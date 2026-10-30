Có nên chần thịt qua nước sôi trước khi rửa?

Chần thịt qua nước sôi có thực sự giúp thịt sạch hơn?

Chần thịt là cách đưa thịt vào nước nóng trong thời gian ngắn, thường được áp dụng khi nấu một số món cần nước dùng trong hoặc muốn giảm bọt, mùi đặc trưng của nguyên liệu. Tuy nhiên, đây không phải bước bắt buộc đối với mọi món ăn.

Với thịt tươi có nguồn gốc bảo đảm, không có dấu hiệu bất thường, người nội trợ có thể sơ chế theo yêu cầu của món ăn mà không nhất thiết phải chần trước. Việc chần nhanh cũng không bảo đảm loại bỏ hoàn toàn vi khuẩn hay các chất không mong muốn trong thịt. Nếu nước chần không được xử lý đúng cách, việc tiếp tục rửa thịt hoặc để nước bắn ra khu vực chế biến còn có thể làm tăng nguy cơ nhiễm chéo.

Đáng chú ý, VOV cho rằng, các cơ quan an toàn thực phẩm khuyến cáo không nên rửa thịt sống dưới vòi nước vì nước bắn có thể phát tán vi khuẩn sang bồn rửa, mặt bàn và dụng cụ xung quanh. Cách kiểm soát nguy cơ hiệu quả hơn là giữ vệ sinh khu vực chế biến, sử dụng dụng cụ riêng cho thực phẩm sống và nấu thịt đạt nhiệt độ an toàn.

Khi nào nên chần thịt, khi nào không cần?

Với các món như thịt rang, thịt xào hoặc áp chảo, chần trước thường không cần thiết nếu nguyên liệu đã được sơ chế phù hợp. Thịt còn đọng nhiều nước sẽ khó tạo lớp vàng thơm khi áp chảo, bởi nhiệt trước tiên phải làm bay hơi lượng nước trên bề mặt. Sau khi xử lý thịt theo cách phù hợp, thấm khô bề mặt bằng giấy sạch dùng cho thực phẩm sẽ giúp thịt tiếp xúc với nhiệt tốt hơn. Thông tin trên Phụ Nữ Mới cho hay.

Nếu nấu nước dùng, canh hoặc một số món kho, người nấu có thể chần sơ theo công thức để giảm bọt và mùi đặc trưng. Tuy nhiên, không nên mặc định cứ cho thịt vào nước sôi là có thể loại bỏ hết chất bẩn. Việc chần lâu cũng làm lớp ngoài của thịt chín trước, khiến thịt thay đổi kết cấu; nếu tiếp tục nấu quá lâu, thành phẩm có thể khô hoặc kém mềm.

Trong trường hợp thịt có vụn xương hoặc tạp chất nhìn thấy được, hãy loại bỏ chúng bằng dụng cụ sạch. Nếu cần rửa để loại bỏ tạp chất vật lý, nên thao tác nhẹ nhàng, hạn chế nước bắn ra xung quanh và vệ sinh bồn rửa ngay sau đó. Thịt có mùi lạ, nhớt bất thường hoặc không được bảo quản đúng cách không nên được coi là an toàn chỉ vì đã chần qua nước sôi.

Sơ chế thịt thế nào để vừa an toàn vừa ngon?

Trước hết, nên chọn thịt từ nguồn cung cấp đáng tin cậy, bảo quản lạnh đúng cách và chế biến sớm. Sau khi tiếp xúc với thịt sống, cần rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh dao thớt và mặt bàn; không dùng chung dụng cụ cho thịt sống với rau củ hoặc thức ăn đã chín nếu chưa làm sạch.

Khi chế biến, hãy chú ý đến độ chín thay vì dựa vào màu sắc bên ngoài. Với thịt nguyên miếng, nhiệt độ an toàn phụ thuộc loại thịt và cách chế biến; sử dụng nhiệt kế thực phẩm là cách đáng tin cậy hơn để kiểm tra. Đặc biệt, thịt xay cần được nấu chín kỹ vì vi khuẩn trên bề mặt có thể bị phân tán vào bên trong trong quá trình xay.

Tóm lại, chần thịt trước khi nấu có thể hữu ích với một số món ăn nhưng không phải bước bắt buộc để làm sạch thịt. Thay vì rửa, ngâm và chần theo thói quen, người nội trợ nên lựa chọn nguyên liệu an toàn, hạn chế nhiễm chéo và kiểm soát nhiệt độ khi nấu. Những thay đổi nhỏ này vừa giúp việc bếp núc gọn nhẹ hơn, vừa góp phần bảo đảm chất lượng bữa ăn gia đình.

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