Món ngon hàng ngày: Bí quyết lên thực đơn mâm cơm 'triệu view' của mẹ đảm Hà thành

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Món ăn ngon mỗi ngày: Gợi ý 30 ngày thực đơn gia đình dễ nấu, đổi món liên tục GĐXH - Không biết hôm nay ăn gì? Tham khảo 30 ngày thực đơn món ăn ngon mỗi ngày với các món thịt, cá, trứng, rau củ dễ nấu, giúp bữa cơm gia đình thêm phong phú.

Đối với nhiều người, nấu nướng có thể là một gánh nặng sau tám tiếng làm việc công sở căng thẳng, nhưng với chị Vũ Thu Hương (đến từ Hà Nội), đó là một hành trình trị liệu tâm hồn.

Trao đổi với phóng viên Gia đình và Xã hội, chị Hương chia sẻ góc nhìn đầy mới mẻ về nét ẩm thực hiện đại: "Nhiều người trẻ ngày nay thường đặt câu hỏi 'hôm nay ăn gì' như một cực hình vì quá tải thông tin trên mạng xã hội. Theo tôi, một món ngon hàng ngày không nằm ở nguyên liệu đắt đỏ, mà nằm ở sự cân bằng giữa nhịp sinh học của cơ thể và cảm xúc của người vào bếp. Khi chúng ta thổi hồn vào từng món ăn quen thuộc, mâm cơm tự khắc sẽ trở thành tâm điểm kết nối gia đình".

Tác giả Vũ Thu Hương cùng bộ sưu tập mâm cơm gia đình chuẩn vị Bắc, mang đến những thực đơn đa dạng và nguồn cảm hứng nấu nướng phong phú cho người nội trợ.

Câu chuyện của chị Hương không đơn thuần là niềm đam mê nấu nướng cá nhân, mà nó phản ánh xu hướng tìm về các giá trị thực tế của hàng triệu người nội trợ Việt. Việc tìm kiếm các món ăn mỗi ngày dễ làm nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và dinh dưỡng đang trở thành từ khóa dẫn đầu các diễn đàn ẩm thực. Dưới đây là hành trình giải mã nghệ thuật thiết kế thực đơn và bộ sưu tập 20 mâm cơm chuẩn vị do chính tay chị Vũ Thu Hương thực hiện.

Nghệ thuật cân bằng dinh dưỡng trong từng món ngon hàng ngày

Để xây dựng một thực đơn gia đình đơn giản nhưng không nhàm chán, người nội trợ cần nắm vững nguyên tắc phối hợp màu sắc và nhóm chất. Trao đổi chuyên môn với ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội) cho biết: "Một mâm cơm nhà chuẩn vị khoa học cần đảm bảo tỷ lệ vàng giữa đạm động thực vật, chất xơ từ rau xanh theo mùa và carbohydrate chậm". Việc chị Hương khéo léo lồng ghép các món rau củ theo chu kỳ tự nhiên giúp cơ thể hấp thu tối đa vi chất mà không lo tích tụ mỡ thừa.

Bộ sưu tập 20 mâm cơm gia đình giá rẻ chuẩn vị Bắc do chị Vũ Thu Hương thực hiện

Mâm cơm 1

Đậu phụ nhồi thịt sốt cà chua đậm đà

Su hào luộc khoanh tròn ăn kèm bông súp lơ xanh mướt

Cá kho riềng chuối xanh đậm vị

Cà muối xổi giòn tan

Cơm niêu đất dẻo thơm và nước mắm tỏi ớt

Mâm cơm gia đình truyền thống với các món ngon hàng ngày giàu dinh dưỡng.

Mâm cơm 2

Cá rán vàng giòn: Những khúc cá tươi được rán chín tới với lớp da vàng ruộm bắt mắt và phần thịt bên trong mềm ngọt

Thịt bò xào khoai tây: Đĩa xào đậm đà kết hợp giữa khoai tây mềm bùi, thịt bò thái mỏng ngọt thịt cùng cà chua và rau thơm

Canh củ quả thanh nhiệt: Tô canh thanh mát giàu vitamin nấu từ súp lơ xanh, khoai tây và cà rốt tỉa hoa sinh động

Cà pháo muối xổi: Chén cà muối trắng giòn ngâm trong nước mắm tỏi ớt đậm đà giúp kích thích vị giác

Cơm niêu đất dẻo thơm và nước mắm tỏi ớt: Nồi cơm niêu giữ nhiệt tốt ăn kèm chén nước chấm tỏi ớt nguyên chất và ống đựng đũa gốm sứ mộc mạc

Gợi ý món ngon hàng ngày với mâm cơm gia đình chuẩn vị gồm cá rán giòn, thịt bò xào khoai tây và canh củ quả thanh mát.

Mâm cơm 3

Đậu phụ sốt thịt băm đậm đà: Thố sứ họa tiết xanh đựng món đậu non mềm mịn ngập trong phần sốt thịt băm cà chua sánh đặc, thơm mùi hành hoa

Thịt ba chỉ rang cháy cạnh: Đĩa mặn đưa cơm với những miếng thịt ba chỉ xém cạnh vàng đều, ngấm gia vị mặn ngọt và thơm phức mùi hành lá

Cá kho đậm vị: Đĩa sứ đặt khúc cá kho săn chắc, thấm đẫm gia vị đậm đà, điểm xuyết quả ớt tươi kích thích vị giác

Rau cải luộc chấm kho quẹt: Đĩa rau cải xanh mướt xếp thành hình cánh hoa đẹp mắt, ở giữa đặt chén kho quẹt đậm đà để chấm kèm

Rau sống và cơm niêu: Mẹt tre bày biện thêm rổ rau sống tươi xanh, ớt đỏ và nồi cơm niêu đất dẻo thơm truyền thống

Khám phá thực đơn món ngon hàng ngày với mâm cơm nhà chuẩn vị gồm thịt rang cháy cạnh, đậu sốt thịt và rau cải luộc chấm kho quẹt.

Mâm cơm 4

Ốc nhồi thịt hấp lá gừng: Đĩa ốc bươu nhồi thịt băm mộc nhọc thơm phức mùi sả gừng, được hấp chín tới giữ trọn độ ngọt và nước dùng thanh đậm

Đĩa nộm khế chua thanh: Đĩa khế chua thái lát mỏng trộn đều gia vị cay tỏi ớt, tạo vị chua dịu kích thích vị giác và chống ngấy hiệu quả

Rau gia vị và lá lốt tươi: Rổ mây nhỏ đựng hành tây thái mỏng, rau tía tô cùng lớp lá lốt tươi xanh mướt trải quanh mẹt đậm chất đồng quê

Cơm trắng dẻo thơm: Bát sứ hoa văn xanh đựng đầy cơm trắng nóng hổi đi kèm chén nước chấm tỏi ớt nguyên chất và vài quả ớt tươi

Khám phá thực đơn món ngon hàng ngày mang đậm hương vị đồng quê với ốc om chuối đậu, ốc nhồi thịt hấp và nộm khế chua thanh.

Mâm cơm 5

Thịt băm rang cháy cạnh: Đĩa sâu lòng đựng phần thịt heo băm nhỏ rang kỹ xém vàng, đậm đà gia vị và thơm nức mùi mắm tiêu

Canh móng giò hầm măng: Thố sứ lớn đựng canh móng giò hầm mềm nhừ béo ngậy kết hợp với măng tươi, rắc thêm hành hoa thơm phức

Cá kho quả quả sấu (hoặc cá kho tiêu): Đĩa nhỏ đặt khúc cá kho săn chắc cùng những quả sấu nhỏ ngấm gia vị chua ngọt đưa cơm

Rau cải luộc chấm kho quẹt: Đĩa rau cải xanh mướt xếp thành hình cánh hoa đẹp mắt, ở giữa đặt chén kho quẹt đậm đà để chấm kèm

Dưa góp chua ngọt và cơm niêu: Đĩa dưa góp su hào cà rốt giòn sần sật, kết hợp cùng niêu cơm đất dẻo thơm và chén ớt tươi cay nồng

Khám phá thực đơn món ngon hàng ngày với mâm cơm nhà chuẩn vị gồm thịt băm rang cháy cạnh, canh móng giò hầm và cá kho đậm đà.

Mâm cơm 6

Thịt ba chỉ luộc thái mỏng: Đĩa sứ lớn xếp đều những lát thịt ba chỉ luộc trắng phau, phần nạc mỡ đan xen hài hòa, mềm ngọt thanh

Chả rán vàng thơm lừng: Đĩa chả viên chiên vàng ruôm đặt trên lớp xà lách và thì là tươi xanh, vỏ ngoài giòn bùi bên trong đậm vị

Đậu phụ: Đĩa nhỏ đựng những miếng đậu phụ trắng mịn màng, mềm tan, chấm kèm nước mắm tỏi ớt

Canh rau ngót nấu thanh mát: Thố sứ hoa văn xanh đựng canh rau ngót xanh mướt ngọt nước, giải nhiệt hoàn hảo cho mâm cơm

Cà pháo muối và cơm trắng: Chén cà pháo muối giòn tan, bát nước mắm tỏi ớt nguyên chất cùng các bát cơm trắng dẻo thơm

Khám phá thực đơn món ngon hàng ngày với mâm cơm nhà chuẩn vị gồm thịt luộc, chả rán vàng thơm và canh rau ngót thanh mát.

Mâm cơm 7

Tép rang thịt ba chỉ đậm đà: Đĩa sâu lòng đựng phần tép đồng rang săn chắc cùng thịt ba chỉ, ngấm gia vị mặn ngọt và thơm phức mùi hành lá

Đậu cô ve và cà rốt luộc tỉa hoa: Đĩa rau củ luộc xanh vàng bắt mắt, được xếp tỉ mỉ thành hình bông hoa nghệ thuật, chấm kèm kho quẹt hoặc nước mắm

Canh sườn nấu sấu thanh mát: Thố sứ hoa văn xanh đựng canh sườn non hầm mềm cùng những quả sấu tươi chua thanh, rắc thêm rau thơm hấp dẫn

Bánh trôi sắc màu tráng miệng: Các đĩa nhỏ hình sao độc đáo đựng những viên bánh trôi nước dẻo mịn với nhiều màu sắc bắt mắt rắc vừng trắng

Quả quất và lá bưởi trang trí: Mâm cơm được tô điểm sinh động bằng những cành lá bưởi tươi xanh và quả quất vàng mọng đậm chất truyền thống

Khám phá thực đơn món ngon hàng ngày với mâm cơm nhà chuẩn vị gồm tép rang đậm đà, rau củ luộc, canh sườn sấu và bánh trôi tráng miệng.

Mâm cơm 8

Thịt gà hầm thuốc bắc bùi béo: Đĩa sứ đặt phần thịt gà đen hầm nhừ đậm đà gia vị thảo mộc, bổ dưỡng và thơm nức mũi

Cá kho đậm vị đưa cơm: Đĩa sứ hoa văn xanh đựng khúc cá kho săn chắc, ngấm gia vị mặn ngọt sánh đặc màu cánh gián

Trứng rán ta vàng giòn: Đĩa trứng rán dày mình vàng ruôm đặt trên lớp xà lách tươi xanh, thơm phức mùi hành thì là

Salad lòng trộn dứa ớt chuông: Đĩa gỏi thanh mát cùng dứa vàng, ớt chuông ngọt và vừng rang

Canh củ quả củ dền ngọt thanh: Thố sứ lớn đựng canh nấu từ súp lơ xanh, bắp ngô ngọt và củ dền đỏ rực, giàu vitamin và chất xơ

Khám phá thực đơn món ngon hàng ngày với mâm cơm nhà chuẩn vị gồm gà hầm thuốc bắc, cá kho, trứng rán và salad lòng mề gà.

Mâm cơm 9

Đậu phụ tẩm hành vàng ruôm: Đĩa sứ lớn xếp đầy những miếng đậu hũ cắt vuông vức chiên vàng đều, rưới thêm phần mỡ hành thơm phức

Tép đồng rang thịt ba chỉ: Đĩa sứ đựng tép rang săn chắc cùng thịt ba chỉ, ngấm gia vị mặn ngọt đậm đà

Thịt chân giò bóp thấu trộn thính: Đĩa gỏi bắt mắt với thịt chân giò thái mỏng trộn thính, xả, lá chanh và rau thơm tươi mát

Chả quế thái miếng đều tay: Đĩa sứ xếp những miếng chả quế cắt hình cánh quạt vô cùng gọn gàng và đẹp mắt

Rau muống luộc và canh nước luộc: Đĩa rau muống luộc xanh mướt đi kèm thố sứ đựng nước canh thanh mát, ăn kèm cà ph muối và chén mắm tôm/nước mắm tỏi ớt

Khám phá thực đơn món ngon hàng ngày với mâm cơm nhà chuẩn vị gồm đậu phụ tẩm hành, tép rang, chân giò bóp thấu và rau muống luộc.

Mâm cơm 10

Hàu nướng mỡ hành thơm lừng: Đĩa sứ xếp những con hàu tươi nướng chín tới rưới mỡ hành và rắc đậu phộng giòn bùi béo ngậy

Gỏi xoài tai heo cà chua bi: Đĩa gỏi bắt mắt với tai heo giòn sần sật trộn xoài xanh bào sợi, bao quanh bởi lớp cà chua bi đỏ mọng tươi mát

Gà xào ớt chuông hạt điều: Đĩa lớn gồm thịt gà chiên giòn xào cùng ớt chuông đỏ vàng bắt mắt và hạt điều bùi béo

Canh rau cải xanh thanh nhiệt: Tô sứ nhỏ đặt giữa mâm đựng canh rau cải luộc xanh mướt ngọt nước, giải nhiệt hiệu quả

Cơm nắm tròn rắc vừng đen và tráng miệng: Đĩa hình trái tim xếp những viên cơm nắm dẻo thơm áo vừng đen, kết hợp cùng các bát sữa chua trái cây dâu tây tươi ngọt ngào

Khám phá thực đơn món ngon hàng ngày hiện đại với hàu nướng, gỏi xoài tai heo, gà xào hạt điều và cơm nắm vừng.

Mâm cơm 11

Thịt kho tộ đậm đà: Thố đất đựng phần thịt ba chỉ kho kỹ thấm đẫm gia vị sánh đặc màu cánh gián, rắc thêm rau mùi thơm phức

Cá rán giòn bọc lớp vàng ruôm: Đĩa sứ đặt những khúc cá rán giòn rụm đặt trên lớp xà lách tươi xanh, chấm kèm chén nước chấm đậm đà

Thịt gà luộc da giòn: Đĩa thịt gà luộc vàng óng thái miếng vừa ăn, trang trí rau thơm bắt mắt trên nền rau sống tươi mát

Rau cải ngồng luộc xanh mướt: Đĩa rau cải ngồng luộc chín tới giữ trọn độ giòn ngọt tự nhiên và sắc xanh mướt mắt

Canh đậu đỏ củ quả bổ dưỡng: Thố sứ hoa văn xanh đựng canh nấu từ đậu đỏ, súp lơ xanh và cà rốt tỉa hoa ngọt thanh, giàu dinh dưỡng .

Khám phá thực đơn món ngon hàng ngày với mâm cơm nhà chuẩn vị gồm thịt kho, cá rán giòn, gà luộc và canh đậu đỏ.

Mâm cơm 12

Tôm rang thịt ba chỉ đậm đà: Đĩa sứ đựng tôm đồng rang săn chắc cùng thịt ba chỉ, ngấm gia vị mặn ngọt và thơm phức mùi hành lá

Thịt băm rang cháy cạnh: Đĩa sâu lòng đựng phần thịt heo băm nhỏ rang kỹ xém vàng, đậm đà gia vị đưa cơm

Đậu phụ lướt ván: Đĩa nhỏ xếp những miếng đậu phụ trắng mịn màng, mềm tan, đặt trên lớp xà lách xanh mát

Canh riêu cua bắp chuối: Thố sứ ấm cúng đựng canh riêu cua béo ngậy kết hợp với bắp chuối thái mỏng thanh mát

Lạc rang giòn và mắm tôm: Chén lạc rang muối bùi béo, bát mắm tôm đánh bông thơm lừng và chén cà pháo muối nhỏ

Khám phá thực đơn món ngon hàng ngày với mâm cơm nhà chuẩn vị gồm tôm rang, thịt băm rang cháy cạnh, đậu phụ và canh riêu cua.

Mâm cơm 13

Thịt rán lá lốt đậm đà: Đĩa sứ lớn xếp những miếng thịt băm cuốn lá lốt chiên xém vàng, phủ lớp tiêu bắc và ớt tươi thơm nức mũi

Cánh gà/chân gà luộc chấm muối chanh: Đĩa luộc giữ nguyên vị ngọt thanh tự nhiên, ăn kèm chén muối ớt chanh tắc kích thích vị giác

Trứng rán ta vàng ruôm: Đĩa trứng rán dày mình vàng óng, rắc hành hoa thơm phức đặt trên nền rau xà lách tươi mát

Tép rang giòn rụm: Đĩa tép đồng rang kỹ săn chắc, thấm đẫm gia vị mặn ngọt đưa cơm

Rau củ luộc thập cẩm: Đĩa rau củ gồm súp lơ trắng, bí đỏ cắt lát và cải luộc thanh mát đi kèm thố nước canh ngọt nước

Khám phá thực đơn món ngon hàng ngày với mâm cơm nhà chuẩn vị gồm thịt rán lá lốt, tép rang, trứng rán và rau củ luộc.

Mâm cơm 14

Cá rán vàng giòn nguyên con: Đĩa sứ lớn xếp những khúc cá thu/cá biển cắt khúc rán chín tới với lớp da vàng ruôm đặt trên nền xà lách tươi xanh

Nem tai trộn thính: Đĩa gỏi tai heo giòn sần sật trộn đều thính gạo thơm phức, lá chanh thái chỉ và tỏi ớt

Chả ngô chiên vàng ruôm: Đĩa chả ngô ngọt bùi kết hợp với thịt băm và hành lá, chiên vàng đều hai mặt đẹp mắt

Canh măng tươi thanh mát: Thố sứ hoa văn xanh đựng canh nấu từ măng tươi sợi mỏng ngọt nước, giải nhiệt hiệu quả

Bánh đa nướng và gia vị: Đĩa bày thêm bánh đa mè nướng giòn rụm, chén nước mắm tỏi ớt đậm đà và đĩa bún tươi ăn kèm .

Khám phá thực đơn món ngon hàng ngày với mâm cơm nhà chuẩn vị gồm cá rán, nem tai trộn thính, chả ngô và canh măng tươi.

Mâm cơm 15

Sườn rim mặn ngọt đậm đà: Đĩa sứ lớn xếp đầy những dẻ sườn rim cháy cạnh bóng bẩy, màu cánh gián bắt mắt đặt trên nền xà lách tươi xanh

Tôm xào đậu cô ve và cà chua: Đĩa xào hài hòa với tôm bóc vỏ ngọt thịt, đậu cô ve giòn xanh và cà chua đỏ mọng

Cá kho riềng đậm vị: Đĩa nhỏ đặt khúc cá kho săn chắc, thấm đẫm gia vị riềng sả và điểm xuyết quả ớt tươi kích thích vị giác

Canh củ quả súp lơ khoai tây: Tô sứ lớn đựng canh nấu từ súp lơ xanh, khoai tây mềm bùi và cà rốt tỉa hoa ngọt thanh

Cà muối giòn xổi: Chén nhỏ đựng cà ph muối chua ngọt vàng giòn, ăn kèm bát cơm trắng và ống đựng đũa gốm sứ mộc mạc

Khám phá thực đơn món ngon hàng ngày với mâm cơm nhà chuẩn vị gồm thịt kho, cá rán giòn, gà luộc và canh đậu đỏ.

Mâm cơm 16

Thịt băm cuốn lá lốt chiên: Đĩa sứ xếp những cuốn thịt lá lốt nướng/chiên xém cạnh thơm phức, đặt trên lớp lá lốt tươi xanh mướt

Đầu cá kho riềng đậm vị: Đĩa sứ hoa văn xanh đặt phần đầu cá kho sền sệt đậm đà, ngấm gia vị riềng sả và ớt tươi cay nồng

Đậu phụ tẩm hành vàng ruôm: Đĩa nhỏ xếp những miếng đậu hũ chiên vàng đều, rưới phần mỡ hành xanh mướt bắt mắt

Nộm rau tiến vua hoặc rau càng cua trộn thính: Đĩa rau tươi trộn thính thơm lừng, thanh mát chống ngấy hiệu qu

Canh su hào thái sợi nấu tôm: Thố sứ lớn đựng canh su hào bào sợi mỏng nấu ngọt nước, kết hợp cùng chén cà ph muối chua ngọt

Khám phá thực đơn món ngon hàng ngày với mâm cơm nhà chuẩn vị gồm sườn rim mặn ngọt, tôm xào đậu, cá kho và canh củ quả.

Mâm cơm 17

Tôm rang củ đậu đậm đà: Đĩa sứ xếp đầy những con tôm đồng rang săn chắc kết hợp cùng củ đậu cắt lát giòn ngọt, ngấm gia vị mặn ngọt hài hòa

Bánh tôm chiên giòn rụm: Đĩa bánh tôm vàng ruôm phủ đầy những con tôm tươi đỏ au, đặt quanh chén nước mắm chua ngọt và rau sống ăn kèm

Cá rán nguyên con thơm phức: Đĩa sứ đặt những con cá nhỏ rán chín tới lớp da vàng giòn, đặt trên nền lá xanh mướt

Trứng rán ta vàng óng: Đĩa trứng rán dày mình thơm phức mùi hành lá, ăn kèm rổ rau sống tươi mát

Canh mướp nấu thịt băm: Thố sứ lớn đựng canh mướp xanh ngọt mát kết hợp với thịt băm nhuyễn và rau thơm, đi kèm chén cà ph muối nhỏ

Khám phá thực đơn món ngon hàng ngày với mâm cơm nhà chuẩn vị gồm tôm rang củ đậu, bánh tôm chiên giòn, cá rán và canh mướp.

Mâm cơm 18

Thịt ba chỉ rang cháy cạnh vàng đều: Đĩa sứ xếp những miếng thịt ba chỉ xém cạnh thơm phức, đậm đà gia vị mặn ngọt và rắc hành lá xanh mướt

Nem tai trộn thính thơm lừng: Đĩa gỏi tai heo giòn sần sật trộn đều thính gạo thơm phức, lá chanh thái chỉ và điểm xuyết ớt tươi

Đậu phụ tẩm hành vàng ruôm: Đĩa lớn xếp đầy những miếng đậu hũ chiên giòn rưới mỡ hành xanh mướt bắt mắt

Ngô ngọt xào thập cẩm: Đĩa rau củ màu sắc bắt mắt với hạt ngô ngọt, đậu cô ve và cà rốt thái hạt lựu sinh động

Canh riêu cua rau đay mướp: Tô sứ đặt chính giữa đựng canh riêu cua đồng đậm đà kết hợp cùng rau đay và mướp ngọt thanh, ăn kèm rổ rau sống và bát cà ph muối

Chè trái cây tráng miệng: Bát thủy tinh đựng món chè ngọt mát kết hợp từ thạch, sữa và các loại trái cây tươi ngon

Khám phá thực đơn món ngon hàng ngày với mâm cơm nhà chuẩn vị gồm thịt rang cháy cạnh, nem tai trộn thính, canh cua và chè tráng miệng.

Mâm cơm 19

Chả viên chiên vàng ruộm: Đĩa sứ lớn xếp đầy những viên chả thịt băm chiên xém vàng đều hai mặt, thơm phức và đậm đà

Cá om/xào thì là cà chua: Đĩa sứ đặt những khúc cá tươi nấu cùng hành hoa, thì là và cà chua đỏ mọng chua thanh hấp dẫn

Canh mướp nấu tôm: Tô sứ lớn đựng canh mướp cắt khúc xanh mướt ngọt mát, kết hợp cùng phần tôm hoặc thịt băm nhuyễn

Ngô luộc: Đĩa nhỏ đặt những bắp ngô ngọt luộc chín tới vàng ươm, dẻo thơm giàu dinh dưỡng

Khám phá thực đơn món ngon hàng ngày với mâm cơm nhà chuẩn vị gồm chả viên chiên, cá nấu thì là, canh mướp và ngô luộc.

Mâm cơm 20

Cá nướng trang trí cam tươi: Đĩa lớn đặt khúc cá phi lê dày thịt tẩm ướp đậm đà, được bài trí tinh tế trên lớp xà lách tươi xanh và các lát cam vàng bắt mắt

Canh súp lơ củ quả thanh mát: Tô sứ đựng canh nấu từ súp lơ xanh, khoai tây, cà rốt và củ quả nhiều màu sắc giàu vitamin, tốt cho sức khỏe

Su hào bào sợi: Đĩa sứ trắng xếp phần su hào bào sợi mỏng trộn đều gia vị chua ngọt và hành hoa tươi mát

Củ quả ăn kèm: Chén nhỏ đựng cà muối xổi vàng ruôm và đĩa cắt khúc thanh mát giúp chống ngấy hiệu quả

Bánh flan tráng miệng: Chén nhỏ đựng bánh flan mềm mịn, ngọt ngào làm món tráng miệng hấp dẫn sau bữa ăn

Khám phá thực đơn món ngon hàng ngày với mâm cơm nhà chuẩn vị gồm cá sốt cam tươi, canh củ quả thanh mát, nộm su hào và bánh flan tráng miệng.

Một mâm cơm ngon chưa chắc cần đến những nguyên liệu đắt tiền hay cách chế biến quá cầu kỳ. Đôi khi, giá trị lớn nhất lại nằm ở sự tỉ mỉ trong từng khâu chọn lựa, sự cân đối hài hòa giữa các món mặn, món xào, món canh và rau xanh để vừa đảm bảo dinh dưỡng, vừa đánh thức vị giác của từng thành viên.

Việc tham khảo những thực đơn thực tế không chỉ giúp người nội trợ giải quyết nhanh bài toán "hôm nay ăn gì", mà còn khơi nguồn cảm hứng để làm mới không gian bếp núc mỗi ngày. Hy vọng rằng qua những gợi ý trên, bạn đọc đã có thêm cho mình thật nhiều ý tưởng phong phú để tự tay chuẩn bị những bữa cơm ấm cúng, trọn vẹn yêu thương cho gia đình trong dịp cuối tuần cũng như suốt tuần mới bận rộn.

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