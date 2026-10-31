Có nên rửa thịt gà bằng muối và chanh?

Muối và chanh có giúp làm sạch thịt gà?

Muối và chanh có thể hỗ trợ làm sạch một phần chất bẩn trên bề mặt, đồng thời giúp giảm mùi khó chịu của thịt gà. Axit trong chanh và thao tác chà nhẹ cũng có thể làm bề mặt da gà bớt nhớt. Đây là lý do nhiều người thường dùng hỗn hợp muối, chanh để sơ chế gà trước khi luộc, rang hoặc nướng. Phụ Nữ Mới đưa tin.

Tuy nhiên, không nên xem muối và chanh là cách khử khuẩn thịt gà đáng tin cậy. Việc chà xát hay ngâm thịt trong nước muối, nước chanh không bảo đảm loại bỏ các vi khuẩn gây bệnh như Salmonella hoặc Campylobacter. Ngay cả khi thịt không còn mùi tanh, điều đó cũng không đồng nghĩa với việc thịt đã an toàn.

Đặc biệt, rửa thịt gà sống dưới vòi nước mạnh có thể làm nước bắn ra bồn rửa, mặt bếp, dụng cụ và thực phẩm xung quanh, khiến vi khuẩn phát tán sang những khu vực khác. Vì vậy, nếu thịt gà mua về đã sạch, không có chất bẩn nhìn thấy được, bạn không nhất thiết phải rửa lại bằng nước, muối hay chanh. VOV khẳng định.

Sơ chế thịt gà thế nào để an toàn và thơm ngon?

Nếu thịt gà có chất bẩn nhìn thấy được, có thể loại bỏ bằng giấy sạch dùng một lần hoặc xử lý nhẹ nhàng, tránh để nước và dịch thịt bắn ra xung quanh. Nếu vẫn chọn rửa theo thói quen gia đình, cần thao tác thật nhẹ, hạn chế bắn nước và vệ sinh kỹ bồn rửa, mặt bếp, dụng cụ sau đó. Không đặt thịt gà sống hoặc nước từ thịt sống gần rau ăn sống, thức ăn đã nấu chín hay các thực phẩm dùng ngay.

Muốn khử mùi hiệu quả, bạn có thể tập trung vào cách chế biến. Với gà luộc, thêm gừng đập dập, hành củ hoặc một chút muối vào nước luộc sẽ giúp món ăn thơm hơn. Với gà rang, gà nướng, có thể ướp gừng, sả, tỏi hoặc gia vị phù hợp để tạo hương vị. Nếu cần dùng chanh để tạo mùi thơm hoặc vị chua, nên sử dụng như một nguyên liệu ướp theo công thức, không coi đó là bước khử khuẩn.

Quan trọng nhất, hãy nấu thịt gà chín hoàn toàn. Theo khuyến nghị an toàn thực phẩm, nhiệt độ tại phần dày nhất của thịt gà cần đạt khoảng 74°C; nếu có nhiệt kế thực phẩm, hãy đo ở vị trí dày nhất và tránh chạm vào xương. Đồng thời, rửa tay bằng xà phòng sau khi tiếp xúc với thịt sống, làm sạch dụng cụ và bề mặt chế biến trước khi sử dụng cho thực phẩm khác.

Người tiểu đường, axit uric cao nên ăn rau gì? 4 loại rau quen thuộc dễ chế biến GĐXH - Chọn rau gì, nấu thế nào để bữa cơm vừa ngon miệng vừa phù hợp với người mắc đái tháo đường hoặc tăng axit uric máu là điều khiến nhiều gia đình băn khoăn.