Cuối tuần làm gà rang gừng thơm nức, thịt săn mềm, đậm đà hao cơm

GĐXH - Gà rang gừng là món ăn dân dã nhưng luôn có sức hấp dẫn riêng nhờ thịt gà săn chắc, thấm gia vị, quyện với mùi gừng thơm ấm và chút cay nhẹ nơi đầu lưỡi. Chỉ cần vài nguyên liệu quen thuộc cùng một số bí quyết nhỏ, bạn có thể chế biến món gà rang vàng đẹp, đậm vị mà không bị khô hay cháy đường.
Nguyên liệu làm gà rang gừng
Bí quyết rang gà thơm, thịt săn mà không khô
Mẹo để món gà rang gừng ngon hơn
Không nên rang quá lâu sau khi thịt đã chín vì gà dễ khô, nhất là phần nạc. Nếu dùng gà công nghiệp, nên chặt miếng vừa và giảm thời gian rang để giữ độ mềm. Khi sơ chế, tránh rửa thịt gà bắn nước ra khu vực chế biến; dùng dao, thớt riêng cho thịt sống và làm sạch tay, dụng cụ sau khi tiếp xúc với thịt. Phụ Nữ Mới cho hay.
Gà rang gừng ngon nhất khi vừa hoàn thành, có mùi thơm đặc trưng, vị mặn ngọt hài hòa và chút cay ấm. Đây là món ăn dễ làm, phù hợp cho bữa cơm cuối tuần mà không cần chuẩn bị quá cầu kỳ.
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