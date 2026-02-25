Thiếu nữ 16 tuổi suýt mất buồng trứng sau cơn đau dữ dội trong đêm, chị em có dấu hiệu này cần khám gấp
GĐXH - Thiếu nữ 16 tuổi đau bụng dữ dội do xoắn nang buồng trứng, tình trạng có thể gây hoại tử nếu chậm can thiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sinh sản sau này.
Xoắn buồng trứng, nguy cơ hoại tử cao
Hiền (16 tuổi) được gia đình đưa từ Vũng Tàu lên TP.HCM cấp cứu trong tình trạng đau quặn bụng, mặt tái xanh, phải khom người khi di chuyển. Trước đó, cơn đau chỉ âm ỉ nhưng nhanh chóng tăng nặng và khu trú vùng bụng dưới bên phải.
Bệnh nhân từng thăm khám tại cơ sở y tế địa phương, siêu âm ban đầu chưa ghi nhận bất thường nên được cho thuốc giảm đau và theo dõi. Tuy nhiên, triệu chứng không thuyên giảm mà ngày càng dữ dội.
Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, ThS.BS Lâm Thiên Kim, khoa Ngoại Nhi, nghi ngờ xoắn buồng trứng và chỉ định xét nghiệm, siêu âm khẩn. Kết quả cho thấy buồng trứng phải to bất thường, khoảng 9 cm, bên trong có nang, mô xung quanh sưng nề. Hình ảnh ghi nhận buồng trứng bị xoắn, cản trở dòng máu nuôi, kèm dịch quanh buồng trứng, nguy cơ hoại tử cao.
Ê kíp Sản Phụ khoa, Ngoại Nhi, Gây mê hồi sức và Ung bướu nhanh chóng hội chẩn, thống nhất phẫu thuật nội soi cấp cứu.
Tháo xoắn kịp thời giúp bảo tồn buồng trứng
Khi đưa ống nội soi vào ổ bụng, bác sĩ phát hiện nang buồng trứng phải kích thước khoảng 6×8 cm xoắn ba vòng, tím sẫm do thiếu máu. Nếu chậm thêm, buồng trứng có thể hoại tử và buộc phải cắt bỏ.
Sau khi tháo xoắn, buồng trứng dần hồng hào trở lại. Ê kíp tiến hành bóc tách trọn nang, tách riêng khỏi mô buồng trứng lành, thao tác tỉ mỉ nhằm bảo tồn nhu mô và hệ thống mạch máu nuôi. Nhờ đó, hai buồng trứng của bệnh nhân được giữ lại, đảm bảo chức năng nội tiết và khả năng sinh sản trong tương lai.
Chỉ khoảng hai giờ sau nhập viện, ca phẫu thuật hoàn tất. Sau bốn ngày điều trị, sức khỏe ổn định, vết mổ khô, sẹo ngắn và bệnh nhân được xuất viện.
Xoắn buồng trứng có thể xảy ra ở trẻ em
Theo bác sĩ Kim, xoắn buồng trứng là cấp cứu ngoại khoa có thể gặp ở nhiều lứa tuổi, kể cả trẻ em. Nguyên nhân thường liên quan đến nang hoặc khối u khiến buồng trứng tăng kích thước và trọng lượng. Khi buồng trứng to và di động nhiều, cơ quan này có thể xoay quanh cuống mạch máu, làm tắc dòng máu nuôi.
Nếu không tháo xoắn kịp thời, mô buồng trứng thiếu máu kéo dài có thể hoại tử, buộc phải cắt bỏ và ảnh hưởng đến chức năng sinh sản. Trong trường hợp của Hiền, nang buồng trứng kích thước lớn được xác định là yếu tố nguy cơ chính.
Trước đây, mổ hở là phương pháp phổ biến, nhưng hiện phẫu thuật nội soi được ưu tiên nhờ khả năng quan sát phóng đại giúp bác sĩ tháo xoắn và bóc tách chính xác hơn, hạn chế tổn thương mô lành. So với mổ hở, nội soi ít xâm lấn, vết mổ nhỏ, giảm đau sau mổ, tính thẩm mỹ cao và giúp bệnh nhi hồi phục nhanh.
Xoắn buồng trứng dễ nhầm với đau bụng thông thường
Xoắn buồng trứng thường khởi phát bằng cơn đau bụng đột ngột, dữ dội ở một bên bụng dưới, có thể kèm buồn nôn, nôn ói. Do triệu chứng dễ bị nhầm với rối loạn tiêu hóa hoặc viêm ruột thừa, nhiều trường hợp nhập viện muộn làm giảm cơ hội bảo tồn buồng trứng.
Bác sĩ khuyến cáo khi trẻ có biểu hiện đau bụng cấp, đau nhiều hoặc kéo dài, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa Nhi hoặc Ngoại Nhi để được thăm khám và xử trí kịp thời. Việc phát hiện sớm và can thiệp nhanh đóng vai trò quyết định trong việc giữ lại chức năng sinh sản về sau.
