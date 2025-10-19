Bố chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà tài giỏi và giàu có cỡ nào?

Không chỉ là người đứng đầu một tập đoàn xây dựng lớn, doanh nhân Nguyễn Viết Hải còn được ngưỡng mộ bởi tài năng, tầm nhìn và cách ứng xử giản dị, giàu tình cảm.

Doanh nhân Nguyễn Viết Hải và con trai.

Tập đoàn Sơn Hải: Từ nhà thầu nhỏ đến "ông lớn" ngành xây dựng

Chồng sắp cưới của Đỗ Thị Hà là doanh nhân Nguyễn Viết Vương, thiếu gia của Tập đoàn Sơn Hải – một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực hạ tầng giao thông tại Việt Nam.

Tập đoàn Sơn Hải được thành lập năm 1998, có trụ sở tại Quảng Bình, khởi đầu với tổng tài sản chưa tới 1 tỷ đồng. Dưới sự dẫn dắt của ông Nguyễn Viết Hải, doanh nghiệp đã từng bước phát triển từ một nhà thầu địa phương trở thành "ông lớn" trong ngành xây dựng dân dụng, năng lượng và bất động sản.

Chú rể Nguyễn Viết Vương cùng bố mẹ đến xin dâu.

Sau hơn 25 năm phát triển, Tập đoàn Sơn Hải là nhà thầu của hàng loạt dự án lớn cấp quốc gia như: hồ chứa nước Tả Trạch (Thừa Thiên Huế), Ngàn Trươi (Hà Tĩnh), Tân Mỹ (Ninh Thuận) và các gói thầu cao tốc Bắc – Nam như Nghi Sơn – Diễn Châu, Cam Lộ – La Sơn, Mai Sơn – Quốc lộ 45…

Từ năm 2016 đến 2024, vốn điều lệ của tập đoàn tăng ngoạn mục, từ 423 tỷ đồng lên hơn 4.478 tỷ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Viết Hải góp tới 99,9% vốn, cho thấy tầm ảnh hưởng gần như tuyệt đối trong cơ cấu doanh nghiệp.

Theo báo cáo tài chính 2023, Tập đoàn Sơn Hải ghi nhận doanh thu hơn 4.000 tỷ đồng, lợi nhuận gộp tăng 63,8% đạt 272 tỷ đồng, và tổng tài sản đạt 8.431 tỷ đồng. Doanh nghiệp này cũng là đơn vị nộp thuế lớn nhất tỉnh Quảng Bình, đóng góp hơn 106 tỷ đồng ngân sách trong năm vừa qua.

Trụ sở của Tập đoàn Sơn Hải.

Không chỉ dừng lại ở xây dựng hạ tầng, doanh nhân Nguyễn Viết Hải còn cho thấy tầm nhìn dài hạn khi đưa Sơn Hải lấn sân sang năng lượng và bất động sản – hai lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng mạnh.

Đáng chú ý, vào tháng 9/2024, thông tin Tập đoàn Sơn Hải sẽ xây trụ sở lớn tại Khu đô thị Tây Hồ Tây (Hà Nội) – một trong những khu vực có giá đất đắt đỏ nhất Thủ đô – khiến dư luận xôn xao. Dự án gồm tòa tháp đôi Sơn Hải – ELCOM Innovation Hub, được đánh giá là biểu tượng mới của sự hợp tác và phát triển công nghệ – xây dựng tại Việt Nam.



Bố chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà: Người cha mẫu mực sau ánh hào quang doanh nhân

Dù là doanh nhân sở hữu khối tài sản nghìn tỷ, bố chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà lại gây ấn tượng không chỉ bởi sự thành đạt, mà còn bởi lối sống giản dị, gần gũi. Trong lễ ăn hỏi con trai, ông Nguyễn Viết Hải khiến nhiều người xúc động với những lời chia sẻ chân thành, đầy tình cảm:

"Qua nhiều năm, nhiều tháng, Viết Vương và Đỗ Hà tìm hiểu, yêu nhau bằng tình cảm đẹp. Hai đứa quyết định đi đến hôn nhân, cùng nhau có cuộc sống dài lâu, với mong muốn của cả hai và sự đồng tình của gia đình nội ngoại. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, họ nhà trai có lễ vật gồm trầu cau, bánh phu thê, hoa quả, bánh kẹo và nhiều lễ vật khác thể hiện tấm lòng biết ơn, tri ân gia đình nhà gái đã sinh ra, nuôi dạy Đỗ Thị Hà để có được như bây giờ, sắp sửa là con dâu của gia đình tôi".

Ông cũng bày tỏ sự trân trọng và cam kết với gia đình nhà gái: “Tôi biết ơn gia đình nhà gái đã đồng ý gả con gái Đỗ Hà cho con trai Viết Vương. Tôi hứa với gia đình nhà gái sẽ tiếp tục dạy dỗ, chỉ bảo cháu để cháu phát triển hơn, trở thành người con dâu hiếu thảo, xứng đáng. Mong hai con được hạnh phúc mãi mãi”.

Những lời nói mộc mạc nhưng chân thành ấy cho thấy hình ảnh một người cha – doanh nhân có tâm và có tầm, vừa nghiêm khắc trong công việc, vừa ấm áp trong tình cảm gia đình.

Ông Hải phát biểu trong ngày trọng đại của con trai.

"Hậu phương vàng" của nàng hậu xứ Thanh

Với gia thế đáng nể, bố chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà được xem là hình mẫu của thế hệ doanh nhân thành đạt vùng Trung Trung Bộ. Cuộc hôn nhân của Đỗ Thị Hà và doanh nhân trẻ Nguyễn Viết Vương không chỉ là chuyện tình đẹp giữa "nàng hậu" và "thiếu gia tập đoàn lớn", mà còn là sự kết nối giữa hai gia đình trí thức, giàu truyền thống và tầm ảnh hưởng.

Sau 4 năm đăng quang, Đỗ Thị Hà giờ đây không chỉ ghi dấu với hình ảnh hoa hậu nhân ái, học giỏi, sống kín tiếng, mà còn sắp bước vào một chương mới với hậu phương vững chắc cả về vật chất lẫn tinh thần.