Người phụ nữ 36 tuổi ở Hà Nội khám vô sinh: Phát hiện polyp mọc chi chít trong buồng tử cung
GĐXH - Các bác sĩ phát hiện hàng chục polyp mọc dày đặc trong buồng tử cung của chị Phương. Đây là nguyên nhân khiến chị vô sinh suốt nhiều năm.
Vô sinh 5 năm do chùm polyp mọc chi chít trong buồng tử cung
Trong suốt 5 năm chung sống, vợ chồng chị Phương mong con nhưng không thành. Trước đó, chị đã sử dụng nhiều loại thuốc Đông – Tây y, thực hiện 2 lần bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) và 3 lần thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) nhưng đều không có thai.
Đầu năm 2023, hai vợ chồng tìm đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội để thăm khám. Sau khi đánh giá tình trạng hiếm muộn kéo dài và nhiều lần chuyển phôi thất bại, chị được bác sĩ PGS.TS.BS Lê Hoàng – Giám đốc Trung tâm chỉ định nội soi buồng tử cung qua ngả âm đạo kết hợp nội soi ổ bụng nhằm tìm nguyên nhân.
Bác sĩ cho biết, nội soi buồng tử cung cho phép quan sát trực tiếp toàn bộ lòng tử cung, nhờ đó phát hiện những bất thường mà các phương pháp chẩn đoán khác như siêu âm đầu dò, siêu âm bơm nước buồng tử cung hay chụp X-quang tử cung vòi trứng có thể bỏ sót.
Phương pháp này đặc biệt hữu ích với những phụ nữ chuyển phôi thất bại nhiều lần, sảy thai liên tiếp hoặc vô sinh kéo dài chưa rõ nguyên nhân. Ngoài ra, kỹ thuật còn cho phép xử trí ngay các tổn thương nếu phát hiện trong quá trình thực hiện. Khi kết hợp với xét nghiệm giải phẫu bệnh, đây được xem là tiêu chuẩn vàng trong chẩn đoán bệnh lý buồng tử cung.
Phát hiện hàng chục polyp trong thành tử cung
Kết quả nội soi cho thấy chị Phương có nhiều polyp trong buồng tử cung, trong đó có polyp lớn tới 2,2cm, cùng hàng chục polyp nhỏ mọc dày đặc trong thành tử cung.
Theo PGS.TS.BS Lê Hoàng, polyp tử cung là tình trạng các tuyến và mô đệm nội mạc tử cung tăng sinh quá mức, hình thành các khối u lành tính trong buồng tử cung.
Những khối polyp này có thể: Cản trở tinh trùng di chuyển, anh hưởng đến quá trình phôi bám dính và làm tổ, làm giảm khả năng thụ thai, tăng nguy cơ sảy thai sớm nếu kích thước lớn.
PGS Lê Hoàng cho biết khoảng 10–15% trường hợp hiếm muộn có liên quan đến các bất thường trong buồng tử cung như dị dạng cấu trúc tử cung, u lạc nội mạc tử cung, polyp, dính buồng tử cung hay viêm nội mạc tử cung.
Tuy nhiên, không phải mọi tổn thương đều dễ phát hiện qua thăm khám lâm sàng hoặc siêu âm thông thường. Các polyp nhỏ có thể bị bỏ sót nếu không thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán chuyên sâu.
Đón con đầu lòng sau nhiều năm điều trị hiếm muộn
Sau khi tiến hành cắt polyp và kiểm tra hai vòi trứng vẫn thông tốt, bác sĩ đánh giá chị Phương vẫn có cơ hội mang thai tự nhiên.
Theo bác sĩ, nếu thực hiện IUI, khả năng có thai khoảng 30%; còn với IVF, tỷ lệ thành công có thể đạt 50–65%.
Ban đầu, vợ chồng chị Phương lựa chọn thử mang thai tự nhiên nhưng chưa thành công. Sau một năm, hai vợ chồng quyết định quay lại IVF Tâm Anh để thực hiện thụ tinh ống nghiệm.
Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số AMH của chị Phương đạt 2,21 ng/mL, tiên lượng có thể thu được đủ số lượng trứng cần thiết. Tuy nhiên, tinh trùng của người chồng yếu, tỷ lệ bất động và dị dạng cao.
Bác sĩ đã xây dựng phác đồ điều trị phù hợp nhằm tạo được nhiều phôi chất lượng tốt, đồng thời chuẩn bị niêm mạc tử cung đủ điều kiện để phôi bám dính và phát triển.
Tháng 10/2024, chị Phương bắt đầu dùng thuốc kích thích buồng trứng. Sau khi chọc hút trứng, bác sĩ thu được 9 noãn trưởng thành.
Mẫu tinh trùng của người chồng được lọc rửa để chọn ra những tinh trùng khỏe mạnh nhất. Các chuyên viên phôi học sau đó thực hiện tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI).
Phôi được nuôi cấy trong hệ thống tủ time-lapse tích hợp trí tuệ nhân tạo, cho phép theo dõi liên tục sự phát triển của phôi mà không cần đưa ra khỏi môi trường nuôi cấy.
Kết quả, cặp vợ chồng có 4 phôi ngày 5 và 3 phôi ngày 6 chất lượng tốt để trữ đông.
Đến tháng 3/2025, bác sĩ chuyển một phôi ngày 5 vào buồng tử cung và chị Phương đậu thai ngay trong lần chuyển phôi đầu tiên. Cuối năm 2025, gia đình vỡ òa hạnh phúc khi đón bé trai nặng 3,5 kg chào đời.
Polyp tử cung có thể âm thầm gây vô sinh
Theo PGS Lê Hoàng, polyp tử cung thường không gây triệu chứng rõ ràng. Nhiều phụ nữ chỉ phát hiện bệnh khi khám phụ khoa định kỳ hoặc khi đi điều trị hiếm muộn. Trong một số trường hợp, người bệnh có thể gặp các dấu hiệu như: Chảy máu âm đạo bất thường, rong kinh hoặc rong huyết, xuất huyết giữa kỳ kinh, khó thụ thai...
Nguyên nhân gây polyp tử cung hiện chưa được xác định hoàn toàn, nhưng có thể liên quan đến: Sự gia tăng hormone estrogen; bất thường nhiễm sắc thể; viêm mạn tính ở nội mạc tử cung
Các chuyên gia khuyến cáo, phụ nữ sau kết hôn một năm chưa có thai (hoặc sau 6 tháng nếu trên 35 tuổi) nên chủ động đi khám sức khỏe sinh sản.
Việc phát hiện sớm các bất thường trong buồng tử cung sẽ giúp tăng khả năng điều trị thành công, giảm chi phí và tránh các can thiệp không cần thiết. Với những phụ nữ đã cắt polyp, nên sớm có kế hoạch mang thai để hạn chế nguy cơ tái phát ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.
Bé trai 6 tuổi ho suốt 6 tháng không khỏi, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân bất ngờDân số và phát triển - 1 ngày trước
GĐXH - Căn bệnh khiến bé 6 tuổi ở TP. HCM ho khan suốt 6 tháng không khỏi là do mắc hen phế quản thể ho kèm viêm mũi dị ứng, bệnh rất dễ bị nhầm lẫn với nhiễm trùng hô hấp thông thường.
Vui xuân đừng quên ngừa bệnh lây truyềnDân số và phát triển - 2 ngày trước
Thực trạng các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STIs) tại nước ta đang gia tăng, đặc biệt sau Tết và xu hướng ở nhóm trẻ tuổi ngày càng nhiều. Nhận biết sớm và chủ động phòng ngừa là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân, bạn tình cũng như cộng đồng.
Cách chuẩn bị và ‘thanh lọc’ cơ thể trước khi mang thaiDân số và phát triển - 3 ngày trước
Chuẩn bị trước khi mang thai ít nhất 3 tháng, giúp giảm nguy cơ biến chứng và dị tật bẩm sinh. ‘Thanh lọc cơ thể’ cần được hiểu theo hướng khoa học, đó là kiểm soát bệnh lý, bổ sung vi chất, điều chỉnh lối sống và chăm sóc sức khỏe tinh thần…
Thiếu nữ 20 tuổi mắc ung thư cổ tử cung chỉ vì kiểu dùng giấy vệ sinh cực quen, ai nghe xong cũng tưởng TỐTDân số và phát triển - 5 ngày trước
Ở tuổi 20, thiếu nữ này cho rằng mình chưa từng có bạn trai, chưa làm "chuyện ấy" nên kết quả ung thư cổ tử cung chắc chắn là... nhầm lẫn.
Người đàn ông nhập viện vì tuyến tiền liệt to gấp 4 lần: Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu dễ bị bỏ quaDân số và phát triển - 6 ngày trước
GĐXH - Tiểu khó, tiểu đêm nhiều tưởng là biểu hiện tuổi già, cụ ông 84 tuổi đi khám mới phát hiện tuyến tiền liệt phình to gấp 4 lần kèm sỏi bàng quang.
Kỳ tích: Bé sinh non 600g mang 3 đột biến gene hiếm hồi sinh kỳ diệuDân số và phát triển - 1 tuần trước
GĐXH - Sau hành trình hồi sức sơ sinh kéo dài nhiều tháng, em đã vượt qua giai đoạn nguy kịch, trở thành minh chứng cho những tiến bộ của y học và sức sống phi thường của trẻ sinh non cực nhẹ cân.
Thiếu nữ 16 tuổi suýt mất buồng trứng sau cơn đau dữ dội trong đêm, chị em có dấu hiệu này cần khám gấpDân số và phát triển - 1 tuần trước
GĐXH - Thiếu nữ 16 tuổi đau bụng dữ dội do xoắn nang buồng trứng, tình trạng có thể gây hoại tử nếu chậm can thiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh sản sau này.
Sản phụ 39 tuổi vỡ thai ngoài tử cung thoát 'cửa tử' nhờ 2 điều dưỡng kịp thời hiến máuDân số và phát triển - 1 tuần trước
GĐXH - Một sản phụ 39 tuổi rơi vào tình trạng sốc mất máu do vỡ thai ngoài tử cung đã được cứu sống ngoạn mục nhờ quy trình cấp cứu khẩn và hành động hiến máu kịp thời của hai điều dưỡng.
Người phụ nữ 49 tuổi phát hiện ung thư cổ tử cung âm thầm làm 1 điều khiến nhiều người nể phụcDân số và phát triển - 1 tuần trước
GĐXH - Phát hiện ung thư cổ tử cung sau 10 năm chồng qua đời vì ung thư, người phụ nữ 49 tuổi ở TP.HCM quyết định giấu con, âm thầm điều trị để con yên tâm du học.
Tết Bính Ngọ: Hơn 16.700 em bé chào đời, khám và cấp cứu hơn 510.000 lượtDân số và phát triển - 1 tuần trước
Bộ Y tế cho biết, trong 8 ngày nghỉ Tết Bính Ngọ, các cơ sở y tế đã tiếp nhận thăm khám và cấp cứu hơn 510.000 lượt người bệnh; thực hiện hơn 20.300 ca phẫu thuật.
Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hônDân số và phát triển
GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.