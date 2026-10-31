Cuối tuần làm gà rang gừng thơm nức, thịt săn mềm, đậm đà hao cơm

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GĐXH - Gà rang gừng là món ăn dân dã nhưng luôn có sức hấp dẫn riêng nhờ thịt gà săn chắc, thấm gia vị, quyện với mùi gừng thơm ấm và chút cay nhẹ nơi đầu lưỡi. Chỉ cần vài nguyên liệu quen thuộc cùng một số bí quyết nhỏ, bạn có thể chế biến món gà rang vàng đẹp, đậm vị mà không bị khô hay cháy đường.

Nguyên liệu làm gà rang gừng

Cách làm gà rang gừng thơm ngon , thịt mềm , đậm đà hao cơm cho bữa Cuối tuần - Ảnh 1.

Để chuẩn bị cho 3–4 người ăn, cần khoảng 700g thịt gà, 1 củ gừng vừa, 3 củ hành khô, 2 thìa canh nước mắm, 1 thìa cà phê đường, một ít tiêu, dầu ăn và nước màu nếu thích. Nên chọn gà ta hoặc gà thả vườn có thịt săn, da vàng tự nhiên; phần đùi, cánh hoặc thịt chặt miếng vừa ăn đều phù hợp.

Cách làm gà rang gừng thơm ngon , thịt mềm , đậm đà hao cơm cho bữa Cuối tuần - Ảnh 2.

Gà chặt miếng, rửa sạch và để ráo. Gừng chia làm hai phần: một phần thái lát hoặc thái sợi, phần còn lại đập dập. 

Cách làm gà rang gừng thơm ngon , thịt mềm , đậm đà hao cơm cho bữa Cuối tuần - Ảnh 3.

Ướp gà với nước mắm, hành tỏi băm, gừng đập dập, tiêu và đường khoảng 20 phút để gia vị ngấm vào thịt.

Bí quyết rang gà thơm, thịt săn mà không khô

Cách làm gà rang gừng thơm ngon , thịt mềm , đậm đà hao cơm cho bữa Cuối tuần - Ảnh 4.

Đầu tiên, phi thơm hành tỏi với một ít dầu ăn, cho gà vào đảo trên lửa vừa đến khi các mặt săn lại. Không nên đổ nước vào ngay từ đầu vì gà dễ ra nhiều nước, khiến món ăn giống gà om hơn là gà rang.

Cách làm gà rang gừng thơm ngon , thịt mềm , đậm đà hao cơm cho bữa Cuối tuần - Ảnh 5.

Khi thịt đã săn, thêm gừng thái lát hoặc thái sợi, đảo đều cho dậy mùi. Hạ lửa vừa nhỏ, đậy hé vung và rang đến khi thịt chín. Nếu gà ít mỡ hoặc chảo nhanh cạn, có thể thêm một chút nước nóng để thịt chín đều mà không bị cháy. Sau đó mở vung, đảo nhẹ để phần nước gia vị cô lại, bám quanh miếng gà và tạo độ bóng đẹp.

Cách làm gà rang gừng thơm ngon , thịt mềm , đậm đà hao cơm cho bữa Cuối tuần - Ảnh 6.

Một mẹo quan trọng được chia sẻ trên VOV là không cho quá nhiều đường hoặc đun lửa lớn khi nước sốt bắt đầu cạn. Đường dễ cháy, khiến món ăn có vị đắng và màu sẫm không đẹp. Gừng cũng nên chia thành hai lần cho vào: phần đầu giúp thịt thấm vị, phần sau tạo mùi thơm rõ hơn.

Cách làm gà rang gừng thơm ngon , thịt mềm , đậm đà hao cơm cho bữa Cuối tuần - Ảnh 7.

Khi gà chín hoàn toàn, nước rang còn sền sệt, miếng thịt săn nhưng vẫn mềm là có thể tắt bếp. Rắc thêm chút tiêu, dùng nóng với cơm trắng và rau luộc hoặc canh rau xanh để bữa ăn cân đối hơn.

Mẹo để món gà rang gừng ngon hơn

Không nên rang quá lâu sau khi thịt đã chín vì gà dễ khô, nhất là phần nạc. Nếu dùng gà công nghiệp, nên chặt miếng vừa và giảm thời gian rang để giữ độ mềm. Khi sơ chế, tránh rửa thịt gà bắn nước ra khu vực chế biến; dùng dao, thớt riêng cho thịt sống và làm sạch tay, dụng cụ sau khi tiếp xúc với thịt. Phụ Nữ Mới cho hay.

Cuối tuần làm gà rang gừng thơm nức, thịt săn mềm, đậm đà hao cơm - Ảnh 1.

Gà rang gừng ngon nhất khi vừa hoàn thành, có mùi thơm đặc trưng, vị mặn ngọt hài hòa và chút cay ấm. Đây là món ăn dễ làm, phù hợp cho bữa cơm cuối tuần mà không cần chuẩn bị quá cầu kỳ.

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