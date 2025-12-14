7 tín hiệu 'tố cáo' chàng dù ôm vợ nhưng 'không cảm xúc'
GĐXH - Trong nhiều cuộc hôn nhân, phụ nữ thường cảm nhận được sự thay đổi của chồng nhưng lại không lý giải được nguyên nhân. Anh vẫn ở đó, vẫn quan tâm, vẫn làm tròn trách nhiệm, nhưng ở những khoảnh khắc cần sự gần gũi, cảm xúc giữa hai người giống như bị kéo xuống một tầng khác.
Điều đáng nói là đàn ông rất hiếm khi nói thẳng rằng họ đang mất cảm xúc. Các chuyên gia gọi đây là “sự che giấu bản năng”, xuất phát từ nỗi sợ bị đánh giá, bị xem là yếu đuối hoặc không đủ nam tính.
1. Anh bắt đầu viện cớ mệt, bận hoặc căng thẳng nhiều hơn bình thường
Khi đàn ông mất cảm xúc, điều đầu tiên họ làm không phải là thẳng thắn thừa nhận, mà là tìm lý do để trì hoãn sự thân mật. ThS tâm lý Nguyễn Duy Linh (TP HCM) chia sẻ trên Tiền Phong cho rằng những lời như “anh hơi mệt”, “hôm nay nhiều việc quá” không hoàn toàn là né tránh, mà là cách đàn ông giữ thể diện khi không thể đáp ứng mong đợi của vợ. Họ sợ rằng nói thật sẽ khiến bạn đời buồn lòng hoặc nghi ngờ.
2. Anh im lặng lâu hơn trong các khoảnh khắc thân mật
Đàn ông thường ít nói, nhưng im lặng kéo dài trong những lúc đáng lẽ phải kết nối là tín hiệu rất rõ. Sự im lặng này không phải thờ ơ, mà là một dạng rút lui cảm xúc. Nhiều chuyên gia tâm lý gọi đó là “khoảng không của phòng vệ”, khi đàn ông cố nén lại sự lo lắng về bản thân để tránh làm vợ thất vọng.
3. Anh ôm vợ kiểu “nhẹ trách nhiệm”
Một cái ôm hờ hững, một vòng tay không kéo vợ lại gần như trước, hoặc những khoảnh khắc anh chủ động rời ra nhanh hơn – tất cả đều phản ánh sự lúng túng bên trong. Khi đàn ông không tự tin, họ thường giảm mức độ tiếp xúc cơ thể để tránh cảm giác “phải tiến xa hơn” nhưng không chắc mình có thể.
4. Anh dè dặt hơn khi được vợ chủ động
Điều thú vị là khi đàn ông mất cảm xúc, họ lại dễ bị… hoảng khi vợ chủ động. Họ lo rằng nếu đáp lại, họ sẽ không đủ năng lượng để duy trì cảm xúc trọn vẹn. Theo PGS.TS Trần Minh Khôi (ĐH Y Hà Nội), đây là phản ứng sinh lý tự nhiên khi hormone và tâm lý không ở trạng thái cân bằng. Đàn ông thường cố giữ khoảng cách nhỏ để giảm áp lực biểu hiện.
5. Anh trở nên nhạy cảm hơn với những lời trêu chọc về ngoại hình, sức khỏe hoặc phong độ
Một người đàn ông đang tự tin sẽ dễ dàng cười xoà. Nhưng khi họ đang chật vật với cảm xúc, những câu nói vô tình như “anh dạo này yếu thế”, “bụng anh to rồi đấy”, “trông như thiếu ngủ” có thể khiến họ thu mình ngay lập tức. Đây là dấu hiệu họ đang giấu sự bất ổn nội tâm nhiều hơn phụ nữ nghĩ.
6. Anh quan tâm đến vợ theo cách… kỹ thuật
Đàn ông mất cảm xúc thường chuyển sang chăm sóc vợ bằng lý trí thay vì cảm xúc. Họ hỏi xem vợ ăn chưa, đi làm có mệt không, con cái thế nào… nhưng lại né những cái ôm lâu, nụ hôn bất chợt hoặc sự gần gũi đòi hỏi cảm xúc sâu. Sự “kỹ thuật hóa tình cảm” này phản ánh nỗ lực giữ gìn hoà khí, dù bản thân họ đang gặp khó khăn.
7. Anh rất cố gắng tỏ ra “bình thường”
Một trong những tín hiệu dễ nhận nhất lại là tín hiệu dễ bị bỏ qua nhất. Khi đàn ông cố diễn vai một người không có chuyện gì xảy ra – vẫn cười, vẫn sinh hoạt như thường, vẫn chọc con cười – đó lại thường là lúc họ đang gặp vấn đề với cảm xúc thân mật nhất. Theo các chuyên gia, đàn ông có xu hướng “giải quyết một mình” các vấn đề liên quan đến bản lĩnh hay phong độ, và sự cố gắng ấy vô tình khiến họ càng xa vợ hơn.
GĐXH - Trong các mối quan hệ, cảm xúc của đàn ông thường thay đổi theo cách lặng lẽ hơn phụ nữ. Nhiều người trông vẫn bình thường, vẫn đi làm, vẫn trò chuyện, vẫn sinh hoạt như mọi ngày nhưng bên trong lại thu mình, căng thẳng hoặc mất kết nối cảm xúc với vợ. Điều đáng nói là rất ít người đàn ông chủ động thừa nhận họ đang mất cảm xúc vì tâm lý xã hội vô hình đã khiến họ quen với việc phải mạnh mẽ, phải tự cân bằng và không được yếu đuối.
GĐXH - Trong nhiều cuộc hôn nhân, phụ nữ thường cảm thấy bối rối trước sự im lặng đột ngột của chồng trong những khoảnh khắc lẽ ra cần sự gắn kết. Anh im lặng khi được chạm vào, im lặng khi vợ chủ động, im lặng cả khi tình cảm đang rất tốt.
GĐXH - Trong đời sống vợ chồng, đàn ông thường được xem là người mạnh mẽ, chủ động và giàu bản lĩnh. Thế nhưng ở những khoảnh khắc thân mật, ngay cả người đàn ông chín chắn nhất cũng có lúc mất tự tin. Điều đặc biệt là họ hiếm khi thừa nhận điều đó.
GĐXH - Trong phòng ngủ, phụ nữ thường nghĩ rằng chỉ hành động mới khiến đàn ông "tụt cảm xúc". Nhưng theo các chuyên gia tâm lý hôn nhân, nhiều trường hợp chỉ một câu nói vô tình cũng đủ khiến đàn ông mất hứng, chững lại hoặc thu mình ngay lập tức.
GĐXH - Trong đời sống hôn nhân, có một nghịch lý thú vị nhưng lại hết sức đúng đắn: càng ở bên một người đàn ông bình tĩnh, phụ nữ càng dễ thăng hoa trong chuyện chăn gối.
GĐXH - Trong đời sống hôn nhân, có một nghịch lý khá phổ biến nhưng ít ai nói thành lời: càng yêu vợ, càng trân trọng gia đình thì đàn ông lại càng ngại chủ động đòi hỏi chuyện chăn gối.
GĐXH - Trong đời sống vợ chồng, nhiều người lầm tưởng rằng sự thăng hoa của đàn ông phụ thuộc hoàn toàn vào kỹ thuật hay độ hấp dẫn của người phụ nữ. Tuy nhiên, các nhà tâm lý học khẳng định yếu tố ảnh hưởng mạnh mẽ nhất lại là mức độ tự tin của người phụ nữ khi bước vào cuộc yêu.
Quan hệ tình dục là nhu cầu tự nhiên của con người. Nhưng bắt đầu khi nào, ở độ tuổi nào thì an toàn về cả sức khỏe lẫn tâm lý lại là câu hỏi khiến không ít cha mẹ và người trẻ hoang mang.
GĐXH - Trong đời sống vợ chồng, nhiều người cho rằng sự thân mật kết thúc khi cả hai đã chạm đến cảm xúc cao trào. Thế nhưng, các nhà tâm lý học khẳng định những khoảnh khắc sau đó mới là nền tảng thật sự của kết nối.
GĐXH - Phụ nữ nên làm gì để người đàn ông của mình không bao giờ cảm thấy ngại gần gũi? Câu trả lời nằm ở những hành động rất giản dị nhưng chạm đúng vào nhu cầu cảm xúc đàn ông.
