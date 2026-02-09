Loại quả “tốt nhất thế giới” Việt Nam trồng đầy vào mùa chỉ 10.000 đồng/kg, bày mâm ngũ quả ngày Tết mang tới may mắn

Ông Công ông Táo rơi vào thứ 3, gợi ý khung giờ đẹp để làm lễ sớm vào cuối tuần này GĐXH – Ngày 23 tháng Chạp – thời điểm tiễn ông Công ông Táo về chầu trời rơi vào thứ 3 có thể khiến nhiều gia đình bận rộn không thể cúng đúng ngày. Theo quan niệm dân gian, gia chủ có thể làm lễ sớm vào cuối tuần, miễn là đúng khung giờ đẹp và giữ sự thành tâm.

Xoài – loại quả quen thuộc nhưng giàu giá trị dinh dưỡng

Xoài là một trong những loại trái cây phổ biến nhất ở nước ta. Chúng được trồng rộng rãi từ Bắc vào Nam, nhiều nhất ở các tỉnh Nam Bộ. Quả xoài thường có hình bầu dục hoặc thuôn dài và tùy vào giống mà chúng có vỏ xanh, vàng, pha đỏ…

Thịt của quả xoài dày, ít xơ, có vị ngọt, chua thanh với mùi thơm đặc trưng. Ở nước ta quả xoài ưa chuộng có nhiều loại như xoài Cát Chu, xoài cát Hòa Lộc, xoài keo, xoài tượng, xoài Đài Loan, xoài Úc…

Xoài là một trong những loại quả có giá trị dinh dưỡng cao, được xếp trong danh sách 21 loại "quả tốt nhất thế giới".

Theo các tiểu thương, mùa xoài thường kéo dài từ tháng 3 đến tháng 8 hằng năm, rộ nhất từ tháng 4 đến tháng 6. Vào mùa, xoài được bán phổ biến ở chợ với giá rẻ, chỉ từ 10.000 đồng/kg.

Với các loại xoài như cát Chu hay xoài cát Hòa Lộc có giá cao hơn, dao động từ 60.000–90.000 đồng/kg. Giống xoài nhập khẩu có giá cao hơn, có thể lên tới 120.000–200.000 đồng/kg.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, quả xoài nằm trong danh sách 21 loại trái cây "tốt nhất thế giới" được khuyến nghị nên bổ sung thường xuyên. Trong 100g xoài chín có khoảng 60 kcal, 15g carbohydrate, 1,6g chất xơ, 36mg vitamin C và nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng khác như vitamin A, E, B6, folate và kali...

Ý nghĩa quả xoài trên mâm ngũ quả ngày Tết

Không chỉ là loại trái cây bổ dưỡng, xoài còn mang giá trị văn hóa sâu sắc trong đời sống người Việt. Sự hiện diện của trái xoài trên mâm ngũ quả ngày Tết đã trở thành nét đẹp truyền thống, gửi gắm mong ước về một năm mới đủ đầy, bình an và sung túc.

Theo các chuyên gia văn hóa, người Việt chuộng con số 5 vì 5 là yếu tố cấu thành nên vũ trụ, ngũ hành. Mâm ngũ quả ngày Tết thường chọn 5 loại quả tượng trưng cho ngũ phúc: phú – quý – thọ – khang – ninh (giàu có, sang trọng, sống lâu, khỏe mạnh, bình yên), đồng thời gắn với thuyết ngũ hành Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ. 5 loại quả được chọn thường đủ các màu sắc khác nhau tượng trưng cho quy luật đất trời theo ngũ hành.

Trong mâm ngũ quả ngày Tết thường không thiếu quả xoài với ý nghĩa mang lại may mắn, dư dả. Ảnh TL

Tùy theo mỗi vùng miền mà quan niệm chọn các loại trái cây bày trên mâm ngũ quả ngày Tết có khác nhau, nhưng đều gửi gắm mong ước một năm mới đủ đầy, may mắn.

Ở nhiều địa phương, người dân thường bày mâm ngũ quả theo cách đọc lái "cầu vừa đủ xài", gồm mãng cầu, dừa, đu đủ và xoài. Trong đó, quả xoài có cách phát âm gần với từ "xài", mang ý nghĩa cầu mong chi tiêu đủ đầy, không thiếu thốn.

Với hình dáng đẹp, màu vàng tươi, căng bóng và có thể để được lâu, xoài trở thành loại quả quen thuộc trên mâm ngũ quả ngày Tết của nhiều gia đình Việt. Hình ảnh trái xoài trên bàn thờ gia tiên không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn thể hiện ước nguyện năm mới sung túc, đủ đầy, làm ăn thuận lợi.

Cách chọn xoài đẹp bày mâm ngũ quả

Để chọn được xoài ngon, người tiêu dùng nên ưu tiên những quả còn tươi, cầm vào chắc tay, bề mặt không bị lồi lõm hay mềm nhũn và đưa lên ngửi thấy mùi thơm rõ ở cuống. Nên chọn những quả cỡ vừa, trọng lượng từ 400 – 500gr để đảm bảo độ ngọt và thơm, tránh chọn quả quá nhỏ vì thường chưa đủ độ chín.

Thị trường có nhiều loại xoài khác nhau, một trong những loại xoài được săn đón mỗi dịp Tết đến, xuân về là xoài Hòa Lộc. Trái xoài có màu sắc đẹp với vỏ vàng óng, hương thơm nhẹ, vị ngọt thanh. Khi chín, vỏ xoài có màu vàng tươi, mỏng, phủ lớp phấn trắng tự nhiên.

Bên cạnh đó, khi chọn xoài mọi người cũng nên chọn những quả còn cuống, lá để bày trên mâm ngũ quả ngày Tết. Những loại quả này thường tươi, để được lâu và bày sẽ đẹp hơn.

Không phải Tất niên hay lễ Giao thừa, ngày 29 Tết mọi người đừng quên lễ cúng này để năm mới tài lộc, gia đạo an vui GĐXH – Bên cạnh lễ cúng tiễn ông Táo chầu trời vào ngày 23 Tết, mỗi nhà đều làm lễ cúng ông Táo và rước ông về nhà. Theo chuyên gia phong thủy, các gia đình nên biết những điều dưới đây để năm mới tài lộc.