Cúng ông Công ông Táo đúng cách ở ban thờ hay dưới bếp năm 2026

Ông Công ông Táo rơi vào thứ 3, gợi ý khung giờ đẹp để làm lễ sớm vào cuối tuần này GĐXH – Ngày 23 tháng Chạp – thời điểm tiễn ông Công ông Táo về chầu trời rơi vào thứ 3 có thể khiến nhiều gia đình bận rộn không thể cúng đúng ngày. Theo quan niệm dân gian, gia chủ có thể làm lễ sớm vào cuối tuần, miễn là đúng khung giờ đẹp và giữ sự thành tâm.

Cúng ông Công ông Táo ở đâu?

Theo chuyên gia phong thủy Phùng Gia, theo truyền thống dân gian trước đây, mâm cúng ông Công ông Táo thường được đặt trong gian bếp - nơi có ban thờ Táo quân để thuận tiện cho việc hương khói. Tuy nhiên, trong không gian nhà ở hiện đại ngày nay, thiết kế bếp thường không còn phù hợp để lập ban thờ riêng. Số gia đình còn duy trì ban thờ Táo quân trong bếp không có nhiều. Việc đặt mâm lễ cúng ông Công ông Táo không còn là khuôn mẫu cố định mà tùy theo điều kiện thực tế, quan niệm của từng gia đình.

Có nhà vẫn chuẩn bị một mâm cơm đơn giản trong bếp để tưởng niệm Táo quân, đồng thời thắp hương và thực hiện nghi lễ chính tại ban thờ thần linh gia tiên. Cũng có nhà chỉ cúng một mâm duy nhất tại ban thờ chính – nơi thờ chung các chư vị thần linh trong nhà.

Cúng ông Công ông Táo ở đâu không quan trọng bằng cách cúng như thế nào. Ảnh TL

Ban thờ chính được xem là không gian thanh tịnh và trang nghiêm nhất, nơi hội tụ trường khí và là điểm kết nối tâm linh giữa gia chủ với các vị thần linh. Trên ban thờ, bát hương ở vị trí trung tâm thường thờ Thổ Công – Táo quân – Tiền chủ, những vị thần cai quản đất đai, nhà cửa và sinh hoạt gia đình. Vì vậy, lễ cúng ngày 23 tháng Chạp thực hiện tại ban thờ chính được đánh giá là phù hợp hơn về nghi lễ và khí trường. Hơn nữa cũng thuận tiện, trang trọng và phù hợp với nếp thờ tự của gia đình Việt hiện nay.

Dẫu vậy, các chuyên gia cũng cho rằng cúng ở đâu không quan trọng bằng cách cúng như thế nào. Điều cốt lõi vẫn là sự thành tâm, trang nghiêm và thái độ kính lễ của gia chủ.

Mâm lễ cúng ông Công ông Táo chuẩn bị gì cho chu toàn ?

Trong tín ngưỡng Việt, lễ cúng Ông Công Ông Táo là nghi thức quan trọng để tiễn Táo quân về chầu Thiên đình, báo cáo việc bếp núc, gia đạo và sinh hoạt của gia đình suốt một năm. Lễ vật không cần phô trương, nhưng cần đủ lễ nghi và sự thành tâm.

Theo đó, mọi người cần chuẩn bị 1 bộ ông Công ông Táo: 3 chiếc mũ, 3 đôi giày, 3 bộ áo, 3 con cá chép giấy. Lưu ý: Mũ ông Công có 3 chiếc: 2 mũ đàn ông và 1 mũ đàn bà. Mũ dành cho Táo ông thường có 2 cánh chuồn, mũ dành cho Táo bà không có cánh chuồn. Những chiếc mũ này được trang trí bằng các gương nhỏ hình tròn lấp lánh và dây kim tuyến và màu sắc theo ngũ hành năm.

Ngoài ra, có thêm tiền vàng tùy tâm, cá chép sống và mâm cỗ mặn. Cỗ mặn tùy theo điều kiện mỗi gia đình để chuẩn bị. Mâm lễ đầy đủ không nằm ở số lượng món, mà ở sự chỉn chu, sạch sẽ và cân đối âm dương – ngũ hành. Khi dâng lễ với tâm thế kính cẩn, nghi thức cúng sẽ trọn vẹn ý nghĩa tiễn cũ – đón mới, khởi đầu cho một năm gia đạo an hòa, bếp ấm nhà yên.

Trình tự cúng ông Công ông Táo đúng nghi lễ

Khi tiến hành lễ cúng, chuyên gia phong thủy cho rằng, gia chủ nên chú trọng sự gọn gàng, tuần tự và đúng nghi thức, không cần cầu kỳ hình thức.

Đầu tiên, bày mâm lễ tại ban thờ chính: Nhà phố có thể cúng tại ban thờ hoặc trước cửa nhà. Chung cư thường cúng tại ban thờ, trước cửa căn hộ hoặc ban công thoáng khí.

Sau khi sắp xếp hết các lễ vật chu toàn, thắp hương vào giờ phù hợp, đọc văn khấn với tâm thế trang nghiêm, rõ ràng. Khi tuần hương đầu gần tàn, có thể thắp thêm một tuần hương mang ý nghĩa tiễn đưa.

Cuối cùng hóa vàng mã, sau đó mang cá chép đi phóng sinh tại ao, hồ, sông suối… đúng phong tục. Nghi thức thả cá chép mang ý nghĩa tiễn Táo quân cưỡi cá chép về chầu Trời, khép lại lễ cúng trong sự trọn vẹn.

Để mâm lễ và nghi thức dâng hương thêm phần tinh sạch – ấm khí – tròn lễ, gia chủ có thể sử dụng nhang trầm. Hương trầm có tính dương nhẹ, mùi thơm trầm ấm, giúp ổn định trường khí không gian thờ, giảm tạp khí và tạo cảm giác an hòa trong suốt thời gian hành lễ.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

