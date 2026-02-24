Sản phụ 39 tuổi vỡ thai ngoài tử cung thoát 'cửa tử' nhờ 2 điều dưỡng kịp thời hiến máu
GĐXH - Một sản phụ 39 tuổi rơi vào tình trạng sốc mất máu do vỡ thai ngoài tử cung đã được cứu sống ngoạn mục nhờ quy trình cấp cứu khẩn và hành động hiến máu kịp thời của hai điều dưỡng.
Sản phụ nhập viện trong tình trạng nguy kịch
Trưa 23/02/2026, Khoa Phụ sản – Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Ninh tiếp nhận bệnh nhân B.T. (39 tuổi, xã Ninh Châu) với biểu hiện đau bụng dữ dội, vã mồ hôi, da niêm mạc nhợt, mạch nhanh và huyết áp tụt.
Qua thăm khám và siêu âm cấp cứu tại giường, bác sĩ xác định bệnh nhân bị thai ngoài tử cung vỡ, máu tràn ổ bụng với lượng lớn, đang rơi vào tình trạng sốc mất máu đe dọa tính mạng.
Thai ngoài tử cung là biến chứng sản khoa nguy hiểm, khi khối thai phát triển ngoài buồng tử cung. Khi vỡ, người bệnh có thể mất máu nhanh chóng và tử vong nếu không can thiệp kịp thời.
Ngay sau chẩn đoán, quy trình cấp cứu tối khẩn được kích hoạt. Bệnh nhân được chuyển thẳng lên phòng mổ để phẫu thuật cầm máu và xử lý khối thai vỡ.
Tuy nhiên, do lượng máu mất quá lớn trong thời gian ngắn, việc chờ máu từ ngân hàng máu có nguy cơ khiến bệnh nhân bỏ lỡ “thời gian vàng”. Trong cấp cứu sốc mất máu, từng phút chậm trễ đều làm tăng nguy cơ biến chứng nặng và tử vong.
Hai điều dưỡng tình nguyện hiến máu cứu người
Trước tình huống khẩn cấp, hai nữ điều dưỡng đã chủ động tình nguyện hiến máu trực tiếp để hỗ trợ ca mổ. Những đơn vị máu được truyền ngay lập tức giúp kíp phẫu thuật duy trì chỉ số sinh tồn cho bệnh nhân.
Nhờ nguồn máu kịp thời, các bác sĩ có điều kiện thực hiện thao tác cầm máu, loại bỏ khối thai vỡ và xử trí tổn thương trong ổ bụng.
Hành động hiến máu tại chỗ không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm và y đức của nhân viên y tế trong tình huống sinh tử.
Sau hơn một giờ tập trung cao độ, ca phẫu thuật diễn ra thành công. Bệnh nhân qua cơn nguy kịch, các chỉ số sinh tồn ổn định và đang được theo dõi tích cực tại khoa.
Theo các bác sĩ, trường hợp này cho thấy việc nhận biết sớm dấu hiệu thai ngoài tử cung vỡ như đau bụng đột ngột, choáng, tụt huyết áp là yếu tố quyết định khả năng cứu sống người bệnh.
Cảnh báo nguy cơ từ thai ngoài tử cung
Thai ngoài tử cung có thể xảy ra ở nhiều phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, đặc biệt người có tiền sử viêm nhiễm phụ khoa, phẫu thuật vùng chậu hoặc từng thai ngoài tử cung trước đó.
Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ khi chậm kinh, đau bụng bất thường hoặc ra huyết âm đạo cần đi khám sớm để phát hiện thai ngoài tử cung trước khi xảy ra biến chứng vỡ gây sốc mất máu.
Lan tỏa tinh thần y đức
Ca cấp cứu thành công không chỉ là kết quả của chuyên môn mà còn là minh chứng cho tinh thần “giỏi chuyên môn – sáng y đức” của kíp trực. Hành động hiến máu kịp thời đã góp phần mang lại cơ hội sống cho bệnh nhân và niềm vui cho gia đình.
Thông điệp được đội ngũ y tế chia sẻ sau ca mổ cũng rất rõ ràng: trong cấp cứu, máu có thể chờ người hiến, nhưng người bệnh thì không thể chờ máu. Những quyết định nhanh và sự sẵn sàng cho đi đôi khi chính là ranh giới giữa sự sống và cái chết.
