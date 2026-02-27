Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Dân số và phát triển

Người đàn ông nhập viện vì tuyến tiền liệt to gấp 4 lần: Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu dễ bị bỏ qua

Thứ sáu, 16:25 27/02/2026 | Dân số và phát triển
M.H (th)
M.H (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Tiểu khó, tiểu đêm nhiều tưởng là biểu hiện tuổi già, cụ ông 84 tuổi đi khám mới phát hiện tuyến tiền liệt phình to gấp 4 lần kèm sỏi bàng quang.

Phát hiện tuyến tiền liệt phình to từ dấu hiệu tiểu khó kéo dài

Ông Sơn (84 tuổi) gặp tình trạng tiểu khó, tiểu đêm nhiều lần kéo dài khoảng 6 tháng. Trước đó, ông từng hai lần bí tiểu phải nhập viện cấp cứu và đặt ống thông tiểu. Sau khi rút ống, triệu chứng vẫn tái diễn, mức độ tắc nghẽn ngày càng tăng.

Một năm trước, ông đã phẫu thuật cắt đốt nội soi tuyến tiền liệt và lấy sỏi tại một bệnh viện khác. Tuy nhiên, tình trạng chỉ cải thiện trong thời gian ngắn rồi tái phát.

Khi thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, kết quả siêu âm cho thấy tuyến tiền liệt của bệnh nhân phình to tới 115 ml (trong khi bình thường khoảng 15–25 ml), kèm sỏi bàng quang kích thước 2 cm.

Theo bác sĩ, tuyến tiền liệt phì đại sẽ chèn ép niệu đạo khiến nước tiểu khó thoát ra ngoài. Khi rặn tiểu, viên sỏi có thể di chuyển và rơi vào cổ bàng quang, tạo thành "van khóa" khiến bệnh nhân đau dữ dội và phải cấp cứu.

Người đàn ông nhập viện vì tuyến tiền liệt to gấp 4 lần: Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu dễ bị bỏ qua - Ảnh 1.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho người bệnh sau mổ. Ảnh: BVCC

Ca mổ phức tạp: Bóc nhân tuyến tiền liệt bằng laser kết hợp tán sỏi

Do khối bướu quá lớn, phương pháp cắt đốt nội soi trước đó không giải quyết triệt để, phần nhân bướu còn sót tiếp tục phát triển gây tắc nghẽn tái phát.

Trước nguy cơ tổn thương bàng quang và thận nếu không xử lý kịp thời, ê-kíp quyết định phẫu thuật bóc nhân tuyến tiền liệt bằng laser kết hợp tán sỏi bàng quang.

Bác sĩ sử dụng ống nội soi gắn camera đưa vào bàng quang, dùng tia laser công suất lớn phá vụn sỏi rồi hút sạch ra ngoài. Sau đó, laser tiếp tục bóc tách khối nhân bướu khỏi lớp vỏ tuyến tiền liệt, xay nhỏ và hút ra ngoài. Toàn bộ mô được gửi giải phẫu bệnh và cho kết quả lành tính.

Sau mổ một ngày, bệnh nhân có thể ăn uống, đi lại; hai ngày sau được xuất viện.

Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu tăng sản tuyến tiền liệt dễ bị bỏ qua

Người đàn ông nhập viện vì tuyến tiền liệt to gấp 4 lần: Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu dễ bị bỏ qua - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Tăng sản lành tính tuyến tiền liệt là bệnh gây bế tắc đường tiểu dưới mạn tính, khiến nước tiểu tồn dư, tăng nguy cơ viêm nhiễm và hình thành sỏi bàng quang.

Các triệu chứng điển hình gồm tiểu rặn, tia tiểu yếu, tiểu đêm, tiểu không hết, tiểu rắt. Nhiều người nhầm đây là dấu hiệu lão hóa nên trì hoãn đi khám.

Nếu không điều trị dứt điểm, bệnh có thể dẫn đến bí tiểu tái phát, viêm bàng quang, túi thừa bàng quang và tổn thương thận kéo dài, thậm chí suy thận.

Bệnh thường không có nguyên nhân cụ thể, song tuổi tác và thay đổi hormone khiến các tế bào tuyến tiền liệt phát triển quá mức.

Ai cần tầm soát tuyến tiền liệt định kỳ?

Các chuyên gia khuyến cáo nam giới sau 50 tuổi nên tầm soát tuyến tiền liệt định kỳ 6–12 tháng bằng xét nghiệm PSA, siêu âm hệ tiết niệu hoặc thăm khám chuyên khoa.

Việc phát hiện sớm giúp điều trị kịp thời, hạn chế biến chứng và đồng thời loại trừ nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt.

Trường hợp của ông Sơn cho thấy những biểu hiện tưởng chừng đơn giản như tiểu đêm hay tiểu khó có thể là dấu hiệu của bệnh lý nghiêm trọng. Chủ động thăm khám khi có triệu chứng bất thường là cách quan trọng để bảo vệ sức khỏe tiết niệu và chất lượng sống ở nam giới lớn tuổi.

Người đàn ông nhập viện vì tuyến tiền liệt to gấp 4 lần: Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu dễ bị bỏ qua - Ảnh 3.Người đàn ông mắc ung thư tuyến tiền liệt ở tuổi 54 thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

GĐXH - Người đàn ông phát hiện ung thư tiền liệt tuyến trì hoãn phẫu thuật do lo sợ rối loạn cương dương, ảnh hưởng chức năng sinh lý nam giới nên xin bác sĩ cho về nhà.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Phẫu thuật thành công ca phì đại tuyến tiền liệt bằng liệu pháp hơi nước, bảo tồn chức năng sinh lý

Phẫu thuật thành công ca phì đại tuyến tiền liệt bằng liệu pháp hơi nước, bảo tồn chức năng sinh lý

Nghiên cứu mới về chế độ ăn giàu omega-3 làm ung thư tuyến tiền liệt chậm phát triển

Nghiên cứu mới về chế độ ăn giàu omega-3 làm ung thư tuyến tiền liệt chậm phát triển

Người đàn ông ở Quảng Ninh phát hiện ung thư tuyến tiền liệt từ dấu hiệu nhiều nam giới Việt bỏ qua

Người đàn ông ở Quảng Ninh phát hiện ung thư tuyến tiền liệt từ dấu hiệu nhiều nam giới Việt bỏ qua

Người đàn ông 57 tuổi phát hiện ung thư tuyến tiền liệt ân hận vì một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông 57 tuổi phát hiện ung thư tuyến tiền liệt ân hận vì một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Các phương pháp điều trị ung thư tuyến tiền liệt

Các phương pháp điều trị ung thư tuyến tiền liệt

Cùng chuyên mục

Kỳ tích: Bé sinh non 600g mang 3 đột biến gene hiếm hồi sinh kỳ diệu

Kỳ tích: Bé sinh non 600g mang 3 đột biến gene hiếm hồi sinh kỳ diệu

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Sau hành trình hồi sức sơ sinh kéo dài nhiều tháng, em đã vượt qua giai đoạn nguy kịch, trở thành minh chứng cho những tiến bộ của y học và sức sống phi thường của trẻ sinh non cực nhẹ cân.

Thiếu nữ 16 tuổi suýt mất buồng trứng sau cơn đau dữ dội trong đêm, chị em có dấu hiệu này cần khám gấp

Thiếu nữ 16 tuổi suýt mất buồng trứng sau cơn đau dữ dội trong đêm, chị em có dấu hiệu này cần khám gấp

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Thiếu nữ 16 tuổi đau bụng dữ dội do xoắn nang buồng trứng, tình trạng có thể gây hoại tử nếu chậm can thiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh sản sau này.

Sản phụ 39 tuổi vỡ thai ngoài tử cung thoát 'cửa tử' nhờ 2 điều dưỡng kịp thời hiến máu

Sản phụ 39 tuổi vỡ thai ngoài tử cung thoát 'cửa tử' nhờ 2 điều dưỡng kịp thời hiến máu

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Một sản phụ 39 tuổi rơi vào tình trạng sốc mất máu do vỡ thai ngoài tử cung đã được cứu sống ngoạn mục nhờ quy trình cấp cứu khẩn và hành động hiến máu kịp thời của hai điều dưỡng.

Người phụ nữ 49 tuổi phát hiện ung thư cổ tử cung âm thầm làm 1 điều khiến nhiều người nể phục

Người phụ nữ 49 tuổi phát hiện ung thư cổ tử cung âm thầm làm 1 điều khiến nhiều người nể phục

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Phát hiện ung thư cổ tử cung sau 10 năm chồng qua đời vì ung thư, người phụ nữ 49 tuổi ở TP.HCM quyết định giấu con, âm thầm điều trị để con yên tâm du học.

Tết Bính Ngọ: Hơn 16.700 em bé chào đời, khám và cấp cứu hơn 510.000 lượt

Tết Bính Ngọ: Hơn 16.700 em bé chào đời, khám và cấp cứu hơn 510.000 lượt

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Bộ Y tế cho biết, trong 8 ngày nghỉ Tết Bính Ngọ, các cơ sở y tế đã tiếp nhận thăm khám và cấp cứu hơn 510.000 lượt người bệnh; thực hiện hơn 20.300 ca phẫu thuật.

3 rủi ro tiềm ẩn khi vô tình sử dụng vitamin quá hạn sử dụng

3 rủi ro tiềm ẩn khi vô tình sử dụng vitamin quá hạn sử dụng

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Trong không khí hối hả của những ngày giáp Tết, khi chúng ta tất bật dọn dẹp nhà cửa, có một góc nhỏ thường bị lãng quên là tủ thuốc gia đình. Những lọ vitamin tổng hợp hay thực phẩm chức năng nằm im lìm có thể đã âm thầm hết hạn sử dụng.

Chất lượng dân số: Nền tảng cốt lõi cho khát vọng thịnh vượng và sự trường tồn của dân tộc

Chất lượng dân số: Nền tảng cốt lõi cho khát vọng thịnh vượng và sự trường tồn của dân tộc

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Chất lượng dân số là sức mạnh nội sinh của mỗi quốc gia. Đối với Việt Nam, khi “con tàu” đất nước đang vươn mình ra biển lớn, vấn đề chất lượng dân số càng trở nên quan trọng, quyết định sự hưng thịnh của cả dân tộc.

6 loại thực phẩm chức năng hỗ trợ cải thiện testosterone cho nam giới

6 loại thực phẩm chức năng hỗ trợ cải thiện testosterone cho nam giới

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Bên cạnh diện mạo và sự nghiệp, phong độ nam giới được vận hành bởi hệ nội tiết tinh vi, trong đó testosterone đóng vai trò hạt nhân. Để chuẩn bị một nền tảng sức khỏe sung mãn cho năm mới, hãy cùng điểm qua 6 loại thực phẩm chức năng giúp hỗ trợ cải thiện nồng độ testosterone một cách an toàn và khoa học.

6 cách đơn giản giúp bảo vệ đường ruột khi đi du lịch

6 cách đơn giản giúp bảo vệ đường ruột khi đi du lịch

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Duy trì sức khỏe đường ruột tốt trong những chuyến du lịch giúp giảm nguy cơ gặp các rối loạn tiêu hóa như tiêu chảy, táo bón hay đầy hơi. Nhờ đó, cơ thể luôn dễ chịu, tinh thần thoải mái và bạn có thể tận hưởng trọn vẹn hành trình mà không bị gián đoạn bởi những vấn đề sức khỏe.

Đừng đổ lỗi cho rau muối chua: Kẻ gây tổn thương thận hàng đầu là thực phẩm quen thuộc hằng ngày

Đừng đổ lỗi cho rau muối chua: Kẻ gây tổn thương thận hàng đầu là thực phẩm quen thuộc hằng ngày

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Nhiều người vẫn nghĩ rau muối chua là “thủ phạm” gây hại cho thận, nhưng sự thật lại nằm ở những thực phẩm và thói quen quen thuộc mỗi ngày. Từ ăn quá nhiều đạm đến lạm dụng thuốc, các yếu tố này đang âm thầm đẩy thận vào nguy cơ tổn thương nghiêm trọng.

Xem nhiều

Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn

Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn

Dân số và phát triển

GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.

Người phụ nữ 49 tuổi phát hiện ung thư cổ tử cung âm thầm làm 1 điều khiến nhiều người nể phục

Người phụ nữ 49 tuổi phát hiện ung thư cổ tử cung âm thầm làm 1 điều khiến nhiều người nể phục

Dân số và phát triển
TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

Dân số và phát triển
Báo động nguyên nhân người dân ở Đồng bằng Sông Cửu Long “chưa giàu đã già”

Báo động nguyên nhân người dân ở Đồng bằng Sông Cửu Long “chưa giàu đã già”

Đường lối - Chính sách
Quảng Ninh: Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về Dân số và Phát triển

Quảng Ninh: Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về Dân số và Phát triển

Dân số và phát triển

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top