6 sự kiện nổi bật của công tác dân số và trẻ em thành phố Hải Phòng năm 2025

1. Tham mưu xây dựng chính sách của thành phố về công tác Dân số và Trẻ em

Sau sáp nhập tỉnh và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác dân số và trẻ em của thành phố Hải phòng đứng trước yêu cầu cần phải hoàn thiện hệ thống chính sách đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và phù hợp với tình hình mới. Trước bối cảnh đó, Sở Y tế đã quyết liệt chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc chủ động tham mưu, xây dựng các chính sách, các hoạt động để triển khai nhiệm vụ công tác dân số và phát triển, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em đảm bảo không bị gián đoạn.

Sở Y tế đã tham mưu cho Ban thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch số 16-KH/TU ngày 20/9/2025 về thực hiện Kết luận số 149 ngày 10/4/2025 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 21, ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 270/KH-UBND ngày 09/10/2025 đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và Thành ủy Hải Phòng.

Tham mưu xây dựng thành công 2 Nghị quyết quan trọng về công tác dân số và trẻ em đó là Nghị quyết quy định một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn thành phố Hải Phòng, giai đoạn 2026-2030 và Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026- 2030.

Hai nghị quyết được ban hành là dấu mốc quan trọng để triển khai nhiệm vụ dân số và trẻ em của thành phố Hải Phòng mới giai đoạn 2026-2030. Đồng thời là tiền đề vững chắc, khẳng định sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đối với công tác dân số và phát triển, ưu tiên nguồn lực cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn với mục tiêu không ai bị bỏ lại phía sau, đồng thời phù hợp với hoạt động của mô hình chính quyền 2 cấp.

Mít tinh hưởng ứng ngày Dân số Việt Nam 26/12

2. Hoàn thành các chỉ tiêu về nâng cao chất lượng dân số

Năm 2025, công tác dân số và phát triển của thành phố Hải Phòng được triển khai đồng bộ, có nhiều đổi mới. Sau sáp nhập quy mô dân số thành phố lớn, hơn 4,2 triệu người, cơ cấu, chất lượng dân số có sự thay đổi nhất định. Ngành Y tế thành phố đã kịp thời tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy, đảm bảo tính liên thông, không gián đoạn hoạt động chuyên môn, đồng thời chủ động rà soát, điều chỉnh kế hoạch, chỉ tiêu dân số để phù hợp với mô hình chính quyền mới.

Dưới sự chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và sự hướng dẫn của Bộ Y tế, Cục Dân số, Cục Bà mẹ và Trẻ em, sự phối hợp vào cuộc của các cấp, các ngành, địa phương, sự nhiệt tình, tâm huyết của đội ngũ cán bộ làm công tác dân số từ thành phố đến cơ sở, công tác dân số của thành phố đạt những kết quả khả quan. Tỷ lệ phụ nữ mang thai được sàng lọc trước sinh đạt 80,5%; tỷ lệ trẻ sơ sinh được sàng lọc các bệnh bẩm sinh đạt 73%; tỷ lệ tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn đạt 78,5%; tỷ lệ người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ đạt 76%, đều vượt chỉ tiêu kế hoạch giao. Tuổi thọ bình quân của người dân thành phố là 75,6 cao hơn mức bình quân cả nước. Từ những kết quả trên cho thấy các chương trình, đề án về nâng cao chất lượng dân số tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần cải thiện tầm vóc, sức khỏe và chất lượng dân số, khẳng định sự nỗ lực của Hải Phòng trong thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

Công tác khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi được ngành y tế Hải Phòng chú trọng

3. Đẩy mạnh triển khai các hoạt động Chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi

Với mục tiêu Chiến lược Dân số thành phố Hải Phòng đến năm 2030, Chiến lược quốc gia về người cao tuổi đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 thành phố Hải Phòng: Quan tâm, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi nhằm thích ứng với già hóa dân số, nâng cao chất lượng sống cho người cao tuổi. Năm 2025, các hoạt động triển khai thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi từ nguồn ngân sách thành phố được đẩy mạnh.

Công tác khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi được ngành y tế xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được triển khai đồng bộ cả ở phía Đông và phía Tây thành phố. Trung tâm Y tế và Bệnh viện đa khoa khu vực đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc một số bệnh thường gặp cho người cao tuổi tại 100% xã, phường, đặc khu cho 144.460 lượt người cao tuổi từ nguồn ngân sách thành phố.

Đặc biệt, các địa phương đã quan tâm, ưu tiên khám sức khỏe cho người cao tuổi thuộc diện chính sách, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo, người cao tuổi chưa được khám sức khỏe định kỳ, người từ 80 tuổi trở lên... Các địa phương tiếp tục duy trì, củng cố và phát triển các mô hình câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng nhằm nâng cao chất lượng sống cho người cao tuổi.

Tổ chức Tết trung thu và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn năm 2025

4. Tổ chức thành công Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và Tết trung thu cho trẻ em năm 2025

Năm 2025 đánh dấu bước quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về trẻ em khi nhiệm vụ này được chuyển giao từ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội sang ngành Y tế. Trước bối cảnh mới, ngành Y tế đã nhanh chóng, chủ động tham mưu và tổ chức triển khai các hoạt động nhằm bảo đảm công tác trẻ em được duy trì thông suốt, hiệu quả, nhất là đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, với tinh thần “Ưu tiên nguồn lực - Hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em”.

Sở Y tế phối hợp Thành đoàn tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và Khai mạc Hoạt động hè năm 2025, thu hút gần 600 đại biểu là trẻ em tham dự, trong đó có hơn 300 trẻ em, và trao 140 suất quà, học bổng cho trẻ em vượt khó. Tổ chức truyền thông lưu động, các cấp, các ngành, các địa phương có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực dành tặng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Nhân dịp Tết trung thu, Sở Y tế phối hợp với Ủy ban nhân dân phường An Phong tổ chức chương trình “Trung thu kết nối yêu thương”, thu hút gần 900 trẻ em tham gia; trong đó 170 em có hoàn cảnh đặc biệt được nhận học bổng và quà tặng, mang đến một mùa Trung thu ấm áp và trọn vẹn yêu thương.

Phát động tháng hành động vì trẻ em và khai mạc hoạt động hè năm 2025

5. Tổ chức, triển khai tập huấn các chính sách, văn bản mới theo mô hình chính quyền 2 cấp cho đội ngũ công chức, viên chức và cộng tác viên dân số. Tăng cường truyền thông giáo dục về chăm sóc sức khoẻ sinh sản và tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn cho vị thành niên, thanh niên trong các trường học

Sau hợp nhất và hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác tập huấn về dân số và trẻ em được đẩy mạnh, bảo đảm thống nhất về chuyên môn, nâng cao chất lượng triển khai nhiệm vụ tại cơ sở. Sở Y tế, Chi cục Dân số và Trẻ em đã tổ chức 22 lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, giới thiệu các chính sách, văn bản mới của Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân thành phố về lĩnh vực dân số và trẻ em cho hơn 3.000 công chức, viên chức, cộng tác viên dân số, cha mẹ người chăm sóc trẻ em; tổ chức 4 chương trình truyền thông quy mô lớn tại các trường học thu hút hàng nghìn trẻ em tham gia.

Năm 2025, công tác dân số thành phố tiếp tục dành sự quan tâm cho thanh niên và vị thành niên - lực lượng giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Sở Y tế đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, cung cấp kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, cũng như tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn cho gần 78.000 học sinh THCS, THPT và sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố.

Các hình thức đối thoại, trao đổi, cập nhật kiến thức trực tuyến và trực tiếp được triển khai đồng bộ, góp phần giúp các em tiếp cận thông tin đúng đắn, khoa học và phù hợp với lứa tuổi. Tổ chức chương trình giao lưu “Tìm hiểu kiến thức về dân số, bảo vệ chăm sóc trẻ em” theo hình thức sân khấu hóa cuộc thi Rung chuông vàng tại Trường THCS Đồng Thái, thu hút hơn 400 học sinh, giáo viên và phụ huynh tham gia. Thông qua các hoạt động giao lưu và chia sẻ đã giúp vị thành niên-thành niên trang bị những kỹ năng sống cần thiết, kỹ năng ứng xử trước các vấn đề xã hội là hành trang giúp các em vững tin bước vào đời, góp phần quan trọng vào mục tiêu nâng cao chất lượng dân số của thành phố trong giai đoạn mới.

Sở Y tế tổ chức hội nghị cung cấp thông tin về dân số và phát triển

6. Ứng dụng công nghệ số nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền 2 cấp trong triển khai nhiệm vụ Dân số và trẻ em

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, với mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, thống kê, báo cáo thông tin, dữ liệu dân số, sức khỏe, trẻ em một cách khoa học, chính xác, kịp thời, hỗ trợ công tác truyền thông, công tác dự báo, hoạch định chính sách.

Năm 2025, ngành Y tế thành phố Hải Phòng tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp áp dụng công nghệ trong lĩnh vực Dân số và Trẻ em. Tổ chức 4 lớp tập huấn chuyên đề “Bình dân học vụ số” và ứng dụng công nghệ số trong công tác Dân số và Trẻ em cho hơn 700 cán bộ làm công tác dân số, trẻ em các cấp. Tích cực đăng tải, chia sẻ nội dung hoạt động công tác dân số và trẻ em trên các trang mạng xã hội với hơn 1.500 bài viết trên trang fanpage, gần 200 bài viết trên website, hơn 30 bài trên trang youtube; phối hợp cơ quan báo chí đăng tải gần 60 bài viết trên các trang báo điện tử.

Đồng thời, triển khai duy trì Hệ thống thông tin chuyên ngành dân số (MIS), sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, hệ thống phần mềm được triển khai đồng bộ tại 114 xã, phường, đặc khu đảm bảo việc thu thập, cập nhật và chia sẻ dữ liệu dân số được thông suốt từ cơ sở đến thành phố. Việc ứng dụng đồng bộ các nền tảng công nghệ đã cải thiện đáng kể quy trình làm việc, tăng tính chính xác trong tổng hợp số liệu và nâng cao chất lượng truyền thông dân số. Chuyển đổi số đang trở thành động lực mới, giúp công tác Dân số và Trẻ em của thành phố từng bước hiện đại, chuyên nghiệp và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của giai đoạn phát triển mới.

