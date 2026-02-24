Mới nhất
Dân số và phát triển

Sản phụ 39 tuổi vỡ thai ngoài tử cung thoát 'cửa tử' nhờ 2 điều dưỡng kịp thời hiến máu

Thứ ba, 15:19 24/02/2026 | Dân số và phát triển
Nguyễn Vũ (th)
Nguyễn Vũ (th)
GĐXH - Một sản phụ 39 tuổi rơi vào tình trạng sốc mất máu do vỡ thai ngoài tử cung đã được cứu sống ngoạn mục nhờ quy trình cấp cứu khẩn và hành động hiến máu kịp thời của hai điều dưỡng.

Sản phụ nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Trưa 23/02/2026, Khoa Phụ sản – Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Ninh tiếp nhận bệnh nhân B.T. (39 tuổi, xã Ninh Châu) với biểu hiện đau bụng dữ dội, vã mồ hôi, da niêm mạc nhợt, mạch nhanh và huyết áp tụt.

Qua thăm khám và siêu âm cấp cứu tại giường, bác sĩ xác định bệnh nhân bị thai ngoài tử cung vỡ, máu tràn ổ bụng với lượng lớn, đang rơi vào tình trạng sốc mất máu đe dọa tính mạng.

Thai ngoài tử cung là biến chứng sản khoa nguy hiểm, khi khối thai phát triển ngoài buồng tử cung. Khi vỡ, người bệnh có thể mất máu nhanh chóng và tử vong nếu không can thiệp kịp thời.

Sản phụ 39 tuổi vỡ thai ngoài tử cung thoát 'cửa tử' nhờ 2 điều dưỡng kịp thời hiến máu - Ảnh 1.

Trước tình huống khẩn cấp, 2 nữ điều dưỡng đã tình nguyện hiến máu trực tiếp để hỗ trợ ca mổ. Ảnh: BVCC

Ngay sau chẩn đoán, quy trình cấp cứu tối khẩn được kích hoạt. Bệnh nhân được chuyển thẳng lên phòng mổ để phẫu thuật cầm máu và xử lý khối thai vỡ.

Tuy nhiên, do lượng máu mất quá lớn trong thời gian ngắn, việc chờ máu từ ngân hàng máu có nguy cơ khiến bệnh nhân bỏ lỡ “thời gian vàng”. Trong cấp cứu sốc mất máu, từng phút chậm trễ đều làm tăng nguy cơ biến chứng nặng và tử vong.

Hai điều dưỡng tình nguyện hiến máu cứu người

Trước tình huống khẩn cấp, hai nữ điều dưỡng đã chủ động tình nguyện hiến máu trực tiếp để hỗ trợ ca mổ. Những đơn vị máu được truyền ngay lập tức giúp kíp phẫu thuật duy trì chỉ số sinh tồn cho bệnh nhân.

Nhờ nguồn máu kịp thời, các bác sĩ có điều kiện thực hiện thao tác cầm máu, loại bỏ khối thai vỡ và xử trí tổn thương trong ổ bụng.

Hành động hiến máu tại chỗ không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm và y đức của nhân viên y tế trong tình huống sinh tử.

Sau hơn một giờ tập trung cao độ, ca phẫu thuật diễn ra thành công. Bệnh nhân qua cơn nguy kịch, các chỉ số sinh tồn ổn định và đang được theo dõi tích cực tại khoa.

Theo các bác sĩ, trường hợp này cho thấy việc nhận biết sớm dấu hiệu thai ngoài tử cung vỡ như đau bụng đột ngột, choáng, tụt huyết áp là yếu tố quyết định khả năng cứu sống người bệnh.

Sản phụ 39 tuổi vỡ thai ngoài tử cung thoát 'cửa tử' nhờ 2 điều dưỡng kịp thời hiến máu - Ảnh 2.

Những đơn vị máu được truyền trực tiếp, duy trì chỉ số sinh tồn cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Cảnh báo nguy cơ từ thai ngoài tử cung

Thai ngoài tử cung có thể xảy ra ở nhiều phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, đặc biệt người có tiền sử viêm nhiễm phụ khoa, phẫu thuật vùng chậu hoặc từng thai ngoài tử cung trước đó.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ khi chậm kinh, đau bụng bất thường hoặc ra huyết âm đạo cần đi khám sớm để phát hiện thai ngoài tử cung trước khi xảy ra biến chứng vỡ gây sốc mất máu.

Lan tỏa tinh thần y đức

Ca cấp cứu thành công không chỉ là kết quả của chuyên môn mà còn là minh chứng cho tinh thần “giỏi chuyên môn – sáng y đức” của kíp trực. Hành động hiến máu kịp thời đã góp phần mang lại cơ hội sống cho bệnh nhân và niềm vui cho gia đình.

Thông điệp được đội ngũ y tế chia sẻ sau ca mổ cũng rất rõ ràng: trong cấp cứu, máu có thể chờ người hiến, nhưng người bệnh thì không thể chờ máu. Những quyết định nhanh và sự sẵn sàng cho đi đôi khi chính là ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Người phụ nữ 56 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư nội mạc tử cung từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

GĐXH - Chủ quan với tình trạng ra máu âm đạo kéo dài, người phụ nữ 56 tuổi chỉ đi khám khi cơ thể choáng váng, mất ngủ. Kết quả chẩn đoán khiến chị bất ngờ: ung thư nội mạc tử cung.

GĐXH - Chủ quan với tình trạng ra máu âm đạo kéo dài, người phụ nữ 56 tuổi chỉ đi khám khi cơ thể choáng váng, mất ngủ. Kết quả chẩn đoán khiến chị bất ngờ: ung thư nội mạc tử cung.

Mẹ ung thư cổ tử cung khi mang thai quyết giữ con, em bé ra đời khỏe mạnh ngày giáp Tết

Mẹ ung thư cổ tử cung khi mang thai quyết giữ con, em bé ra đời khỏe mạnh ngày giáp Tết

Thai phụ suýt tử vong, buộc phải cắt toàn bộ tử cung vì sai lầm khi tự ý dùng thuốc phá thai

Thai phụ suýt tử vong, buộc phải cắt toàn bộ tử cung vì sai lầm khi tự ý dùng thuốc phá thai

Khi nào nên làm xét nghiệm Pap để sàng lọc ung thư cổ tử cung?

Khi nào nên làm xét nghiệm Pap để sàng lọc ung thư cổ tử cung?

3 bệnh lây truyền qua đường tình dục làm tăng nguy cơ ung thư cổ tử cung

3 bệnh lây truyền qua đường tình dục làm tăng nguy cơ ung thư cổ tử cung

'Tỉnh dậy mới biết mình còn sống': Lời cảm ơn nghẹn ngào của sản phụ vỡ khối chửa ngoài tử cung mất 2000ml máu

'Tỉnh dậy mới biết mình còn sống': Lời cảm ơn nghẹn ngào của sản phụ vỡ khối chửa ngoài tử cung mất 2000ml máu

Người phụ nữ 49 tuổi phát hiện ung thư cổ tử cung âm thầm làm 1 điều khiến nhiều người nể phục

Người phụ nữ 49 tuổi phát hiện ung thư cổ tử cung âm thầm làm 1 điều khiến nhiều người nể phục

Dân số và phát triển - 2 giờ trước

GĐXH - Phát hiện ung thư cổ tử cung sau 10 năm chồng qua đời vì ung thư, người phụ nữ 49 tuổi ở TP.HCM quyết định giấu con, âm thầm điều trị để con yên tâm du học.

Tết Bính Ngọ: Hơn 16.700 em bé chào đời, khám và cấp cứu hơn 510.000 lượt

Tết Bính Ngọ: Hơn 16.700 em bé chào đời, khám và cấp cứu hơn 510.000 lượt

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Bộ Y tế cho biết, trong 8 ngày nghỉ Tết Bính Ngọ, các cơ sở y tế đã tiếp nhận thăm khám và cấp cứu hơn 510.000 lượt người bệnh; thực hiện hơn 20.300 ca phẫu thuật.

3 rủi ro tiềm ẩn khi vô tình sử dụng vitamin quá hạn sử dụng

3 rủi ro tiềm ẩn khi vô tình sử dụng vitamin quá hạn sử dụng

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Trong không khí hối hả của những ngày giáp Tết, khi chúng ta tất bật dọn dẹp nhà cửa, có một góc nhỏ thường bị lãng quên là tủ thuốc gia đình. Những lọ vitamin tổng hợp hay thực phẩm chức năng nằm im lìm có thể đã âm thầm hết hạn sử dụng.

Chất lượng dân số: Nền tảng cốt lõi cho khát vọng thịnh vượng và sự trường tồn của dân tộc

Chất lượng dân số: Nền tảng cốt lõi cho khát vọng thịnh vượng và sự trường tồn của dân tộc

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Chất lượng dân số là sức mạnh nội sinh của mỗi quốc gia. Đối với Việt Nam, khi “con tàu” đất nước đang vươn mình ra biển lớn, vấn đề chất lượng dân số càng trở nên quan trọng, quyết định sự hưng thịnh của cả dân tộc.

6 loại thực phẩm chức năng hỗ trợ cải thiện testosterone cho nam giới

6 loại thực phẩm chức năng hỗ trợ cải thiện testosterone cho nam giới

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Bên cạnh diện mạo và sự nghiệp, phong độ nam giới được vận hành bởi hệ nội tiết tinh vi, trong đó testosterone đóng vai trò hạt nhân. Để chuẩn bị một nền tảng sức khỏe sung mãn cho năm mới, hãy cùng điểm qua 6 loại thực phẩm chức năng giúp hỗ trợ cải thiện nồng độ testosterone một cách an toàn và khoa học.

6 cách đơn giản giúp bảo vệ đường ruột khi đi du lịch

6 cách đơn giản giúp bảo vệ đường ruột khi đi du lịch

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Duy trì sức khỏe đường ruột tốt trong những chuyến du lịch giúp giảm nguy cơ gặp các rối loạn tiêu hóa như tiêu chảy, táo bón hay đầy hơi. Nhờ đó, cơ thể luôn dễ chịu, tinh thần thoải mái và bạn có thể tận hưởng trọn vẹn hành trình mà không bị gián đoạn bởi những vấn đề sức khỏe.

Đừng đổ lỗi cho rau muối chua: Kẻ gây tổn thương thận hàng đầu là thực phẩm quen thuộc hằng ngày

Đừng đổ lỗi cho rau muối chua: Kẻ gây tổn thương thận hàng đầu là thực phẩm quen thuộc hằng ngày

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Nhiều người vẫn nghĩ rau muối chua là “thủ phạm” gây hại cho thận, nhưng sự thật lại nằm ở những thực phẩm và thói quen quen thuộc mỗi ngày. Từ ăn quá nhiều đạm đến lạm dụng thuốc, các yếu tố này đang âm thầm đẩy thận vào nguy cơ tổn thương nghiêm trọng.

Cảnh báo gấp: Bác sĩ chỉ ra 3 thói quen khiến 'cậu nhỏ' ngắn lại, nguy cơ teo vĩnh viễn nếu để lâu

Cảnh báo gấp: Bác sĩ chỉ ra 3 thói quen khiến 'cậu nhỏ' ngắn lại, nguy cơ teo vĩnh viễn nếu để lâu

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Vấn đề kích thước luôn là nỗi băn khoăn thầm kín của nhiều nam giới, đặc biệt khi họ cảm thấy “cậu nhỏ” dường như ngắn hơn trước.

Mẹo giúp mẹ bầu giảm bớt khó chịu do ốm nghén trong 3 tháng đầu thai kỳ

Mẹo giúp mẹ bầu giảm bớt khó chịu do ốm nghén trong 3 tháng đầu thai kỳ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Trong quá trình mang thai, đa số mẹ bầu đều phải trải qua tình trạng ốm nghén ở nhiều mức độ nặng nhẹ khác nhau. Người mẹ cần biết cách vượt qua các khó chịu khi ốm nghén một cách nhẹ nhàng, nhất là giai đoạn 3 tháng đầu thai kỳ.

Cô gái 29 tuổi cứ nghĩ đến Tết là đau quặn bụng, bác sĩ cảnh báo 1 căn bệnh không hiếm gặp

Cô gái 29 tuổi cứ nghĩ đến Tết là đau quặn bụng, bác sĩ cảnh báo 1 căn bệnh không hiếm gặp

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Tết chưa đến nhưng dạ dày đã “biểu tình”. Với nhiều người, thay vì háo hức sum vầy, những ngày giáp Tết lại là chuỗi lo âu âm ỉ.

Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn

Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn

Dân số và phát triển

GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.

TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

TP Hải Phòng: Đạt mức sinh thay thế và duy trì nhiều năm

Dân số và phát triển
Báo động nguyên nhân người dân ở Đồng bằng Sông Cửu Long “chưa giàu đã già”

Báo động nguyên nhân người dân ở Đồng bằng Sông Cửu Long “chưa giàu đã già”

Đường lối - Chính sách
Quảng Ninh: Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về Dân số và Phát triển

Quảng Ninh: Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về Dân số và Phát triển

Dân số và phát triển
Đừng đổ lỗi cho rau muối chua: Kẻ gây tổn thương thận hàng đầu là thực phẩm quen thuộc hằng ngày

Đừng đổ lỗi cho rau muối chua: Kẻ gây tổn thương thận hàng đầu là thực phẩm quen thuộc hằng ngày

Dân số và phát triển

