Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Loại quả “tốt nhất thế giới” Việt Nam trồng đầy vào mùa chỉ 10.000 đồng/kg, bày mâm ngũ quả ngày Tết mang tới may mắn

Thứ hai, 14:31 09/02/2026 |
Hà My
Hà My
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Được trồng bạt ngàn từ Bắc vào Nam, vào mùa bán đầy chợ với giá chỉ từ 10.000 đồng/kg, quả này được xem là quả “tốt nhất thế giới”. Chúng vừa có giá trị dinh dưỡng lại có ý nghĩa may mắn trong văn hóa Tết Việt khi bày mâm ngũ quả ngày Tết.

Loại quả “tốt nhất thế giới” Việt Nam trồng đầy vào mùa chỉ 10.000 đồng/kg, bày mâm ngũ quả ngày Tết mang tới may mắn - Ảnh 1.Ông Công ông Táo rơi vào thứ 3, gợi ý khung giờ đẹp để làm lễ sớm vào cuối tuần này

GĐXH – Ngày 23 tháng Chạp – thời điểm tiễn ông Công ông Táo về chầu trời rơi vào thứ 3 có thể khiến nhiều gia đình bận rộn không thể cúng đúng ngày. Theo quan niệm dân gian, gia chủ có thể làm lễ sớm vào cuối tuần, miễn là đúng khung giờ đẹp và giữ sự thành tâm.

Xoài – loại quả quen thuộc nhưng giàu giá trị dinh dưỡng

Xoài là một trong những loại trái cây phổ biến nhất ở nước ta. Chúng được trồng rộng rãi từ Bắc vào Nam, nhiều nhất ở các tỉnh Nam Bộ. Quả xoài thường có hình bầu dục hoặc thuôn dài và tùy vào giống mà chúng có vỏ xanh, vàng, pha đỏ…

Thịt của quả xoài dày, ít xơ, có vị ngọt, chua thanh với mùi thơm đặc trưng. Ở nước ta quả xoài ưa chuộng có nhiều loại như xoài Cát Chu, xoài cát Hòa Lộc, xoài keo, xoài tượng, xoài Đài Loan, xoài Úc…

Loại quả “tốt nhất thế giới” Việt Nam trồng đầy vào mùa chỉ 10.000 đồng/kg, bày mâm ngũ quả ngày Tết mang tới may mắn - Ảnh 2.

Xoài là một trong những loại quả có giá trị dinh dưỡng cao, được xếp trong danh sách 21 loại "quả tốt nhất thế giới".

Theo các tiểu thương, mùa xoài thường kéo dài từ tháng 3 đến tháng 8 hằng năm, rộ nhất từ tháng 4 đến tháng 6. Vào mùa, xoài được bán phổ biến ở chợ với giá rẻ, chỉ từ 10.000 đồng/kg.

Với các loại xoài như cát Chu hay xoài cát Hòa Lộc có giá cao hơn, dao động từ 60.000–90.000 đồng/kg. Giống xoài nhập khẩu có giá cao hơn, có thể lên tới 120.000–200.000 đồng/kg.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, quả xoài nằm trong danh sách 21 loại trái cây "tốt nhất thế giới" được khuyến nghị nên bổ sung thường xuyên. Trong 100g xoài chín có khoảng 60 kcal, 15g carbohydrate, 1,6g chất xơ, 36mg vitamin C và nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng khác như vitamin A, E, B6, folate và kali...

Ý nghĩa quả xoài trên mâm ngũ quả ngày Tết

Không chỉ là loại trái cây bổ dưỡng, xoài còn mang giá trị văn hóa sâu sắc trong đời sống người Việt. Sự hiện diện của trái xoài trên mâm ngũ quả ngày Tết đã trở thành nét đẹp truyền thống, gửi gắm mong ước về một năm mới đủ đầy, bình an và sung túc.

Theo các chuyên gia văn hóa, người Việt chuộng con số 5 vì 5 là yếu tố cấu thành nên vũ trụ, ngũ hành. Mâm ngũ quả ngày Tết thường chọn 5 loại quả tượng trưng cho ngũ phúc: phú – quý – thọ – khang – ninh (giàu có, sang trọng, sống lâu, khỏe mạnh, bình yên), đồng thời gắn với thuyết ngũ hành Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ. 5 loại quả được chọn thường đủ các màu sắc khác nhau tượng trưng cho quy luật đất trời theo ngũ hành.

Loại quả “tốt nhất thế giới” Việt Nam trồng đầy vào mùa chỉ 10.000 đồng/kg, bày mâm ngũ quả ngày Tết mang tới may mắn - Ảnh 3.

Trong mâm ngũ quả ngày Tết thường không thiếu quả xoài với ý nghĩa mang lại may mắn, dư dả. Ảnh TL

Tùy theo mỗi vùng miền mà quan niệm chọn các loại trái cây bày trên mâm ngũ quả ngày Tết có khác nhau, nhưng đều gửi gắm mong ước một năm mới đủ đầy, may mắn.

Ở nhiều địa phương, người dân thường bày mâm ngũ quả theo cách đọc lái "cầu vừa đủ xài", gồm mãng cầu, dừa, đu đủ và xoài. Trong đó, quả xoài có cách phát âm gần với từ "xài", mang ý nghĩa cầu mong chi tiêu đủ đầy, không thiếu thốn.

Với hình dáng đẹp, màu vàng tươi, căng bóng và có thể để được lâu, xoài trở thành loại quả quen thuộc trên mâm ngũ quả ngày Tết của nhiều gia đình Việt. Hình ảnh trái xoài trên bàn thờ gia tiên không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn thể hiện ước nguyện năm mới sung túc, đủ đầy, làm ăn thuận lợi.

Cách chọn xoài đẹp bày mâm ngũ quả

Để chọn được xoài ngon, người tiêu dùng nên ưu tiên những quả còn tươi, cầm vào chắc tay, bề mặt không bị lồi lõm hay mềm nhũn và đưa lên ngửi thấy mùi thơm rõ ở cuống. Nên chọn những quả cỡ vừa, trọng lượng từ 400 – 500gr để đảm bảo độ ngọt và thơm, tránh chọn quả quá nhỏ vì thường chưa đủ độ chín.

Thị trường có nhiều loại xoài khác nhau, một trong những loại xoài được săn đón mỗi dịp Tết đến, xuân về là xoài Hòa Lộc. Trái xoài có màu sắc đẹp với vỏ vàng óng, hương thơm nhẹ, vị ngọt thanh. Khi chín, vỏ xoài có màu vàng tươi, mỏng, phủ lớp phấn trắng tự nhiên.

Bên cạnh đó, khi chọn xoài mọi người cũng nên chọn những quả còn cuống, lá để bày trên mâm ngũ quả ngày Tết. Những loại quả này thường tươi, để được lâu và bày sẽ đẹp hơn.

Loại quả “tốt nhất thế giới” Việt Nam trồng đầy vào mùa chỉ 10.000 đồng/kg, bày mâm ngũ quả ngày Tết mang tới may mắn - Ảnh 4.Không phải Tất niên hay lễ Giao thừa, ngày 29 Tết mọi người đừng quên lễ cúng này để năm mới tài lộc, gia đạo an vui

GĐXH – Bên cạnh lễ cúng tiễn ông Táo chầu trời vào ngày 23 Tết, mỗi nhà đều làm lễ cúng ông Táo và rước ông về nhà. Theo chuyên gia phong thủy, các gia đình nên biết những điều dưới đây để năm mới tài lộc.

Loại quả “tốt nhất thế giới” Việt Nam trồng đầy vào mùa chỉ 10.000 đồng/kg, bày mâm ngũ quả ngày Tết mang tới may mắn - Ảnh 5.Giờ đẹp thắp hương Rằm tháng Chạp ngày mai và quy tắc “2 nên – 3 không” trên bàn thờ” để gọi tài lộc

GĐXH – Rằm tháng Chạp là ngày rằm cuối cùng của năm âm lịch, mang ý nghĩa khép lại năm cũ và đón vận khí mới. Để cầu bình an, may mắn và tài lộc, gia chủ nên thắp hương đúng giờ đẹp Rằm tháng Chạp nhằm giữ trọn sự trang nghiêm, hanh thông phúc khí.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Xem ngày giờ tốt xấu tuần mới 9/2 - 15/2/2026 để thực hiện công việc, xuất hành may mắn

Xem ngày giờ tốt xấu tuần mới 9/2 - 15/2/2026 để thực hiện công việc, xuất hành may mắn

Xem giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới đến 8/2/2026 mang tài lộc cho gia chủ

Xem giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới đến 8/2/2026 mang tài lộc cho gia chủ

Khung giờ đẹp bao sái ban thờ và rút tỉa chân nhang đón Tết 2026 phù hợp cho 12 con giáp

Khung giờ đẹp bao sái ban thờ và rút tỉa chân nhang đón Tết 2026 phù hợp cho 12 con giáp

Cùng chuyên mục

Cúng ông Công ông Táo đúng cách ở ban thờ hay dưới bếp năm 2026

Cúng ông Công ông Táo đúng cách ở ban thờ hay dưới bếp năm 2026

- 14 giờ trước

GĐXH – Lễ cúng ông Công ông Táo diễn ra vào ngày 23 tháng Chạp hằng năm là một nghi thức quan trọng trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Tuy nhiên, không ít gia đình vẫn băn khoăn nên cúng ông Công ông Táo ở ban thờ hay ở dưới bếp mới đúng?

Cúng ông Công ông Táo có bắt buộc phải thả cá chép? Nhiều gia đình hiểu chưa đúng về phong tục này

Cúng ông Công ông Táo có bắt buộc phải thả cá chép? Nhiều gia đình hiểu chưa đúng về phong tục này

- 15 giờ trước

GĐXH - Ngày 23 tháng Chạp hằng năm được xem là thời điểm quan trọng trong đời sống văn hóa của người Việt. Khi lễ cúng ông Công ông Táo diễn ra, nhiều gia đình tất bật chuẩn bị mâm lễ, vàng mã và đặc biệt là cá chép để làm nghi thức tiễn Táo quân về trời.

Cách vái và lạy trong đám tang khác nhau như thế nào?

Cách vái và lạy trong đám tang khác nhau như thế nào?

- 18 giờ trước

GĐXH - Trong văn hóa Việt Nam, cách lạy đám tang không chỉ là một nghi thức mà còn là biểu hiện sâu sắc của lòng kính trọng, sự tiếc thương và tình cảm đối với người đã khuất.

Penthouse triệu đô nhưng không có tivi của "phú bà" Hannah Olala ngập tràn sắc Xuân

Penthouse triệu đô nhưng không có tivi của "phú bà" Hannah Olala ngập tràn sắc Xuân

- 1 ngày trước

GĐXH - CEO Hannah Olala đã hoàn tất việc trang hoàng nhà cửa để chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ 2026.

Xem ngày giờ tốt xấu tuần mới 9/2 - 15/2/2026 để thực hiện công việc, xuất hành may mắn

Xem ngày giờ tốt xấu tuần mới 9/2 - 15/2/2026 để thực hiện công việc, xuất hành may mắn

- 1 ngày trước

GĐXH - Khám phá ngày giờ tốt xấu tuần 9/2 - 15/2/2026 để chọn thời điểm thực hiện công việc cuối năm. Hướng dẫn từ chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà giúp gia chủ dễ dàng lựa chọn.

Cách làm lễ cúng rước ông Táo về nhà mới năm 2026

Cách làm lễ cúng rước ông Táo về nhà mới năm 2026

- 2 ngày trước

GĐXH – Với những gia đình vừa chuyển nhà, làm lễ nhập trạch thì việc rước ông Táo từ nhà cũ về nhà mới là nghi thức tâm linh quan trọng, thể hiện sự chu toàn trong thờ cúng và mong cầu bếp lửa ấm êm, gia đạo hanh thông. Gia chủ có thể tham khảo cách thực hiện dưới đây.

Loại cây cảnh để bàn ngày Tết thu hút tiền tài

Loại cây cảnh để bàn ngày Tết thu hút tiền tài

- 2 ngày trước

GĐXH - Mùa Tết đang đến gần, việc trang trí cây cảnh để bàn ngày Tết hoặc góc nhà bằng các cây cảnh phù hợp là một trong những nét đặc trưng, mang theo một thông điệp may mắn, tài lộc và thịnh vượng cho năm mới.

Giải mã bí ẩn về quan niệm trùng tang khiến nhiều người bất an

Giải mã bí ẩn về quan niệm trùng tang khiến nhiều người bất an

- 3 ngày trước

GĐXH - Bài viết dưới đây lý giải quan niệm dân gian về trùng tang, nguyên nhân và cách hóa giải để gia đình được an ổn và người mất cũng được siêu thoát. Mời bạn đọc tham khảo.

Loài hoa được Hoa hậu Đỗ Thị Hà cắm trong dịp Tết Bính Ngọ có gì đặc biệt mà lại gây sốt?

Loài hoa được Hoa hậu Đỗ Thị Hà cắm trong dịp Tết Bính Ngọ có gì đặc biệt mà lại gây sốt?

- 3 ngày trước

GĐXH - Những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, bên cạnh đào rừng, mai vàng quen thuộc, mạng xã hội bất ngờ sốt rần rần trào lưu chơi hoa mộc lan nhập khẩu.

Tỉa chân nhang đón Tết 2026 vào ngày nào tốt nhất?

Tỉa chân nhang đón Tết 2026 vào ngày nào tốt nhất?

- 3 ngày trước

GĐXH - Để mang lại may mắn cho gia đình, nhiều gia chủ thường chọn ngày tốt, giờ đẹp để tỉa chân nhang dọn dẹp bàn thờ.

Xem nhiều

Tỉa chân nhang đón Tết 2026 vào ngày nào tốt nhất?

Tỉa chân nhang đón Tết 2026 vào ngày nào tốt nhất?

GĐXH - Để mang lại may mắn cho gia đình, nhiều gia chủ thường chọn ngày tốt, giờ đẹp để tỉa chân nhang dọn dẹp bàn thờ.

Tảo mộ vào dịp nào là tốt, những điều kiêng kỵ cần tránh khi đi tảo mộ

Tảo mộ vào dịp nào là tốt, những điều kiêng kỵ cần tránh khi đi tảo mộ

Ông Công ông Táo rơi vào thứ 3, gợi ý khung giờ đẹp để làm lễ sớm vào cuối tuần này

Ông Công ông Táo rơi vào thứ 3, gợi ý khung giờ đẹp để làm lễ sớm vào cuối tuần này

Top cắm hoa bàn thờ đẹp Tết 2026, đơn giản ý nghĩa

Top cắm hoa bàn thờ đẹp Tết 2026, đơn giản ý nghĩa

Không phải Tất niên hay lễ Giao thừa, ngày 29 Tết mọi người đừng quên lễ cúng này để năm mới tài lộc, gia đạo an vui

Không phải Tất niên hay lễ Giao thừa, ngày 29 Tết mọi người đừng quên lễ cúng này để năm mới tài lộc, gia đạo an vui

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top