Tuổi già, bỏ thành phố về quê an dưỡng, tôi hối hận sau chưa đầy 2 năm
GĐXH - Sau nhiều năm lần lượt về quê và sống cùng con cái, tôi nhận ra đâu mới là nơi phù hợp nhất để an dưỡng tuổi già một cách bình yên.
Đi về quê dưỡng già nhưng vướng đủ áp lực vì tiền bạc
Ở tuổi 67, sau nhiều năm bươn chải kinh doanh cùng vợ, tôi quyết định khép lại quãng thời gian làm việc tất bật để tận hưởng tuổi già.
Từ hai bàn tay trắng, vợ chồng tôi tích lũy được một khoản tiền đáng kể, đủ mua nhà cho các con và vẫn còn tiền tiết kiệm cho cuộc sống về sau.
Nghĩ rằng không khí trong lành, nhịp sống chậm rãi ở quê sẽ là lựa chọn lý tưởng để an dưỡng tuổi già, chúng tôi trở về ngôi nhà cũ của cha mẹ.
Cả hai dành thời gian sửa sang nhà cửa, đi chợ mỗi ngày và thỉnh thoảng lái xe khám phá những vùng quê lân cận.
Những ngày đầu thật sự rất dễ chịu. Tuy nhiên, cuộc sống không diễn ra như những gì chúng tôi tưởng tượng.
Sau khi nghe tin vợ chồng tôi từ thành phố trở về với điều kiện kinh tế khá giả, nhiều lời đồn thổi bắt đầu xuất hiện. Không ít người tin rằng tôi là chủ một chuỗi nhà hàng lớn, sở hữu khối tài sản khổng lồ.
Từ đó, họ hàng và người quen liên tục tìm đến nhờ giúp đỡ tài chính. Ban đầu, tôi sẵn sàng hỗ trợ vì nghĩ ai cũng có lúc khó khăn. Thế nhưng càng về sau, những khoản vay ngày càng nhiều và những lý do vay tiền cũng ngày càng thiếu hợp lý.
Không chỉ vậy, mỗi khi địa phương cần đóng góp cho các công trình chung, mọi người đều mặc nhiên cho rằng gia đình tôi nên đóng nhiều hơn các hộ khác vì "có điều kiện".
Sau một thời gian, số tiền chi ra ngày càng lớn, trong khi nhiều khoản vay không có dấu hiệu được hoàn trả. Điều đó khiến vợ chồng tôi nhận ra rằng cuộc sống về già ở quê không hề bình yên như mong đợi.
Sống cùng con trai: Tuổi già được chăm sóc nhưng luôn thấy áy náy
Quyết định rời quê, chúng tôi quay lại thành phố. Biết bố mẹ chuyển lên, con trai và con dâu nhiệt tình đón về ở chung.
Hai con đối xử với chúng tôi rất chu đáo. Con dâu đảm nhận việc nấu nướng, con trai lo dọn dẹp nhà cửa. Công việc duy nhất của tôi là đưa đón cháu đi học.
Ban đầu, tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có những người con hiếu thảo. Nhưng càng sống lâu, tôi càng nhận thấy những áp lực vô hình trong gia đình.
Sau giờ làm, các con luôn cố gắng giữ im lặng để bố mẹ nghỉ ngơi. Cuối tuần, thay vì dành thời gian cho bản thân, chúng lại đưa chúng tôi đi khám sức khỏe hoặc đi chơi cho khuây khỏa.
Nhìn con cái tất bật từ sáng đến tối, tôi dần cảm thấy mình đang chiếm mất khoảng không riêng tư của chúng. Dù không ai than phiền, nhưng tôi hiểu rằng cuộc sống của các con đã thay đổi rất nhiều kể từ khi bố mẹ chuyển đến.
Sau nửa năm, vợ chồng tôi quyết định tìm lý do chuyển đi để các con có thể trở lại nhịp sống thoải mái như trước.
Ở nhà con gái: Sự yêu thương không xóa được khoảng cách giữa các thế hệ
Sau đó, con gái đón chúng tôi về sống cùng. Điều kiện kinh tế của gia đình con khá tốt nên mọi sinh hoạt đều rất thuận tiện.
Con gái có nhiều thời gian chăm sóc bố mẹ, còn con rể cũng luôn giữ thái độ tôn trọng và lịch sự. Những tưởng đây sẽ là nơi thích hợp để tận hưởng tuổi già, nhưng rồi tôi lại nhận ra những vấn đề khác.
Thỉnh thoảng, đồng nghiệp hoặc bạn bè đến nhà chơi thường trêu đùa con rể rằng anh giống như đang sống ở nhà bố mẹ vợ. Dù chỉ là những câu nói vui, tôi vẫn cảm nhận được sự khó xử của con.
Tôi hiểu rằng đây là mái ấm của hai vợ chồng trẻ. Sự xuất hiện lâu dài của bố mẹ dù được chào đón đến đâu cũng ít nhiều làm thay đổi không gian và sinh hoạt vốn có.
Sau nhiều lần suy nghĩ, vợ chồng tôi lại lựa chọn rời đi.
Sau tất cả, tuổi già hạnh phúc nhất là được sống trong ngôi nhà của chính mình
Trải qua những năm tháng sống ở quê, sống cùng con trai rồi chuyển sang nhà con gái, tôi cuối cùng nhận ra một điều rất giản dị.
Điểm đến tốt nhất của tuổi già không nhất thiết là nơi đông người nhất hay nơi có điều kiện vật chất tốt nhất. Quan trọng hơn cả là cảm giác được làm chủ cuộc sống của chính mình.
Ngôi nhà riêng tuy không quá rộng lớn nhưng chứa đựng những thói quen quen thuộc, những ký ức thân thương và sự tự do mà không nơi nào khác có thể thay thế.
Ở đó, vợ chồng tôi có thể thức dậy lúc nào mình muốn, ăn những món mình thích, gặp gỡ bạn bè theo cách riêng mà không phải bận tâm liệu có làm ảnh hưởng đến ai hay không.
Tôi cũng nhận ra rằng con cái có cuộc sống riêng của chúng. Yêu thương cha mẹ không đồng nghĩa với việc phải sống chung dưới một mái nhà. Đôi khi, khoảng cách vừa đủ lại giúp các mối quan hệ trở nên hài hòa và bền vững hơn.
Người về già đừng vội đưa ra quyết định quá sớm
Nhiều người khi nghỉ hưu thường nghĩ đến việc bán nhà để về quê hoặc chuyển hẳn đến sống cùng con cháu. Tuy nhiên, những quyết định liên quan đến nơi ở trong tuổi già cần được cân nhắc thật kỹ.
Mỗi môi trường sống đều có ưu điểm và hạn chế riêng. Sự mới mẻ ban đầu có thể tạo cảm giác hào hứng, nhưng chỉ khi trải nghiệm đủ lâu chúng ta mới biết nơi nào thực sự phù hợp.
Điều quan trọng nhất đối với tuổi già không phải là ở đâu, mà là có đủ sức khỏe, có một khoản dự phòng tài chính và giữ được quyền chủ động đối với cuộc sống của mình.
Sau tất cả những lần chuyển đi rồi lại trở về, tôi hiểu rằng hạnh phúc tuổi già đôi khi rất đơn giản: Được sống trong ngôi nhà quen thuộc, có người bạn đời bên cạnh và được tự quyết định cách mình muốn sống mỗi ngày.
* Câu chuyện là chia sẻ của của bác Trương (67 tuổi, ở Trung Quốc) trên diễn đàn Toutiao
Theo Toutiao
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