Người phụ nữ 36 tuổi ở Hà Nội khám vô sinh: Phát hiện polyp mọc chi chít trong buồng tử cung

Vô sinh 5 năm do chùm polyp mọc chi chít trong buồng tử cung

Trong suốt 5 năm chung sống, vợ chồng chị Phương mong con nhưng không thành. Trước đó, chị đã sử dụng nhiều loại thuốc Đông – Tây y, thực hiện 2 lần bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) và 3 lần thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) nhưng đều không có thai.

Đầu năm 2023, hai vợ chồng tìm đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội để thăm khám. Sau khi đánh giá tình trạng hiếm muộn kéo dài và nhiều lần chuyển phôi thất bại, chị được bác sĩ PGS.TS.BS Lê Hoàng – Giám đốc Trung tâm chỉ định nội soi buồng tử cung qua ngả âm đạo kết hợp nội soi ổ bụng nhằm tìm nguyên nhân.

Bác sĩ cho biết, nội soi buồng tử cung cho phép quan sát trực tiếp toàn bộ lòng tử cung, nhờ đó phát hiện những bất thường mà các phương pháp chẩn đoán khác như siêu âm đầu dò, siêu âm bơm nước buồng tử cung hay chụp X-quang tử cung vòi trứng có thể bỏ sót.

Phương pháp này đặc biệt hữu ích với những phụ nữ chuyển phôi thất bại nhiều lần, sảy thai liên tiếp hoặc vô sinh kéo dài chưa rõ nguyên nhân. Ngoài ra, kỹ thuật còn cho phép xử trí ngay các tổn thương nếu phát hiện trong quá trình thực hiện. Khi kết hợp với xét nghiệm giải phẫu bệnh, đây được xem là tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán bệnh lý buồng tử cung.

Bác sĩ chọc hút noãn cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Phát hiện hàng chục polyp trong thành tử cung

Kết quả nội soi cho thấy chị Phương có nhiều polyp trong buồng tử cung, trong đó có polyp lớn tới 2,2cm, cùng hàng chục polyp nhỏ mọc dày đặc trong thành tử cung.

Theo PGS.TS.BS Lê Hoàng, polyp tử cung là tình trạng các tuyến và mô đệm nội mạc tử cung tăng sinh quá mức, hình thành các khối u lành tính trong buồng tử cung.

Những khối polyp này có thể: Cản trở tinh trùng di chuyển, anh hưởng đến quá trình phôi bám dính và làm tổ, làm giảm khả năng thụ thai, tăng nguy cơ sảy thai sớm nếu kích thước lớn.

PGS Lê Hoàng cho biết khoảng 10–15% trường hợp hiếm muộn có liên quan đến các bất thường trong buồng tử cung như dị dạng cấu trúc tử cung, u lạc nội mạc tử cung, polyp, dính buồng tử cung hay viêm nội mạc tử cung.

Tuy nhiên, không phải mọi tổn thương đều dễ phát hiện qua thăm khám lâm sàng hoặc siêu âm thông thường. Các polyp nhỏ có thể bị bỏ sót nếu không thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán chuyên sâu.

Đón con đầu lòng sau nhiều năm điều trị hiếm muộn

Sau khi tiến hành cắt polyp và kiểm tra hai vòi trứng vẫn thông tốt, bác sĩ đánh giá chị Phương vẫn có cơ hội mang thai tự nhiên.

Theo bác sĩ, nếu thực hiện IUI, khả năng có thai khoảng 30%; còn với IVF, tỷ lệ thành công có thể đạt 50–65%.

Ban đầu, vợ chồng chị Phương lựa chọn thử mang thai tự nhiên nhưng chưa thành công. Sau một năm, hai vợ chồng quyết định quay lại IVF Tâm Anh để thực hiện thụ tinh ống nghiệm.

Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số AMH của chị Phương đạt 2,21 ng/mL, tiên lượng có thể thu được đủ số lượng trứng cần thiết. Tuy nhiên, tinh trùng của người chồng yếu, tỷ lệ bất động và dị dạng cao.

Bác sĩ đã xây dựng phác đồ điều trị phù hợp nhằm tạo được nhiều phôi chất lượng tốt, đồng thời chuẩn bị niêm mạc tử cung đủ điều kiện để phôi bám dính và phát triển.

Tháng 10/2024, chị Phương bắt đầu dùng thuốc kích thích buồng trứng. Sau khi chọc hút trứng, bác sĩ thu được 9 noãn trưởng thành.

Mẫu tinh trùng của người chồng được lọc rửa để chọn ra những tinh trùng khỏe mạnh nhất. Các chuyên viên phôi học sau đó thực hiện tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI).

Phôi được nuôi cấy trong hệ thống tủ time-lapse tích hợp trí tuệ nhân tạo, cho phép theo dõi liên tục sự phát triển của phôi mà không cần đưa ra khỏi môi trường nuôi cấy.

Kết quả, cặp vợ chồng có 4 phôi ngày 5 và 3 phôi ngày 6 chất lượng tốt để trữ đông.

Đến tháng 3/2025, bác sĩ chuyển một phôi ngày 5 vào buồng tử cung và chị Phương đậu thai ngay trong lần chuyển phôi đầu tiên. Cuối năm 2025, gia đình vỡ òa hạnh phúc khi đón bé trai nặng 3,5 kg chào đời.

Polyp tử cung có thể âm thầm gây vô sinh

Theo PGS Lê Hoàng, polyp tử cung thường không gây triệu chứng rõ ràng. Nhiều phụ nữ chỉ phát hiện bệnh khi khám phụ khoa định kỳ hoặc khi đi điều trị hiếm muộn. Trong một số trường hợp, người bệnh có thể gặp các dấu hiệu như: Chảy máu âm đạo bất thường, rong kinh hoặc rong huyết, xuất huyết giữa kỳ kinh, khó thụ thai...

Nguyên nhân gây polyp tử cung hiện chưa được xác định hoàn toàn, nhưng có thể liên quan đến: Sự gia tăng hormone estrogen; bất thường nhiễm sắc thể; viêm mạn tính ở nội mạc tử cung

Các chuyên gia khuyến cáo, phụ nữ sau kết hôn một năm chưa có thai (hoặc sau 6 tháng nếu trên 35 tuổi) nên chủ động đi khám sức khỏe sinh sản.

Việc phát hiện sớm các bất thường trong buồng tử cung sẽ giúp tăng khả năng điều trị thành công, giảm chi phí và tránh các can thiệp không cần thiết. Với những phụ nữ đã cắt polyp, nên sớm có kế hoạch mang thai để hạn chế nguy cơ tái phát ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.