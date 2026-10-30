Loại rau dại nghe tên thấy 'bốc mùi', nhưng là vị thuốc hỗ trợ tiêu hóa và giải độc cực tốt, chế biến đơn giản
GĐXH - Đây được coi là "trợ thủ đắc lực" cho đường ruột nhờ khả năng hỗ trợ tiêu hóa, làm giảm nhanh các triệu chứng đầy bụng, khó tiêu và giải tỏa cảm giác mệt mỏi, nặng nề cho cơ thể sau khi tiêu thụ quá nhiều thức ăn chứa hàm lượng đạm cao.
Rau bò khai - vị thuốc hỗ trợ tiêu hóa và giải độc
Cách làm rau bò khai xào tỏi - đặc sản núi rừng Tây Bắc
Loại rau này rất dễ chế biến để có được món ngon. Mời bạn tham khảo công thức chế biến món ngon với rau bò khai trên VnExpress.
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