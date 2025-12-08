Vì sao đàn ông càng yêu vợ càng ngại đòi hỏi chuyện ấy?
GĐXH - Trong đời sống hôn nhân, có một nghịch lý khá phổ biến nhưng ít ai nói thành lời: càng yêu vợ, càng trân trọng gia đình thì đàn ông lại càng ngại chủ động đòi hỏi chuyện chăn gối.
Nhiều phụ nữ hiểu nhầm sự im ắng ấy là chồng “nhạt”, “không còn ham muốn” hoặc “không còn thấy mình hấp dẫn”. Nhưng khi đi sâu vào tâm lý đàn ông, điều hiện ra lại khác hoàn toàn. Đằng sau sự lùi lại ấy không phải sự lạnh nhạt, mà là một dạng tình cảm phức tạp, tinh tế, thậm chí là trách nhiệm được thể hiện theo cách âm thầm của nam giới.
Một trong những lý do lớn nhất khiến đàn ông yêu vợ lại ngại đòi hỏi là nỗi sợ khiến vợ mệt mỏi. Khi đã kết hôn, họ chứng kiến rất rõ vợ vất vả thế nào với hàng tá trách nhiệm: công việc, con cái, chăm sóc gia đình, đối nội, đối ngoại. Cảm giác “vợ đã quá tải rồi” khiến nhiều ông chồng tự động kìm nén nhu cầu của bản thân để không gây thêm áp lực cho vợ. Từ tâm lý ấy, họ chọn cách im lặng, nín nhịn, hy sinh, dù thực chất nhu cầu vẫn còn đó.
Một nguyên nhân khác đến từ sự tế nhị quá mức. Đàn ông khi yêu sâu thường rất sợ mình bị hiểu nhầm là chỉ quan tâm đến nhu cầu thể xác. Họ muốn vợ thấy mình tôn trọng, muốn vợ cảm nhận được rằng tình cảm quan trọng hơn ham muốn. Chính sự cố gắng để trở thành “người đàn ông tốt” này lại khiến họ tự hạn chế việc chủ động. Họ nghĩ rằng nêu lên nhu cầu có thể khiến vợ khó xử, hoặc tệ hơn, khiến vợ nghĩ họ ích kỷ.
Một yếu tố âm thầm nữa là áp lực thể hiện bản lĩnh. Khi đàn ông yêu vợ thật lòng, họ sợ thất bại, sợ không làm vợ hài lòng, sợ mình không còn phong độ như trước. Những lo lắng này khiến họ thận trọng hơn, nhất là khi tuổi tác hoặc áp lực cuộc sống ảnh hưởng đến sức khỏe sinh lý. Thay vì nói ra, họ chọn cách né tránh để giữ lại hình ảnh “người chồng bản lĩnh” trong mắt vợ.
Thực tế còn có một dạng tâm lý phổ biến: đàn ông càng yêu vợ càng muốn bảo vệ sự ổn định cảm xúc của vợ. Họ e ngại những lúc vợ đang căng thẳng, mệt mỏi hoặc không vui. Nỗi sợ “chọn nhầm thời điểm” khiến họ càng thụ động. Họ lo nếu mình đòi hỏi sai lúc, vợ từ chối, họ sẽ vừa tổn thương, vừa làm vợ khó xử. Và để tránh rủi ro đó, họ chọn đứng yên.
Một lý do khác cũng thường gặp là sự quen thuộc trong hôn nhân dễ tạo ra ngại ngùng. Dù đã sống chung, sinh con, trải qua vô số thăng trầm, đàn ông vẫn có thể thấy ngượng khi muốn thể hiện nhu cầu. Tình yêu lớn đôi khi khiến họ càng cẩn trọng, càng muốn mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng và tự nhiên hơn là một lời đề nghị trực tiếp.
Sự ngại ngần ấy không phải là dấu hiệu của sự phai nhạt. Ngược lại, nó phản ánh mức độ tình cảm rất sâu, nơi đàn ông đặt sự thoải mái và niềm vui của vợ lên trên bản thân mình. Nhưng nếu không hiểu đúng, phụ nữ dễ cảm thấy bị xa cách, còn đàn ông thì tiếp tục im lặng vì nghĩ mình đang làm điều tốt nhất cho vợ.
Giải pháp cho tình huống này không phải là trách móc hay nghi ngờ, mà là mở ra một không gian giao tiếp nhẹ nhàng hơn giữa hai người. Khi phụ nữ biết chủ động thể hiện mong muốn, hoặc ít nhất cho chồng biết rằng vợ luôn sẵn sàng chia sẻ nhu cầu một cách tự nhiên và không áp lực, đàn ông sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Sự kết nối tình cảm cũng vì thế mà trở nên sâu sắc và bền vững hơn.
Đàn ông ngại đòi hỏi không phải vì họ không muốn, mà vì họ yêu. Nhưng tình yêu chỉ trọn vẹn khi cả hai hiểu nhau. Và khi phụ nữ nhận ra rằng sự im lặng ấy là một dạng chăm sóc, họ sẽ thấy hôn nhân của mình hóa ra luôn chứa đựng những tinh tế mà chỉ cần lắng nghe đúng, ta sẽ tìm thấy sự ấm áp ở ngay những điều tưởng như mâu thuẫn nhất.
GĐXH - Trong đời sống vợ chồng, nhiều người lầm tưởng rằng sự thăng hoa của đàn ông phụ thuộc hoàn toàn vào kỹ thuật hay độ hấp dẫn của người phụ nữ. Tuy nhiên, các nhà tâm lý học khẳng định yếu tố ảnh hưởng mạnh mẽ nhất lại là mức độ tự tin của người phụ nữ khi bước vào cuộc yêu.
Quan hệ tình dục là nhu cầu tự nhiên của con người. Nhưng bắt đầu khi nào, ở độ tuổi nào thì an toàn về cả sức khỏe lẫn tâm lý lại là câu hỏi khiến không ít cha mẹ và người trẻ hoang mang.
GĐXH - Trong đời sống vợ chồng, nhiều người cho rằng sự thân mật kết thúc khi cả hai đã chạm đến cảm xúc cao trào. Thế nhưng, các nhà tâm lý học khẳng định những khoảnh khắc sau đó mới là nền tảng thật sự của kết nối.
GĐXH - Phụ nữ nên làm gì để người đàn ông của mình không bao giờ cảm thấy ngại gần gũi? Câu trả lời nằm ở những hành động rất giản dị nhưng chạm đúng vào nhu cầu cảm xúc đàn ông.
GĐXH - Không ít phụ nữ nghĩ rằng sự xa cách của chồng trong chuyện chăn gối là dấu hiệu “hết yêu”. Nhưng theo các chuyên gia tâm lý hôn nhân, phần lớn sự né tránh ấy xuất phát từ những hành vi rất nhỏ, đôi khi vô thức, nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc của đàn ông. Ba “cạm bẫy” phổ biến dưới đây là nguyên nhân khiến nhiều cặp đôi dần mất đi sự hòa hợp mà không hề hay biết.
GĐXH - Trong nhiều cuộc hôn nhân, phụ nữ thường băn khoăn: "Tại sao chồng dạo này ít ôm mình?", "Vì sao anh ấy né tránh sự thân mật?", "Hay là anh không còn yêu mình?". Nhưng trên thực tế, sự xa cách ấy đôi khi không xuất phát từ chuyện hết yêu, mà đến từ những sai lầm rất nhỏ, rất vô thức mà phụ nữ không hề nhận ra.
GĐXH - Trong rất nhiều mối quan hệ, tình dục vẫn được xem như một chủ đề “ngại mở miệng”. Họ có thể bàn về công việc, tiền bạc, con cái, những dự định lớn của cuộc đời – nhưng lại không thể nói với nhau về thứ rất riêng tư và rất thật: nhu cầu, cảm xúc và những mong muốn trong phòng ngủ.
Trong cuộc sống hiện đại, khi phụ nữ phải gánh vác rất nhiều công việc, ham muốn tình dục dần trở nên mờ nhạt và đôi khi biến mất. Nhiều người phụ nữ sau một thời gian dài mới nhận ra không còn cảm xúc khi gần gũi chồng, thậm chí là ghét bỏ và sợ hãi.
GĐXH - Trong đời sống hôn nhân, không phải những món quà lớn, không phải những lần chiều chuộng ngọt ngào mà chính một lời xin lỗi đúng lúc mới tạo ra bước ngoặt tinh tế giữa hai người.
Có một thước đo trong nhiều cuộc trò chuyện của cánh đàn ông: phải kéo dài cuộc “yêu” hơn 30 phút mới là mạnh mẽ. Nhưng thực sự, thời gian có phải là thước đo duy nhất cho phong độ, hay chỉ là một ảo tưởng khiến nhiều người tự gây áp lực cho mình? Mời quý vị cùng tìm lời giải cùng TTƯT.BS Nguyễn Thế Lương – Uỷ viên BCH Hội Y học giới tính Việt Nam.
‘Thủ dâm’ hay ‘tự sướng’– hai chữ khiến nhiều người phụ nữ còn đỏ mặt khi nghe, dù đó là một hành vi sinh lý tự nhiên. Chúng ta thường nghĩ chỉ có đàn ông mới ‘tự sướng’, nhưng thực ra phụ nữ cũng hoàn toàn có thể thực hiện hành vi này để giải tỏa căng thẳng, cải thiện giấc ngủ, và thậm chí làm tăng hiểu biết về cơ thể.