7 thực phẩm lành mạnh nên có trong chế độ ăn ngừa ung thư vú

1. Chế độ ăn lành mạnh góp phần bảo vệ cơ thể khỏi nguy cơ ung thư vú

Dù một số yếu tố nguy cơ ung thư vú như tuổi tác hay di truyền là không thể thay đổi nhưng lối sống và dinh dưỡng lại là những yếu tố chúng ta hoàn toàn có thể chủ động kiểm soát. Một chế độ ăn lành mạnh vẫn luôn là giải pháp an toàn, chủ động giúp bảo vệ cơ thể khỏi nguy cơ mắc nhiều bệnh lý mạn tính, trong đó có ung thư.

Chế độ ăn lành mạnh ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều quá trình sinh học trong cơ thể như giảm viêm mạn tính, điều hòa nồng độ estrogen, cải thiện và làm giảm mật độ mô vú...

Một số nghiên cứu cho thấy, chế độ ăn nhiều rau, trái cây và các sản phẩm từ sữa giàu canxi có thể giúp giảm nguy cơ ung thư vú.

Các nhà khoa học từ Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) và các tổ chức uy tín trên thế giới đã tìm hiểu mối liên hệ giữa việc tuân thủ chế độ ăn thực vật và nguy cơ ung thư vú.

Họ đã phát hiện ra rằng, việc tuân thủ chế độ ăn thực vật lành mạnh đặc trưng bởi lượng trái cây, rau xanh, các loại hạt, đậu, ngũ cốc nguyên hạt, dầu thực vật, trà... có liên quan trực tiếp đến việc giảm tới 11% nguy cơ ung thư vú.

2. Nhóm thực phẩm lành mạnh hỗ trợ giảm nguy cơ ung thư vú

Trái cây họ cam quýt giàu vitamin C và hợp chất chống viêm giúp giảm nguy cơ ung thư vú. Ảnh minh họa AI

Trái cây họ cam quýt

Các loại quả như cam, bưởi, chanh, quýt rất giàu vitamin C và nhiều hợp chất chống viêm tự nhiên. Những dưỡng chất này không chỉ tăng cường sức đề kháng mà còn hỗ trợ hệ thống miễn dịch nhận diện và tiêu diệt các tế bào lạ trước khi chúng kịp phát triển thành khối u.

Các loại quả mọng (dâu tây, việt quất, mâm xôi)

Quả mọng được coi là "siêu thực phẩm" nhờ chứa hàm lượng chất chống oxy hóa rất cao, đặc biệt là anthocyanins và flavonoid. Các hợp chất này đóng vai trò như lá chắn bảo vệ tế bào khỏi những tổn thương DNA - nguyên nhân hàng đầu dẫn đến sự biến đổi ác tính của tế bào.

Hạt óc chó

Hạt óc chó là một trong những nguồn thực vật giàu acid béo omega-3 nhất. Omega-3 là chất chống viêm mạnh hỗ trợ làm giảm mật độ mô vú (mật độ mô vú cao thường liên quan đến nguy cơ ung thư hơn). Ngoài ra, các loại hạt còn bổ sung chất xơ và chất béo tốt cho cơ thể.

Cá béo (cá hồi, cá thu, cá cơm)

Các loại cá béo là nguồn cung cấp omega-3 chất lượng nhất. Việc duy trì thói quen ăn cá béo 2 lần mỗi tuần không chỉ giúp kiểm soát phản ứng viêm trong cơ thể mà còn hỗ trợ cân bằng hormone và cải thiện cấu trúc mô vú.

Trà xanh

Trà xanh chứa hàm lượng lớn catechin (đặc biệt là EGCG). Nhiều nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và trên động vật đã chứng minh EGCG có khả năng ức chế sự phát triển nhân lên của các tế bào ung thư vú.

Các loại rau họ cải và rau xanh đậm

Rau bina, bông cải xanh, bắp cải chứa nhiều sulforaphane và indoles, các hợp chất thực vật có khả năng hỗ trợ gan thải độc và điều hòa lượng estrogen dư thừa trong cơ thể, từ đó góp phần làm giảm nguy cơ kích thích các tế bào tuyến vú phát triển bất thường.

Ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu

Yến mạch, gạo lứt, đậu đỗ các loại cung cấp lượng chất xơ dồi dào. Chất xơ duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh giúp tăng khả năng miễn dịch toàn cơ thể.

Lưu ý: Ngoài chế độ dinh dưỡng thì vận động thể chất thường xuyên cũng là một trong những biện pháp đơn giản và hiệu quả để duy trì sức khỏe tổng thể, giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc nhiều bệnh bao gồm ung thư vú.



