn gì. Từ các món quen thuộc như thịt rang, cá kho, đậu phụ đến những món được chế biến công phu hơn vào dịp cuối tuần, sự đa dạng trong lựa chọn sẽ giúp bữa cơm gia đình bớt đơn điệu. Điều quan trọng là ưu tiên nguyên liệu tươi, chế biến an toàn, ăn uống cân đối và linh hoạt điều chỉnh thực đơn theo mùa, nhu cầu dinh dưỡng cũng như sở thích của các thành viên.

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