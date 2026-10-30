Sự thật về 5 thực phẩm thường bị cho là 'kỵ' khi kết hợp với thịt heo
GĐXH - Thịt heo nấu cùng thịt bò làm mất chất, ăn với ốc gây rối loạn tiêu hóa hay cho gừng vào khi chế biến sẽ sinh bệnh… là những quan niệm vẫn được truyền miệng trong nhiều gia đình. Tuy nhiên, không phải lời khuyên kiêng kỵ nào cũng có căn cứ khoa học. Vậy những thực phẩm nào thực sự cần thận trọng khi kết hợp với thịt heo?
Thịt heo là nguồn cung cấp protein, vitamin nhóm B và nhiều khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Giá trị dinh dưỡng của thịt phụ thuộc vào phần thịt được lựa chọn, tỷ lệ nạc – mỡ và cách chế biến. Thịt nạc cung cấp protein và sắt dạng heme, loại sắt cơ thể có thể hấp thu tương đối tốt; trong khi thịt mỡ chứa nhiều chất béo và cung cấp nhiều năng lượng hơn.
Lương y Bùi Đắc Sáng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cho biết trên VnExpress thịt heo có hai loại là thịt nạc và thịt mỡ. Thịt mỡ chứa nhiều chất béo, lượng protein lại rất ít. Nếu ăn quá nhiều thịt mỡ sẽ dẫn đến chứng béo phì hoặc máu nhiễm mỡ. Phần lớn protein đều tập trung trong thịt nạc. Thịt nạc chứa nhiều hemoglobin, có tác dụng chống thiếu máu. Cơ thể dễ hấp thụ hemoglobin trong thịt heo hơn là hemoglobin trong thực vật. Bởi vậy, thịt nạc có tác dụng bổ sắt hiệu quả hơn rau.
Trong dân gian, một số thực phẩm thường được cho là không nên ăn cùng thịt heo. Tuy nhiên, cần phân biệt quan niệm truyền thống với nguy cơ đã được chứng minh về mặt khoa học.
Sự thật về 5 thực phẩm thường bị cho là 'kỵ' thịt heo
1. Tôm
2. Ốc
3. Lá mơ
4. Gan dê
5. Gừng
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