Sự thật về 5 thực phẩm thường bị cho là 'kỵ' khi kết hợp với thịt heo

Thịt heo là nguồn cung cấp protein, vitamin nhóm B và nhiều khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Giá trị dinh dưỡng của thịt phụ thuộc vào phần thịt được lựa chọn, tỷ lệ nạc – mỡ và cách chế biến. Thịt nạc cung cấp protein và sắt dạng heme, loại sắt cơ thể có thể hấp thu tương đối tốt; trong khi thịt mỡ chứa nhiều chất béo và cung cấp nhiều năng lượng hơn.

Lương y Bùi Đắc Sáng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cho biết trên VnExpress thịt heo có hai loại là thịt nạc và thịt mỡ. Thịt mỡ chứa nhiều chất béo, lượng protein lại rất ít. Nếu ăn quá nhiều thịt mỡ sẽ dẫn đến chứng béo phì hoặc máu nhiễm mỡ. Phần lớn protein đều tập trung trong thịt nạc. Thịt nạc chứa nhiều hemoglobin, có tác dụng chống thiếu máu. Cơ thể dễ hấp thụ hemoglobin trong thịt heo hơn là hemoglobin trong thực vật. Bởi vậy, thịt nạc có tác dụng bổ sắt hiệu quả hơn rau.

Trong dân gian, một số thực phẩm thường được cho là không nên ăn cùng thịt heo. Tuy nhiên, cần phân biệt quan niệm truyền thống với nguy cơ đã được chứng minh về mặt khoa học.

Sự thật về 5 thực phẩm thường bị cho là 'kỵ' thịt heo

1. Tôm

Theo một số quan niệm dân gian, thịt heo và tôm không nên kết hợp vì được cho là có tính chất đối lập. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng khoa học đáng tin cậy cho thấy người khỏe mạnh phải kiêng ăn tôm cùng thịt heo.

2. Ốc

Quan niệm ăn thịt heo cùng ốc dễ gây lạnh bụng, khó tiêu thường được lý giải theo cách nhìn của y học cổ truyền. Tuy nhiên, chưa có cơ sở khoa học vững chắc để khẳng định hai thực phẩm này khi ăn cùng nhau sẽ gây rối loạn tiêu hóa.

3. Lá mơ

Lá mơ thường được dùng trong nhiều món ăn dân gian, trong đó có những món chế biến từ thịt. Có quan niệm cho rằng protein trong thịt heo kết hợp với lá mơ sẽ kết tủa, khiến cơ thể không hấp thu được chất đạm, thậm chí gây ngộ độc. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng đáng tin cậy chứng minh lá mơ ăn cùng thịt heo gây ra những hậu quả này.

4. Gan dê

Một số tài liệu dân gian khuyên không nên ăn gan dê cùng thịt heo vì cho rằng sự kết hợp này gây đầy bụng, khó chịu hoặc làm cản trở hấp thu dinh dưỡng. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng khoa học đáng tin cậy xác nhận gan dê và thịt heo khi ăn cùng nhau sẽ gây ra những tác hại kể trên. Gan động vật cung cấp protein, sắt và một số vitamin, nhưng cũng chứa nhiều vitamin A. Vì vậy, điều cần quan tâm hơn là lượng gan tiêu thụ, tần suất ăn và tình trạng sức khỏe của mỗi người, thay vì chỉ kiêng vì kết hợp với thịt heo.

5. Gừng

Gừng thường được sử dụng để khử mùi, tạo hương vị cho các món thịt heo như thịt kho, thịt rang hay món hầm. Dù vậy, một số quan niệm dân gian lại cho rằng thịt heo thuộc thủy, gừng thuộc hỏa nên khi ăn cùng nhau có thể gây phong thấp hoặc nổi nốt trên da. Không có bằng chứng khoa học đáng tin cậy cho thấy việc dùng gừng làm gia vị nấu thịt heo gây ra những tác hại này ở người khỏe mạnh. Gừng có thể được sử dụng với lượng phù hợp để tăng hương vị món ăn. Người có cơ địa không dung nạp hoặc gặp khó chịu khi dùng gừng nên điều chỉnh theo phản ứng của bản thân.

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Bún chả.

Thịt kho tàu.

Nem lụi.

Cơm tấm.

Thịt đông.

Cải mèo xào thịt lợn gác bếp.

Khâu nhục.

Thịt xiên nướng.

Nem Phùng.

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