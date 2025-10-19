Hàng xóm tay không đi ăn cưới còn vơ vét đồ mang về khiến chủ nhà 'sôi máu'
Đám cưới đã qua mấy ngày, mâm cơm nhà hàng xóm vẫn có những món ăn trong thực đơn cỗ cưới của nhà tôi.
Tôi vừa làm đám cưới cho con trai út. Mọi thứ suôn sẻ, trọn vẹn ngoại trừ sự xuất hiện của vị hàng xóm vừa keo kiệt lại vừa tham lam.
Xóm tôi có khoảng 20 hộ, gần như đã “cắm rễ” ở đây cả đời người. Văn hóa làng xóm rất rõ nét, hễ nhà ai có công việc, mọi người đều đến giúp đỡ nhau.
Hồi cưới con trai cả, con gái thứ hai, tôi nhờ hàng xóm đến rửa bát, muối dưa, nấu nướng giúp. Nhưng khi cưới con trai út, tôi thuê trọn gói để đỡ phiền hà. Đổi lại, tôi chỉ mời hàng xóm ăn 1 bữa cỗ chính, thay vì 2 bữa như trước đây.
Hôm đám cưới, mỗi nhà hàng xóm 1 người đại diện đến ăn cỗ, đem theo phong bì mừng. Riêng bà hàng xóm 65 tuổi ở cách nhà tôi 30m thì đến “tay không”, hơn nữa còn dắt theo 3 đứa cháu nhỏ khiến tôi hoảng hồn.
Thực ra, việc bà hàng xóm không mừng cưới, tôi không lấy làm lạ. Trước đó, tôi nhiều lần nghe bà ấy nói bóng gió: “Nhà tôi cưới 4 đứa con, không nhận một đồng tiền mừng nào của hàng xóm. Giờ hàng xóm mời cưới, tôi cứ vui vẻ mà đến thôi, mừng miếc gì cho khách sáo”.
Ngày xưa, xóm tôi thống nhất “công kia việc nọ” không nhận phong bì của hàng xóm. Nhưng khoảng 5 năm trở lại đây thì mọi thứ thay đổi, ai đi ăn cỗ cũng có phong bì mừng, tiền ít hay nhiều thì tùy nhà, tùy đám. Chỉ có bà ấy là cố chấp vin vào cái lệ ngày xưa để “đi ăn không”.
Đám cưới là việc lớn, tôi cũng không chấp nhất với chiếc phong bì của hàng xóm. Thế nhưng, cách cư xử của bà ấy trên bàn ăn khiến tôi “cạn lời”.
Mâm cỗ 6 người thì 4 bà cháu chiếm 4 cái ghế, hai người hàng xóm khác bất đắc dĩ phải ngồi ghép vào. Lúc tôi đến mâm nói lời cảm ơn thì thấy 3 đứa cháu mỗi đứa giữ 1 lon nước ngọt, 3 lon còn lại cũng đã đổ hết vào ly của chúng. Hộp bánh dày chưa kịp bóc cũng đã nằm gọn trong lòng đứa cháu lớn.
Bốn bà cháu "oanh tạc" mâm cỗ, còn xin tôi túi bóng. Hai vị hàng xóm còn lại cũng có vẻ ngán ngẩm nhưng vẫn cố ngồi đến cuối bữa.
Hôm ấy, tôi đã thuê trọn gói từ người nấu cỗ, sắp mâm, cho đến dọn dẹp nên không phải nhờ hàng xóm. Riêng việc gom đồ ăn thừa tôi nhờ chị em trong nhà.
Khách ăn cỗ xong thảnh thơi đi về, riêng bà hàng xóm lăng xăng ở khu gom đồ ăn thừa cả buổi. Chốc nhát, tôi lại nghe chị em báo tin bà hàng xóm múc bát canh, gói đĩa xôi, lấy túi thịt gà, thịt lợn... đem về. Mọi người còn không đếm nổi, bà ấy đi lại bao nhiêu lượt để khuân cỗ thừa về nhà.
Tôi nghe mà tiếc hùi hụi nhưng chẳng lẽ đến nói thẳng “cỗ cưới của nhà em, chị đừng động vào”. Cuối cùng, tôi chỉ còn cách nhờ người thân gói ghém đồ ăn cẩn thận rồi nhanh chóng cất vào tủ để người khác khỏi động tay.
Chiều tối hôm ấy, công việc xong xuôi, nhà tôi còn thừa một nồi canh to. Tôi bảo chồng con múc biếu hàng xóm mỗi nhà một tô nhưng chừa lại nhà bà ấy. Bà ấy đã lấy nhiều đồ ăn, còn không làm nổi chiếc phong bì mừng cưới thì tôi cần gì phải khách sáo.
Hai ngày sau đám cưới, tôi có việc sang nhà bà hàng xóm hỏi chuyện. Sang đúng bữa trưa, tôi sững sờ khi trên mâm cơm nhà bà có đĩa thịt ba chỉ nướng và bát canh, chính là những món ăn có trong thực đơn đám cưới của nhà tôi.
Tôi không ngờ, bà hàng xóm hôm ấy mang được nhiều phần về nhà đến vậy. Cảnh tượng khiến tôi sôi máu, quên luôn cả chuyện cần nói, quay đầu về thẳng.
Đến tận hôm nay, tôi vẫn thấy gai mắt mỗi khi vô tình chạm mặt người hàng xóm đó. Tôi không rõ mình có sân si quá không nhưng hễ nhớ đến việc làm của bà ấy, tôi lại bực tức.
Độc giả giấu tên
Hợp tác kinh doanh với bạn thân, ai ngờ nhận cái kết đắngTâm sự - 9 giờ trước
Không ít người tin rằng hợp tác kinh doanh với bạn thân là lựa chọn an toàn. Nhưng khi lợi nhuận và trách nhiệm đan xen, tình bạn đôi khi khó vượt qua.
Tôi tận tâm báo hiếu, nhưng mẹ sang tên sổ đỏ cho em trai mà không bảo một câuTâm sự - 15 giờ trước
Khi em trai đưa sổ đỏ ngôi nhà đang ở với mẹ ra khoe, tôi mới biết mẹ đã sang tên nhà cho em mà không hỏi ý kiến tôi.
Mẹ chồng đòi lại phong bì và 5 chỉ vàng cưới, lý do khiến dâu mới ngã ngửaTâm sự - 1 ngày trước
Còn chưa hết mệt sau đám cưới, tôi lại thêm bực khi mẹ chồng nói muốn nhận lại toàn bộ phong bì tiền mừng từ làng xóm, họ hàng và cả nhẫn, vòng vàng đã trao tặng con dâu, tổng khoảng 100 triệu.
Bí mật đằng sau sự thay đổi chóng mặt của mẹ chồng khi thông gia vừa qua đờiTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Nghe những gì mẹ chồng nói, người tôi run lên bần bật. Thì ra, tất cả sự tử tế, săn sóc suốt thời gian qua của mẹ chồng đều là giả tạo.
Sau bữa tối mừng 20/10, cô gái bật khóc vì bức ảnh mẹ bạn trai đăng mạngTâm sự - 1 ngày trước
Sau bữa ăn tối mừng ngày 20/10, tôi tình cờ xem được bức ảnh và những dòng trạng thái mẹ bạn trai đăng trên mạng xã hội. Vừa đọc tôi vừa thấy ấm ức.
Chồng giàu lắp 6 camera trong nhà, vợ uất ức khi biết lý do thực sựTâm sự - 1 ngày trước
Cuộc sống sinh hoạt càng thêm xáo trộn và mệt mỏi khi tôi phát hiện lý do thực sự đằng sau việc chồng lắp tới 6 chiếc camera trong nhà.
Hàng xóm vay 100.000 đồng không trả, còn mắng 'có tí tiền cũng đòi'Tâm sự - 3 ngày trước
Cả năm trời không thấy hàng xóm chủ động trả lại số tiền 100.000 đồng đã mượn, tôi nhắc khéo mà bị mắng thẳng mặt.
Bị thách cưới 35 triệu đồng, mẹ chồng 10 năm mỉa mai, cạnh khóe con dâuTâm sự - 4 ngày trước
Nàng dâu 10 năm sống trong sự khinh miệt của mẹ chồng chỉ vì trước đây từng thách cưới 35 triệu đồng.
Em chồng dẫn người yêu về ra mắt khiến tôi ăn không ngon, ngủ không yênTâm sự - 4 ngày trước
GĐXH - Suốt bữa ăn, tôi phải gồng mình để giữ bình tĩnh. Còn bố mẹ chồng và chồng tôi thì vẫn vui vẻ trò chuyện với chàng rể tương lai.
[TÂM SỰ] Mẹ đơn thân: Nghị lực bền bỉ như ‘cỏ dại’ và khát khao được yếu mềmTâm sự - 4 ngày trước
GĐXH - Đời mẹ đơn thân: Sống thay cho hai người, mạnh mẽ gồng gánh và khao khát được yếu mềm. Lắng nghe tâm sự để biết cách người mẹ đơn thân Mộc Văn đã mỉm cười với vết thương lòng như thế nào.
Nghỉ hưu, sau khi ở cùng con một thời gian tôi quyết định quay về nhà: Không phải con bất hiếu, mà là tôi saiTâm sự
GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi mới thật sự có thời gian nhìn lại cuộc đời mình. Cả nửa thế kỷ lo toan cho gia đình, chồng con, giờ đây tôi chỉ còn lại chính mình.