7 dưỡng chất nam giới ngoài 40 tuổi cần đặc biệt quan tâm

Khi bước qua mốc 40 tuổi, cơ thể nam giới không còn duy trì được sự phục hồi nhanh chóng như ở độ tuổi 20 hay 30. Quá trình trao đổi chất tự nhiên chậm lại, khối lượng cơ bắp giảm và mức testosterone cũng có xu hướng giảm dần.

Mặc dù đây là quá trình sinh lý bình thường nhưng việc thay đổi chế độ dinh dưỡng có thể giúp cơ thể thích nghi tốt hơn và duy trì sự khỏe mạnh lâu dài.

Dưới đây là 7 dưỡng chất thiết yếu mà nam giới tuổi trung niên cần chú trọng bổ sung vào bữa ăn hàng ngày:

1. Protein giúp duy trì khối lượng cơ bắp

Từ tuổi 40 trở đi, nam giới bắt đầu đối mặt với tình trạng mất cơ tự nhiên do quá trình lão hóa. PGS.TS. Nguyễn Thị Lâm - nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết: Protein hay còn gọi chất đạm đóng vai trò vô cùng quan trọng. Đây là một trong 3 chất:

Tham gia vào các cấu trúc của tế bào.

Là thành phần cơ bản tạo ra các kháng thể giúp cơ thể chống lại bệnh tật.

Tham gia vào các hormone giúp phát triển.

Được đốt cháy để sinh năng lượng cho cơ thể.

PGS.TS. Nguyễn Thị Lâm cho biết, protein là một trong những chất rất quan trọng tạo nên cấu trúc của tế bào đặc biệt là cơ, khối cơ không đủ protein thì không phát triển được.

Những nguồn protein chất lượng cao, dễ tiêu hóa như thịt gà không da, trứng, cá béo, đậu phụ và các loại hạt nên được ưu tiên hàng đầu trong thực đơn.

2. Lycopene tốt cho tuyến tiền liệt

Tuyến tiền liệt thường ít được nam giới trẻ tuổi chú ý nhưng lại là nơi dễ phát sinh các bệnh lý nghiêm trọng như phì đại hoặc ung thư khi tuổi tác tăng cao. Để bảo vệ cơ quan này, chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị bổ sung lycopene , một loại sắc tố thực vật tạo nên màu đỏ đặc trưng ở cà chua, dưa hấu và bưởi hồng. Dưỡng chất này khi đi vào cơ thể sẽ giúp hỗ trợ chức năng tuyến tiền liệt, cải thiện các triệu chứng phì đại lành tính và làm giảm nguy cơ mắc ung thư.

Nguồn cung cấp lycopene lý tưởng nhất không phải là quả tươi mà là các sản phẩm cà chua đã qua chế biến nhiệt như sốt, nước ép hay cà chua đóng hộp, vì nhiệt độ giúp cơ thể dễ dàng tiếp nhận chất này hơn. Bên cạnh đó, do lycopene hòa tan trong chất béo, việc ăn các món từ cà chua kèm theo một chút dầu ô liu sẽ giúp tối ưu hóa khả năng hấp thu dưỡng chất của cơ thể.

Chế độ ăn uống đúng cách, đặc biệt là một vài chất dinh dưỡng quan trọng có thể giúp nam giới trung niên luôn cảm thấy khỏe mạnh nhất.

3. Kẽm ổn định sức mạnh nam giới

Từ độ tuổi 30 đến 40, nồng độ testosterone ở nam giới bắt đầu giảm tự nhiên khoảng 1% mỗi năm, kéo theo những thay đổi về tỷ lệ cơ bắp, khả năng sinh sản, mức năng lượng và cả tâm lý. Kẽm là khoáng chất không thể thiếu để duy trì mức testosterone ổn định ở nam giới. Việc cung cấp đủ kẽm sẽ giúp kích thích sản sinh testosterone, làm chậm đáng kể quá trình suy giảm nội tiết.

Thay vì phụ thuộc vào thực phẩm chức năng, nam giới tuổi 40 dễ dàng nạp kẽm thông qua các nguồn thực phẩm quen thuộc như hải sản, thịt bò, trứng, hạt bí và các loại đậu. Việc kết hợp một chế độ ăn giàu kẽm với các bài tập chịu trọng lượng như nâng tạ sẽ tạo ra tác động kép, hỗ trợ cơ thể duy trì mức testosterone ổn định và giữ vững thể trạng khỏe khoắn.

4. Acid béo omega-3 hỗ trợ tim mạch, trí não, có lợi cho testosterone

Nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch thường tăng lên rõ rệt ở độ tuổi trung niên. Omega-3 là một loại acid béo có khả năng kháng viêm rất tốt, giúp làm giảm mức chất béo trung tính (triglyceride) trong máu, ổn định huyết áp và bảo vệ chức năng não bộ.

Nam giới trên 40 tuổi nên tập trung vào chất béo tốt , các loại hạt, trứng, dầu ô liu, quả mọng và rau lá xanh, vì những thực phẩm này hỗ trợ sức khỏe não bộ. Nguồn omega-3 dồi dào nhất có trong các loại cá béo như cá hồi, cá thu, cá trích, hoặc các loại hạt như hạt lanh, hạt chia và quả óc chó.

Các nghiên cứu gần đây, tiêu biểu là nghiên cứu của Shin và cộng sự (2020), chỉ ra rằng việc bổ sung omega-3 có tác động tích cực đến nồng độ testosterone ở nam giới . Cụ thể, acid béo này (đặc biệt là DHA) giúp cải thiện sức khỏe tế bào Leydig tại tinh hoàn và giảm viêm hệ thống, từ đó thúc đẩy quá trình tổng hợp hormone hiệu quả hơn. Kết quả cho thấy những người sử dụng dầu cá thường xuyên có nồng độ testosterone tự do cao hơn và thể tích tinh hoàn lớn hơn so với nhóm đối chứng, đặc biệt rõ rệt ở người thừa cân hoặc thiếu hụt dưỡng chất.

5. Sắt và vitamin B12 tăng năng lượng, nuôi dưỡng tóc

Theo Havard Health, nồng độ sắt thấp là nguyên nhân phổ biến nhất gây thiếu máu, tức là thiếu hụt hồng cầu. Sự thiếu hụt khoáng chất thiết yếu này ngăn cản tủy xương sản xuất đủ hemoglobin, thành phần vận chuyển oxy của hồng cầu. Nếu không có đủ hemoglobin, cơ thể bạn không thể cung cấp đủ oxy cho các mô. Vì oxy rất cần thiết cho quá trình tạo năng lượng trong tế bào, điều này có thể dẫn đến mệt mỏi.

Nam giới trên 40 tuổi thường gặp phải chứng rụng tóc do di truyền (rụng tóc theo kiểu nam giới), đây là hiện tượng do hormone gây ra và không thể điều trị chỉ bằng chế độ dinh dưỡng.

Tuy nhiên, một loại rụng tóc gọi là rụng tóc telogen (TE) có thể do thiếu hụt các chất dinh dưỡng, bao gồm sắt, hoặc lượng calo nạp vào rất thấp. Điều này đặc biệt quan trọng ở nam giới trên 40 tuổi vì hiệu quả hấp thụ chất dinh dưỡng giảm dần theo tuổi tác và các bệnh mạn tính hoặc thuốc có thể làm cạn kiệt thêm các chất dinh dưỡng thiết yếu.

Việc duy trì nồng độ ferritin (chất dự trữ sắt) trên 70 μg/L trong máu là mức tối ưu để kích thích tóc phát triển khỏe mạnh. Bên cạnh sắt, tình trạng thiếu hụt vitamin B12 cũng dễ gây rụng tóc lan tỏa ở nam giới trung niên, làm suy yếu cấu trúc sợi tóc và làm trầm trọng thêm tình trạng gãy rụng. Vitamin B12 chủ yếu có trong các thực phẩm có nguồn gốc động vật như thịt nạc, cá, trứng và sữa.

DS. Nguyễn Kim Thủy Vitamin B12 cần thiết cho việc sản xuất hồng cầu và chức năng thần kinh, giúp duy trì mức năng lượng. https://suckhoedoisong.vn/6-chat-bo-s...

6. Chất xơ kiểm soát mỡ máu và ổn định tiêu hóa

Ăn đủ chất xơ không chỉ giúp đường ruột hoạt động trơn tru mà còn mang lại lợi ích lớn cho tim mạch. Chất xơ hòa tan có khả năng liên kết với cholesterol thừa trong hệ tiêu hóa và đào thải chúng ra ngoài, từ đó giúp kiểm soát lượng mỡ máu an toàn. Yến mạch, gạo lứt, ngũ cốc nguyên cám , rau xanh và trái cây tươi luôn là những lựa chọn ưu tiên.