7 tín hiệu 'tố cáo' chàng dù ôm vợ nhưng 'không cảm xúc'

Điều đáng nói là đàn ông rất hiếm khi nói thẳng rằng họ đang mất cảm xúc. Các chuyên gia gọi đây là “sự che giấu bản năng”, xuất phát từ nỗi sợ bị đánh giá, bị xem là yếu đuối hoặc không đủ nam tính.

Ảnh minh họa.

1. Anh bắt đầu viện cớ mệt, bận hoặc căng thẳng nhiều hơn bình thường

Khi đàn ông mất cảm xúc, điều đầu tiên họ làm không phải là thẳng thắn thừa nhận, mà là tìm lý do để trì hoãn sự thân mật. ThS tâm lý Nguyễn Duy Linh (TP HCM) chia sẻ trên Tiền Phong cho rằng những lời như “anh hơi mệt”, “hôm nay nhiều việc quá” không hoàn toàn là né tránh, mà là cách đàn ông giữ thể diện khi không thể đáp ứng mong đợi của vợ. Họ sợ rằng nói thật sẽ khiến bạn đời buồn lòng hoặc nghi ngờ.

2. Anh im lặng lâu hơn trong các khoảnh khắc thân mật

Đàn ông thường ít nói, nhưng im lặng kéo dài trong những lúc đáng lẽ phải kết nối là tín hiệu rất rõ. Sự im lặng này không phải thờ ơ, mà là một dạng rút lui cảm xúc. Nhiều chuyên gia tâm lý gọi đó là “khoảng không của phòng vệ”, khi đàn ông cố nén lại sự lo lắng về bản thân để tránh làm vợ thất vọng.

3. Anh ôm vợ kiểu “nhẹ trách nhiệm”

Một cái ôm hờ hững, một vòng tay không kéo vợ lại gần như trước, hoặc những khoảnh khắc anh chủ động rời ra nhanh hơn – tất cả đều phản ánh sự lúng túng bên trong. Khi đàn ông không tự tin, họ thường giảm mức độ tiếp xúc cơ thể để tránh cảm giác “phải tiến xa hơn” nhưng không chắc mình có thể.

4. Anh dè dặt hơn khi được vợ chủ động

Điều thú vị là khi đàn ông mất cảm xúc, họ lại dễ bị… hoảng khi vợ chủ động. Họ lo rằng nếu đáp lại, họ sẽ không đủ năng lượng để duy trì cảm xúc trọn vẹn. Theo PGS.TS Trần Minh Khôi (ĐH Y Hà Nội), đây là phản ứng sinh lý tự nhiên khi hormone và tâm lý không ở trạng thái cân bằng. Đàn ông thường cố giữ khoảng cách nhỏ để giảm áp lực biểu hiện.

5. Anh trở nên nhạy cảm hơn với những lời trêu chọc về ngoại hình, sức khỏe hoặc phong độ

Một người đàn ông đang tự tin sẽ dễ dàng cười xoà. Nhưng khi họ đang chật vật với cảm xúc, những câu nói vô tình như “anh dạo này yếu thế”, “bụng anh to rồi đấy”, “trông như thiếu ngủ” có thể khiến họ thu mình ngay lập tức. Đây là dấu hiệu họ đang giấu sự bất ổn nội tâm nhiều hơn phụ nữ nghĩ.

6. Anh quan tâm đến vợ theo cách… kỹ thuật

Đàn ông mất cảm xúc thường chuyển sang chăm sóc vợ bằng lý trí thay vì cảm xúc. Họ hỏi xem vợ ăn chưa, đi làm có mệt không, con cái thế nào… nhưng lại né những cái ôm lâu, nụ hôn bất chợt hoặc sự gần gũi đòi hỏi cảm xúc sâu. Sự “kỹ thuật hóa tình cảm” này phản ánh nỗ lực giữ gìn hoà khí, dù bản thân họ đang gặp khó khăn.

7. Anh rất cố gắng tỏ ra “bình thường”

Một trong những tín hiệu dễ nhận nhất lại là tín hiệu dễ bị bỏ qua nhất. Khi đàn ông cố diễn vai một người không có chuyện gì xảy ra – vẫn cười, vẫn sinh hoạt như thường, vẫn chọc con cười – đó lại thường là lúc họ đang gặp vấn đề với cảm xúc thân mật nhất. Theo các chuyên gia, đàn ông có xu hướng “giải quyết một mình” các vấn đề liên quan đến bản lĩnh hay phong độ, và sự cố gắng ấy vô tình khiến họ càng xa vợ hơn.