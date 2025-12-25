7 thiết bị trong nhà dễ hao mòn nếu rút phích cắm sau sử dụng
Rút phích cắm modem wifi, bình nước nóng hay lò vi sóng sau khi sử dụng không tiết kiệm điện mà còn khiến thiết bị dễ bị hao mòn, hư hỏng.
Máy giặt và máy sấy
Theo chuyên gia kỹ thuật điện người Mỹ Tim Hodnicki, hiện làm việc tại công ty dịch vụ điện năng Electrical Experts và Ryan Gregor, tuy việc luôn cắm điện tiêu thụ một lượng điện năng nhất định, các thiết bị gia dụng cỡ lớn như máy giặt và máy sấy lại là những món đồ không nên thường xuyên rút phích cắm.
"Những thiết bị này thường được đấu nối cố định hoặc sử dụng phích cắm công suất lớn", Hodnicki cho biết. "Việc liên tục rút ra cắm vào không chỉ bất tiện mà còn có thể gây hao mòn không cần thiết cho phích cắm hoặc ổ điện".
Một yếu tố khác cần cân nhắc là nhiều mẫu máy giặt, máy sấy hiện đại được tích hợp hệ thống chẩn đoán, giúp theo dõi tần suất sử dụng hoặc phát hiện lỗi cơ học. Toàn bộ dữ liệu này có thể bị mất nếu người dùng ngắt nguồn điện hoàn toàn.
Tủ lạnh
Một số đồ gia dụng được thiết kế để hoạt động liên tục hoặc phụ thuộc vào các cơ chế bên trong cần nguồn điện ổn định, và tủ lạnh là một trong số đó. "Khi bị rút điện, nhiệt độ bên trong sẽ tăng lên rất nhanh", kỹ thuật viên về điện Alex Atkinson cho biết. "Điều này có thể dẫn tới thực phẩm hư hỏng và nguy cơ vi khuẩn phát triển".
Không chỉ vậy, khi được cắm điện trở lại, tủ lạnh buộc phải hoạt động với cường độ cao hơn để đưa nhiệt độ bên trong về trạng thái ổn định. Theo Tim Hodnicki, việc này không chỉ khiến hóa đơn tiền điện tăng mà còn làm gia tăng mức độ hao mòn của các linh kiện điện bên trong.
Máy rửa bát
"Giống như máy giặt hay tủ lạnh, máy rửa bát thường được trang bị bảng điều khiển điện tử, vốn cần được cấp điện liên tục để duy trì các thiết lập bộ nhớ", kỹ thuật viên Alex Atkinson giải thích. Ông cho biết máy rửa bát được thiết kế để hoạt động ổn định, thường xuyên và không phù hợp với việc ngắt nguồn điện liên tục.
David Moloshev, thợ điện và kỹ thuật viên thiết bị gia dụng được cấp phép, cũng cho biết thêm máy rửa bát hầu như không tiêu thụ đáng kể điện năng khi không sử dụng, vì vậy việc rút phích cắm không mang lại lợi ích rõ ràng nào. Ngược lại, việc ngắt điện còn có thể làm gián đoạn bộ hẹn giờ hoặc hệ thống chẩn đoán điện tử tích hợp trên các mẫu máy đời mới.
Lò vi sóng
Việc ngắt điện lò vi sóng không chỉ gây bất tiện - đặc biệt với các mẫu lắp âm - mà còn không thực sự cần thiết. Theo kỹ thuật viên thiết bị điện David Moloshev, các lò vi sóng hiện đại chỉ tiêu thụ một lượng điện rất nhỏ ở chế độ chờ. "Việc liên tục rút ra rồi cắm lại có thể khiến ổ cắm và các linh kiện bên trong bị hao mòn theo thời gian", ông cảnh báo.
Dù chiếc đồng hồ điện tử trên lò vi sóng vẫn tiêu tốn một chút điện năng khi cắm điện, điều này vẫn dễ chấp nhận hơn so với việc phải cài đặt lại thời gian và làm ảnh hưởng tới hiệu suất tổng thể của thiết bị.
Modem phát wifi
Để mạng Internet vận hành ổn định và không bị gián đoạn, bạn không nên rút phích cắm router hay modem. Dù có kích thước nhỏ, các thiết bị này cần được cấp điện liên tục để đạt hiệu suất tối ưu. Theo David Moloshev, chúng được thiết kế để hoạt động không ngừng. "Việc thường xuyên tắt - mở nguồn có thể làm giảm tuổi thọ thiết bị, gây gián đoạn kết nối và tạo ra sự hao mòn không cần thiết cho bộ đổi nguồn", ông nói.
Tuy vậy, Moloshev cũng lưu ý nếu đang xử lý sự cố kết nối, việc rút điện rồi cắm lại router và modem có thể giúp hệ thống khởi động lại và cải thiện tình trạng mạng.
Lò nướng hoặc bếp điện
Theo chuyên gia điện David Moloshev, lò nướng và bếp điện là những thiết bị được thiết kế để cắm điện thường trực mà vẫn đảm bảo an toàn. Phần lớn chúng được đấu nối cố định hoặc sử dụng ổ cắm công suất lớn, phù hợp với việc vận hành lâu dài.
Ông cho biết, việc rút phích cắm sau mỗi lần sử dụng không chỉ gây phiền toái trong sinh hoạt mà còn có thể phát sinh nguy cơ mất an toàn, bởi kích thước thiết bị lớn và dòng điện tải cao mà chúng sử dụng.
Bình nước nóng
Đây là một thiết bị có kích thước lớn khác trong gia đình nên được cắm điện thường xuyên để đảm bảo vận hành ổn định và mang lại hiệu quả. Khi bình nước nóng được sử dụng gần như trong suốt cả ngày, việc liên tục rút ổ không chỉ bất tiện mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất hoạt động.
Theo Tim Hodnicki, việc thường xuyên ngắt điện bình nước nóng có thể khiến nhiệt độ nước không ổn định và tạo áp lực lên bộ phận làm nóng bên trong.
