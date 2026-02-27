Người đàn ông nhập viện vì tuyến tiền liệt to gấp 4 lần: Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu dễ bị bỏ qua
GĐXH - Tiểu khó, tiểu đêm nhiều tưởng là biểu hiện tuổi già, cụ ông 84 tuổi đi khám mới phát hiện tuyến tiền liệt phình to gấp 4 lần kèm sỏi bàng quang.
Phát hiện tuyến tiền liệt phình to từ dấu hiệu tiểu khó kéo dài
Ông Sơn (84 tuổi) gặp tình trạng tiểu khó, tiểu đêm nhiều lần kéo dài khoảng 6 tháng. Trước đó, ông từng hai lần bí tiểu phải nhập viện cấp cứu và đặt ống thông tiểu. Sau khi rút ống, triệu chứng vẫn tái diễn, mức độ tắc nghẽn ngày càng tăng.
Một năm trước, ông đã phẫu thuật cắt đốt nội soi tuyến tiền liệt và lấy sỏi tại một bệnh viện khác. Tuy nhiên, tình trạng chỉ cải thiện trong thời gian ngắn rồi tái phát.
Khi thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, kết quả siêu âm cho thấy tuyến tiền liệt của bệnh nhân phình to tới 115 ml (trong khi bình thường khoảng 15–25 ml), kèm sỏi bàng quang kích thước 2 cm.
Theo bác sĩ, tuyến tiền liệt phì đại sẽ chèn ép niệu đạo khiến nước tiểu khó thoát ra ngoài. Khi rặn tiểu, viên sỏi có thể di chuyển và rơi vào cổ bàng quang, tạo thành "van khóa" khiến bệnh nhân đau dữ dội và phải cấp cứu.
Ca mổ phức tạp: Bóc nhân tuyến tiền liệt bằng laser kết hợp tán sỏi
Do khối bướu quá lớn, phương pháp cắt đốt nội soi trước đó không giải quyết triệt để, phần nhân bướu còn sót tiếp tục phát triển gây tắc nghẽn tái phát.
Trước nguy cơ tổn thương bàng quang và thận nếu không xử lý kịp thời, ê-kíp quyết định phẫu thuật bóc nhân tuyến tiền liệt bằng laser kết hợp tán sỏi bàng quang.
Bác sĩ sử dụng ống nội soi gắn camera đưa vào bàng quang, dùng tia laser công suất lớn phá vụn sỏi rồi hút sạch ra ngoài. Sau đó, laser tiếp tục bóc tách khối nhân bướu khỏi lớp vỏ tuyến tiền liệt, xay nhỏ và hút ra ngoài. Toàn bộ mô được gửi giải phẫu bệnh và cho kết quả lành tính.
Sau mổ một ngày, bệnh nhân có thể ăn uống, đi lại; hai ngày sau được xuất viện.
Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu tăng sản tuyến tiền liệt dễ bị bỏ qua
Tăng sản lành tính tuyến tiền liệt là bệnh gây bế tắc đường tiểu dưới mạn tính, khiến nước tiểu tồn dư, tăng nguy cơ viêm nhiễm và hình thành sỏi bàng quang.
Các triệu chứng điển hình gồm tiểu rặn, tia tiểu yếu, tiểu đêm, tiểu không hết, tiểu rắt. Nhiều người nhầm đây là dấu hiệu lão hóa nên trì hoãn đi khám.
Nếu không điều trị dứt điểm, bệnh có thể dẫn đến bí tiểu tái phát, viêm bàng quang, túi thừa bàng quang và tổn thương thận kéo dài, thậm chí suy thận.
Bệnh thường không có nguyên nhân cụ thể, song tuổi tác và thay đổi hormone khiến các tế bào tuyến tiền liệt phát triển quá mức.
Ai cần tầm soát tuyến tiền liệt định kỳ?
Các chuyên gia khuyến cáo nam giới sau 50 tuổi nên tầm soát tuyến tiền liệt định kỳ 6–12 tháng bằng xét nghiệm PSA, siêu âm hệ tiết niệu hoặc thăm khám chuyên khoa.
Việc phát hiện sớm giúp điều trị kịp thời, hạn chế biến chứng và đồng thời loại trừ nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt.
Trường hợp của ông Sơn cho thấy những biểu hiện tưởng chừng đơn giản như tiểu đêm hay tiểu khó có thể là dấu hiệu của bệnh lý nghiêm trọng. Chủ động thăm khám khi có triệu chứng bất thường là cách quan trọng để bảo vệ sức khỏe tiết niệu và chất lượng sống ở nam giới lớn tuổi.
