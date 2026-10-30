Loại rau dại nghe tên thấy 'bốc mùi', nhưng là vị thuốc hỗ trợ tiêu hóa và giải độc cực tốt, chế biến đơn giản

Rau bò khai - vị thuốc hỗ trợ tiêu hóa và giải độc

Theo Tiến sĩ Ngô Đức Phương, Viện trưởng Viện khoa học thuốc nam chia sẻ trên báo Sức khỏe & Đời sống, rau bò khai hay còn được người dân bản địa gọi với cái tên rau dạ hiến, có tên khoa học là Erythropalum scandens. Đây là một loài dây leo rừng phát triển phổ biến và tự nhiên tại các vùng núi phía Bắc nước ta. Điểm đặc trưng của loại rau này là khi còn tươi, tỏa ra một mùi hơi "khai", khó lẫn với bất kỳ loại thực phẩm nào khác.

Tuy nhiên, sau khi nấu lên, mùi khai dần biến mất nhường chỗ cho hương vị thơm ngon, giòn ngọt hấp dẫn. Chính sự độc đáo này đã biến rau bò khai thành món đặc sản nổi tiếng, gắn liền với bản sắc ẩm thực của vùng đất Cao Bằng và Hà Giang.

Tiến sĩ Phương lý giải, mùi "khai" đặc trưng của rau lúc tươi thực chất được tạo nên bởi các hợp chất lưu huỳnh dễ bay hơi. Khi chế biến dưới nhiệt độ cao như xào hoặc nấu, các hợp chất này sẽ giảm đi đáng kể.

Theo kinh nghiệm dân gian, rau bò khai tính mát, mang lại tác dụng thanh nhiệt, giải độc và làm mát cơ thể. Đặc biệt, đây được coi là "trợ thủ đắc lực" cho đường ruột nhờ khả năng hỗ trợ tiêu hóa, làm giảm nhanh các triệu chứng đầy bụng, khó tiêu và giải tỏa cảm giác mệt mỏi, nặng nề cho cơ thể sau khi tiêu thụ quá nhiều thức ăn chứa hàm lượng đạm cao. Dưới góc nhìn của khoa học hiện đại, các nghiên cứu bước đầu đã chứng minh trong rau bò khai chứa hàm lượng lớn các chất như flavonoid, saponin và polyphenol.

Đây là những hợp chất có hoạt tính chống oxy hóa mạnh mẽ, có khả năng chống viêm nhẹ, đồng thời tham gia tích cực vào quá trình hỗ trợ chuyển hóa năng lượng và tối ưu hóa hoạt động tiêu hóa của cơ thể. Chuyên gia lưu ý người có cơ địa lạnh hoặc dễ bị tiêu chảy nên sử dụng loại rau này với một lượng vừa phải, điều độ và tuyệt đối không dùng rau như phương pháp thay thế cho các phác đồ điều trị bệnh lý tiêu hóa nặng. VOV cho hay.

Cách làm rau bò khai xào tỏi - đặc sản núi rừng Tây Bắc

Loại rau này rất dễ chế biến để có được món ngon. Mời bạn tham khảo công thức chế biến món ngon với rau bò khai trên VnExpress.

Rau bò khai nhặt bỏ phần cuống già, lấy phần lá và cọng non, rửa sạch. Rau hơi có mùi nồng ngai ngái vì thế cần vò sơ qua cho bớt mùi.

Rau bò khai xào kèm nhiều nguyên liệu khác đều ngon, đơn giản nhất là xào với tỏi dậy mùi thơm đặc trưng. Đồng bào dân tộc Tây Bắc thường xào với trứng tạo vị rất riêng hoặc xào thịt bò, lạp xưởng đều ngon. Thịt bò thái mỏng ngang thớ, ướp với chút gia vị và dầu ăn cho thịt mềm.

Đun sôi nồi nước, thêm chút muối hạt để tăng nhiệt độ sôi. Cho rau bò khai vào chần sơ, vớt ra xả nước lạnh hoặc ngâm ngay vào thau nước đá để rau giữ độ giòn, màu xanh mướt, khi xào cũng nhanh hơn.

Phi thơm tỏi, trút thịt bò vào xào trên lửa lớn, đảo nhanh tay để thịt bò mềm. Chú ý không xào lửa nhỏ hay lâu làm thịt bò ra nước bị khô và dai. Khi thịt chín khoảng 70 - 80% trút ra để riêng.

Tiếp tục phi thơm tỏi, cho rau bò khai vào xào trên lửa lớn, đảo nhanh tay. Trút thịt bò vào đảo đều cho thấm vị ngọt ngon. Nêm nếm lại gia vị cho vừa miệng. Khi thịt bò chín tới tắt bếp, thêm ớt nếu thích ăn cay, gắp ra đĩa thưởng thức.

Yêu cầu thành phẩm: Rau bò khai chín tới giòn ngon, xanh mướt, thịt bò mềm ngọt tự nhiên. Món ăn này giúp đổi khẩu vị cho bữa cơm ngày hè.

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