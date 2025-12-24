7 món đồ không nên mua, tránh lãng phí dịp lễ Giáng sinh

Cây thông và đồ trang trí cồng kềnh

Nhiều người có xu hướng chọn cây thông quá lớn, chiếm diện tích, khó bảo quản và dễ bị hư hỏng sau một mùa. Những cây thông này thường không phù hợp với không gian nhỏ, gây cảm giác chật chội và khó di chuyển. Ngoài ra, đồ trang trí quá cồng kềnh như vòng nguyệt quế lớn, mô hình nhà tuyết, hay các vật dụng trang trí ngoài trời cũng chiếm nhiều diện tích cất giữ và dễ bị hỏng khi không được bảo quản đúng cách.

Đồ theo xu hướng

Thị trường mỗi năm đều xuất hiện những mẫu mã mới , bắt mắt, nhưng thường chỉ thịnh hành trong một mùa lễ hội. Những món đồ này nhanh lỗi mốt, khó tái sử dụng và dễ bị vứt bỏ sau khi không còn phù hợp. Thay vì chạy theo xu hướng, bạn nên ưu tiên chọn những món đồ cổ điển, bền đẹp, có thể dùng nhiều năm như quả châu, chuông, nến, hay vòng nguyệt quế truyền thống.

Đồ trang trí nhựa, giá rẻ và không rõ nguồn gốc

Đồ trang trí nhựa, polystyrene hoặc sản phẩm giá rẻ thường dễ vỡ, khó tái chế và tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe do chất liệu không rõ nguồn gốc. Những sản phẩm này dễ bị vứt bỏ sau một mùa lễ hội, tạo ra lượng rác thải lớn và khó xử lý. Ngoài ra, nhiều món đồ giá rẻ còn chứa hóa chất độc hại, ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Đồ trang trí một lần

Giấy gói quà, thiệp, thẻ quà có kim tuyến, bong bóng, băng dính, đồ ăn trang trí... đều là những món đồ chỉ dùng một lần, khó tái chế và tạo ra lượng rác thải lớn. Nên thay thế bằng vật liệu tái chế, tự làm hoặc tái sử dụng để giảm thiểu lãng phí. Ví dụ, bạn có thể dùng giấy gói tái chế, làm thiệp handmade, hoặc bong bóng, băng dính cho các dịp khác.

Đèn nháy, đồ điện tử

Đèn nháy, đồ trang trí điện tử nếu không được bảo quản tốt sẽ nhanh hỏng, gây rác điện tử và khó tái chế. Nên chọn loại đèn bền, dễ tháo lắp và bảo quản, hoặc ưu tiên sử dụng đèn LED tiết kiệm điện. Ngoài ra, việc sử dụng quá nhiều đèn nháy còn làm tăng chi phí điện và gây ô nhiễm ánh sáng.

Đồ trang trí không kiểm tra kỹ trước khi mua

Nhiều người thường mua sắm không có kế hoạch, không kiểm tra lại đồ trang trí đã có sẵn từ các năm trước, dẫn đến việc trùng lặp, thừa thãi và lãng phí. Do vậy, hãy kiểm tra lại các món đồ đã có, liệt kê những món cần bổ sung và chỉ mua thứ thực sự cần thiết.

Đồ không phù hợp với không gian và phong cách sống

Việc chọn đồ trang trí không phù hợp với phong cách cá nhân sẽ khiến không gian trở nên rối mắt, thiếu thẩm mỹ. Bạn nên lựa chọn đồ trang trí phù hợp với diện tích, nội thất và nhu cầu sử dụng thực tế.