Vì sao chàng mất cảm xúc nhưng không bao giờ thừa nhận?
GĐXH - Trong nhiều cuộc hôn nhân, phụ nữ thường cảm thấy bối rối trước sự im lặng đột ngột của chồng trong những khoảnh khắc lẽ ra cần sự gắn kết. Anh im lặng khi được chạm vào, im lặng khi vợ chủ động, im lặng cả khi tình cảm đang rất tốt.
Không ít phụ nữ lầm tưởng đó là sự lạnh nhạt, thiếu yêu thương, thậm chí nghi ngờ có người thứ ba. Nhưng các chuyên gia tâm lý cho biết, “sự im lặng của đàn ông” trong chuyện gần gũi lại là một tín hiệu hoàn toàn khác: đó là cách họ che giấu sự tổn thương, mất tự tin hoặc những cảm xúc mà họ không có ngôn ngữ để diễn đạt.
ThS tâm lý Nguyễn Duy Linh (TP HCM) từng cho biết trên Tiền Phong, đàn ông trưởng thành được nuôi dạy trong một hệ quy chiếu khác phụ nữ. Họ được kỳ vọng mạnh mẽ, kiểm soát tốt, không để lộ điểm yếu. Vì vậy, khi mất cảm xúc, khó duy trì hưng phấn hoặc gặp trục trặc trong những khoảnh khắc thân mật, họ cảm thấy xấu hổ trước chính bạn đời. Nhiều bệnh nhân nam đến tư vấn đều thú nhận họ không sợ thất bại bằng việc khiến vợ thất vọng. Thế nên, thay vì nói thật, họ chọn im lặng – và hy vọng vấn đề sẽ tự biến mất.
Cơ chế này xuất phát từ một “gánh nặng vô hình” rất phổ biến ở đàn ông: nỗi sợ không đủ tốt. Đàn ông thường đặt kỳ vọng rất cao vào vai trò của mình trong phòng ngủ. Bất kỳ sự cố nhỏ nào như căng thẳng, mệt mỏi, áp lực công việc hoặc một câu nói vô tình của vợ cũng có thể khiến họ hụt nhịp cảm xúc ngay lập tức. Nhưng thay vì thừa nhận rằng mình đang mệt, đang thiếu tự tin hay đang cần được vợ trấn an, họ đóng cửa bản thân lại. Sự im lặng trở thành chiếc áo giáp che chắn cho lòng tự trọng.
PGS.TS Trần Minh Khôi (ĐH Y Hà Nội) nhấn mạnh rằng những thay đổi sinh lý cũng đóng vai trò quan trọng. Nam giới ngoài 30 tuổi bắt đầu chịu tác động của hormone, giấc ngủ, căng thẳng tâm lý và cả sức khỏe mạch máu. Những yếu tố này khiến họ dễ mất cảm xúc đột ngột. Nhưng rất ít người chịu thừa nhận mình đang yếu đi, vì điều đó chạm vào cảm giác nam tính cốt lõi. Chính sự né tránh này khiến người vợ tưởng rằng chồng không còn ham muốn, trong khi thực tế anh chỉ đang cố gắng không để tình trạng của mình trở thành vấn đề.
Điều đáng nói là sự im lặng này, nếu kéo dài, lại chính là nguyên nhân khiến hai vợ chồng xa nhau. Phụ nữ cảm thấy bị từ chối, đàn ông cảm thấy bị hiểu lầm, và vòng xoáy cảm xúc âm thầm bào mòn sự gắn kết. Các chuyên gia cho rằng giải pháp không nằm ở việc ép đàn ông phải nói ra, mà ở việc tạo ra môi trường an toàn để họ muốn nói. Một cái chạm nhẹ, một câu trấn an đơn giản như “không sao, mình từ từ” có thể mở ra cánh cửa mà sự truy vấn không bao giờ mở nổi.
Trong rất nhiều trường hợp, điều đàn ông cần không phải là kỹ thuật hay sự mới lạ, mà là cảm giác được đồng hành. Khi người vợ thể hiện sự bình tĩnh, nhẹ nhàng và không phán xét, đàn ông sẽ dễ dàng thừa nhận cảm xúc thật hơn. Và khi họ có thể nói được rằng mình đang mệt, đang căng thẳng hay đang lo lắng về hiệu suất, đó chính là bước khởi đầu của sự kết nối thân mật sâu sắc hơn.
Sự im lặng của đàn ông không phải khoảng cách, mà là tín hiệu của tổn thương chưa được gọi tên. Khi phụ nữ hiểu được điều này, họ sẽ không còn hoang mang trước những đêm chồng “tránh né”, và chính sự thấu cảm ấy lại giúp hai người tìm lại nhịp cân bằng. Bởi trong hôn nhân, điều giữ một cặp đôi ở lại với nhau không bao giờ là sự hoàn hảo, mà là khả năng nhìn thấy nỗi sợ của đối phương và vẫn ở lại, đủ dịu dàng để khiến người đàn ông dám mở lời.
