Tâm sự

Cô gái trẻ đưa con nuôi đi xét nghiệm ADN để 'minh oan' với gia đình bạn trai

Thứ hai, 07:06 20/10/2025 | Tâm sự
Cô gái trẻ lựa chọn nuôi con người khác suốt 6 năm, bất chấp lời dị nghị, để rồi phải nhờ xét nghiệm ADN minh oan trước khi được chấp nhận làm dâu.

Giữa tháng 9, tại Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ di truyền (Hà Nội), Phương - cô gái 26 tuổi - cùng bạn trai và đứa trẻ 6 tuổi đã gắn bó với cô như ruột thịt, đến làm xét nghiệm huyết thống .

Đi cùng họ còn có một vài người thân trong gia đình bạn trai cô. Mục đích chuyến đi không phải để tìm cha mẹ ruột cho đứa bé, mà là để chứng minh: Phương không phải mẹ đẻ của bé gái - điều mà suốt nhiều năm, người đời vẫn bàn tán, nghi ngờ.

Người đưa ra ý tưởng xét nghiệm là Dũng - bạn trai hiện tại của Phương. Anh muốn có bằng chứng rõ ràng để thuyết phục gia đình rằng đứa trẻ Phương nuôi không liên quan huyết thống đến cô, xóa bỏ những điều tiếng, mở đường cho một cuộc hôn nhân mà anh đã chờ đợi.

Cách đây 6 năm, khi còn là sinh viên đại học, Phương rơi vào lựa chọn mà nhiều người ở tuổi đôi mươi không đủ can đảm để làm, đó là cưu mang con của bạn thân - một đứa trẻ bị chính mẹ ruột bỏ rơi.

Năm đó, Lan - bạn thân cùng trọ, cùng lớp đại học với Phương mang thai với người yêu. Cả hai từng có mối tình đẹp thời sinh viên, nhưng khi Lan sinh con gái, gia đình bạn trai cô vốn trọng nam khinh nữ lập tức quay lưng. Không được cưới xin, bị người yêu hắt hủi, Lan bỏ học, ôm con sống trong cảnh bế tắc.

Cô gái trẻ đưa con nuôi đi xét nghiệm ADN để 'minh oan' với gia đình bạn trai - Ảnh 2.

Nhân viên y tế lấy mẫu giám định huyết thống. (Ảnh: CGAT)

Phương khi ấy vừa học, vừa làm thêm, sống chật vật trong căn phòng trọ nhỏ. Biết hoàn cảnh của bạn, cô khuyên can hết lời. Nhưng một ngày, trở về phòng trọ, Phương chỉ thấy một bức thư ngắn để lại cùng đứa bé đang khóc ngằn ngặt vì đói sữa. Lan bỏ đi, không một lời từ biệt.

Lúc đó tôi sốc và giận, nhưng nhìn đứa bé đỏ hỏn, tôi không nỡ mang con bé vào trại mồ côi như lời bạn dặn. Tôi quyết định giữ con lại nuôi, dù chẳng biết ngày mai ra sao ”, Phương kể.

Sự lựa chọn này khiến Phương gặp vô số khó khăn. Bố mẹ Phương phản đối. Bạn bè xì xào. Những người đàn ông đến sau cũng ngần ngại khi thấy cô gái trẻ một mình nuôi con nhỏ.

Tôi biết họ nghĩ gì, nhiều người không nói ra nhưng ánh mắt nghi ngờ rất rõ: Con bé có thực sự là con nuôi? Hay tôi từng lầm lỡ ?”, Phương nói.

Chỉ có Dũng – người yêu hiện tại đủ niềm tin và lòng cảm phục để bên cô. Anh thấu hiểu tấm lòng của Phương, chấp nhận con bé như con ruột, nhưng gia đình anh thì không dễ tin đến vậy.

Nhiều lần tôi nghe mẹ anh hỏi nhỏ: ‘Liệu nó có phải là con ruột?’. Tôi hiểu, nếu không chứng minh được, thì khó lòng được gia đình chấp nhận làm dâu ”, Phương chia sẻ.

Xét nghiệm ADN trở thành cách duy nhất để nói thay cho tất cả những hy sinh và trong sạch của cô gái trẻ.

Tại trung tâm xét nghiệm, sau nhiều ngày chờ đợi, kết quả khẳng định Phương không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào với bé gái. Cô thực sự là mẹ nuôi. “ Tôi như trút được gánh nặng đè trên vai suốt sáu năm ”, cô nói.

Khi cầm tờ kết quả trên tay, người thân của Dũng cũng dần cởi bỏ những nghi ngờ. Cuộc hôn nhân mà cả hai mong chờ cuối cùng đã được chấp thuận.

ThS. Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ di truyền (Hà Nội) – người trực tiếp giám sát ca xét nghiệm – chia sẻ: “ Tôi thật sự xúc động trước câu chuyện này. Cũng may là có sự hỗ trợ của khoa học đúng lúc. Không biết cuộc đời Phương sẽ ra sao nếu không có kết quả xét nghiệm ấy ”.

Giờ đây, khi chuẩn bị làm vợ, làm mẹ chính thức trong cả danh nghĩa lẫn pháp luật, Phương chỉ mong một điều giản dị: “ Tôi không cần ai phải ca ngợi hay tung hô. Chỉ cần con bé được sống một cuộc đời hạnh phúc và không phải lớn lên giữa những lời đàm tiếu như tôi từng chịu ”.

*Tên nhân vật đã được thay đổi

Vợ ngoại tình, chồng xét nghiệm ADN lộ thêm sự thật cay đắngVợ ngoại tình, chồng xét nghiệm ADN lộ thêm sự thật cay đắng

GĐXH - Trong hôn nhân, sự phản bội luôn là nỗi đau khó nguôi ngoai. Nhưng có những câu chuyện còn bi kịch hơn khi phía sau việc ngoại tình lại ẩn chứa sự thật không ai ngờ tới.

Như Loan
