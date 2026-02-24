Người phụ nữ 49 tuổi phát hiện ung thư cổ tử cung âm thầm làm 1 điều khiến nhiều người nể phục

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Âm thầm điều trị ung thư để con yên tâm theo đuổi ước mơ

Chồng mất vì ung thư, gần 10 năm sau chị Xuyến (49 tuổi, TP.HCM) tiếp tục đối diện cú sốc khi chính mình được chẩn đoán mắc ung thư cổ tử cung. Thời điểm đó, con trai chị chuẩn bị sang Úc du học bằng học bổng toàn phần.

Không muốn con từ bỏ ước mơ, chị quyết định giấu bệnh và âm thầm bắt đầu hành trình điều trị ung thư.

"Ngày nào còn sống, tôi muốn con được hạnh phúc", chị chia sẻ, coi việc chiến đấu với tế bào ung thư là cuộc chiến riêng của mình.

Chẩn đoán ung thư cổ tử cung giai đoạn tiến triển

Sau khi con lên đường du học, chị Xuyến đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM kiểm tra và được chẩn đoán ung thư cổ tử cung giai đoạn IB3. Khối u kích thước khoảng 4 cm nằm gần bàng quang và trực tràng.

Theo bác sĩ, khối u lớn khiến phẫu thuật không phải lựa chọn ưu tiên vì khó cắt sạch bờ u, nguy cơ còn sót tế bào ung thư và tái phát cao. Nếu phẫu thuật, người bệnh vẫn phải xạ trị bổ sung nên dễ chịu tác dụng phụ kép.

Sau hội chẩn, chị được chỉ định hóa – xạ trị đồng thời nhằm tiêu diệt tế bào ung thư vi thể, giảm nguy cơ di căn và tái phát. Chị Xuyến trải qua 5 lần hóa trị, 28 lần xạ trị ngoài và 4 lần xạ trị áp sát.

Theo bác sĩ chuyên khoa xạ trị, xạ trị ngoài giúp thu nhỏ khối u, tiêu diệt tế bào ung thư tại vùng hạch nguy cơ. Tuy nhiên, do khối u nằm sát cơ quan quan trọng nên không thể tăng liều xạ quá cao.

Xạ trị áp sát được bổ sung để đưa liều xạ mạnh trực tiếp vào khối u, tăng hiệu quả tiêu diệt tế bào ung thư nhưng hạn chế ảnh hưởng mô lành.

Cuộc chiến ung thư trong cô đơn và nghị lực

Những ngày đầu điều trị, chị mất vị giác, mệt mỏi kéo dài, sức khỏe suy kiệt. Sống một mình, chị giằng xé giữa việc báo tin cho con hay tiếp tục giấu bệnh.

Mỗi lần nghe con kể về cuộc sống mới nơi đất khách, chị lại chọn im lặng và tiếp tục chiến đấu với ung thư.

Hiểu được hoàn cảnh của chị, mỗi buổi xạ hay hóa trị, đội ngũ y tế đồng hành, tư vấn giảm tác dụng phụ và hỗ trợ tinh thần giúp chị vượt qua giai đoạn khó khăn. Việc tham gia bảo hiểm y tế cũng giảm áp lực tài chính, giúp chị kiên trì theo phác đồ.

Các chuyên gia cho biết thực tế có khoảng 10% người bệnh ung thư âm thầm điều trị một mình vì sợ gia đình lo lắng. Tuy nhiên, thiếu hỗ trợ tinh thần có thể ảnh hưởng kết quả điều trị và sức khỏe tâm lý.

Sau gần hai tháng, chị Xuyến sụt cân, mái tóc thưa đi nhưng nhận tin tích cực: khối u đáp ứng hoàn toàn với phác đồ, hình ảnh chụp không còn thấy u, các triệu chứng đau và chảy máu biến mất.

Hiện chị không cần điều trị bổ sung, chỉ theo dõi định kỳ để phát hiện sớm nguy cơ tái phát ung thư.

Người mẹ dự định chờ con kết thúc học kỳ đầu tiên rồi "khoe" thành quả chiến thắng ung thư của mình.

Ung thư cổ tử cung có thể kiểm soát tốt nếu phát hiện sớm và tuân thủ điều trị

Các chuyên gia nhấn mạnh nhiều trường hợp ung thư cổ tử cung có thể kiểm soát tốt nếu phát hiện sớm và tuân thủ điều trị. Phác đồ hóa – xạ trị đồng thời giúp tiêu diệt tế bào ung thư vi thể, giảm nguy cơ tái phát và bảo tồn cơ quan.

Phụ nữ được khuyến cáo:

- Khám phụ khoa định kỳ.

- Tầm soát ung thư cổ tử cung đúng lịch.

- Tiêm vắc xin HPV khi phù hợp.

- Đi khám sớm khi có dấu hiệu bất thường như ra huyết âm đạo, đau vùng chậu, khí hư bất thường

Câu chuyện của chị Xuyến cho thấy ung thư không chỉ là bệnh lý mà còn là thử thách tinh thần. Sự kiên trì điều trị, phát hiện sớm và hỗ trợ đúng cách là yếu tố quan trọng giúp người bệnh chiến thắng tế bào ung thư và trở lại cuộc sống bình thường.