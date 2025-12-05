5 điều phụ nữ nên làm để trở nên hấp dẫn hơn, khiến chồng 'khó thoát'
GĐXH - Phụ nữ nên làm gì để người đàn ông của mình không bao giờ cảm thấy ngại gần gũi? Câu trả lời nằm ở những hành động rất giản dị nhưng chạm đúng vào nhu cầu cảm xúc đàn ông.
Nuôi dưỡng bầu không khí an toàn về cảm xúc
Với đàn ông, sự thân mật đến từ cảm giác được tôn trọng và không bị phán xét. Một chuyên gia tâm lý hôn nhân tại Hà Nội chia sẻ: “Đàn ông càng trưởng thành càng nhạy cảm với sự chỉ trích. Họ chỉ thực sự mở lòng khi cảm thấy mình được chấp nhận hoàn toàn”. Điều đó có nghĩa là đôi khi chỉ cần phụ nữ nhẹ nhàng hơn trong lời nói, tránh biến phòng ngủ thành nơi tranh cãi hay nhắc chuyện bực bội, cũng đủ để người đàn ông có thể thả lỏng cảm xúc.
Tự tin với cơ thể của chính mình
Điều khiến đàn ông mất cảm xúc nhanh nhất không phải là một vòng eo chưa như ý của vợ, mà là sự tự ti thể hiện qua từng lời than: “Em xấu lắm”, “Anh chán em phải không?”. Trên thực tế, phần lớn đàn ông không nhìn cơ thể vợ theo tiêu chuẩn khắt khe như phụ nữ tưởng tượng. Họ bị thu hút bởi sự thoải mái, mềm mại và cái cách người phụ nữ tận hưởng khoảnh khắc thân mật.
Một chuyên gia tư vấn nam giới chia sẻ: “Phụ nữ càng ngại cơ thể mình thì đàn ông càng khó kết nối. Sự tự tin có sức hấp dẫn còn mạnh hơn đường cong”.
Chủ động hơn một chút – đàn ông sẽ mở lòng nhiều gấp đôi
Nhiều phụ nữ quan niệm rằng đàn ông phải là người dẫn dắt. Nhưng sự thật là đàn ông cũng có những ngày mỏi mệt, những lúc tự ti, hoặc đơn giản là họ muốn được vợ chạm vào trước. Một cái ôm từ phía sau, cái nắm tay nhẹ khi đi qua, hoặc việc vợ chủ động tạo cảm giác thân mật… đôi khi có sức mạnh lớn hơn bất kỳ lời mời gọi nào.
Khi phụ nữ chủ động, đàn ông không chỉ cảm thấy được khao khát mà còn cảm nhận được sự bình đẳng trong cảm xúc – điều mà đôi khi họ không bao giờ nói ra bằng lời.
Giữ phòng ngủ là “khu vực không áp lực”
Không nói chuyện tiền bạc ngay trước giờ đi ngủ. Không trách móc. Không lôi mệt mỏi cả ngày vào thời điểm thân mật.
Những điều tưởng đơn giản nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý đàn ông.
Một cố vấn hôn nhân từng nhận định: “Đàn ông thu mình không phải vì họ hết yêu, mà vì họ gắn sự thân mật với cảm giác an toàn. Khi phòng ngủ trở thành nơi căng thẳng, họ sẽ rút lui theo bản năng”. Đó là lý do nhiều cặp đôi càng lâu năm càng ít gần gũi, không phải vì hết ham muốn, mà vì họ đã vô tình biến không gian thân mật thành nơi chất chứa áp lực.
Biết khen đúng lúc – hiệu quả hơn bạn tưởng
Đàn ông ít nói ra nhu cầu này, nhưng họ thực sự muốn được ghi nhận. Một câu khen nhỏ như: “Em thích cách anh ôm em”, “Anh làm em yên tâm lắm” có thể mở ra cảm xúc tích cực mạnh mẽ. Khi được khen và được nhìn nhận, họ lập tức muốn làm nhiều hơn, gần gũi hơn và gắn bó hơn.
