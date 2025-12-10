5 câu nói vô tình làm đàn ông tụt cảm xúc ngay lập tức
GĐXH - Trong phòng ngủ, phụ nữ thường nghĩ rằng chỉ hành động mới khiến đàn ông “tụt cảm xúc”. Nhưng theo các chuyên gia tâm lý hôn nhân, nhiều trường hợp chỉ một câu nói vô tình cũng đủ khiến đàn ông mất hứng, chững lại hoặc thu mình ngay lập tức.
Điều đáng nói là phần lớn phụ nữ không hề biết sức sát thương của những câu nói đó, vì với họ, đó chỉ là thói quen giao tiếp hoặc lời than trong vô thức.
1. “Nhanh lên được không?”
Câu nói này nghe có vẻ vô hại, nhưng lại đánh trúng nỗi lo sâu kín nhất của nhiều người đàn ông: sợ không đáp ứng được kỳ vọng. ThS tâm lý Đặng Việt Hòa nhận định rằng đàn ông thường gắn bản lĩnh của mình với sự chủ động trong phòng ngủ. Khi nghe câu thúc giục, họ lập tức rơi vào trạng thái căng cơ, giảm khoái cảm và mất nhịp tự nhiên. “Cảm giác bị đánh giá” chính là thủ phạm làm họ tụt cảm xúc chỉ trong vài giây.
2. “Sao hôm nay anh yếu thế?”
Đối với đàn ông, sức mạnh và phong độ là những yếu tố mang tính danh dự. Ngay cả khi phụ nữ nói với ý hài hước, não đàn ông vẫn tiếp nhận câu này như một sự chê bai. Chuyên gia Nam học Nguyễn Duy Khánh (Bệnh viện Việt Đức) cho biết những lời đánh giá trực tiếp về “phong độ” có thể khiến đàn ông nảy sinh lo âu, từ đó gây rối loạn cương hoặc mất cảm giác ngay lập tức. Những câu trêu đùa kiểu này vì thế tuyệt đối không nên xuất hiện.
3. “Em không cảm thấy gì cả”
Phụ nữ thường muốn chia sẻ cảm giác thật để hai người hiểu nhau hơn. Nhưng trong khoảnh khắc nhạy cảm, câu nói này giống như một tuyên bố thất bại đối với đàn ông. Họ lập tức co lại, mất tự tin, thậm chí tự đổ lỗi cho bản thân. Theo các chuyên gia, những góp ý trực tiếp nên để sau cuộc yêu, khi cả hai đã bình tĩnh và có thể trao đổi bằng ngôn ngữ xây dựng hơn.
4. “Để em chỉ cho anh làm thế nào”
Một số phụ nữ nghĩ rằng hướng dẫn sẽ giúp cuộc yêu thăng hoa hơn. Nhưng cách diễn đạt rất quan trọng. Câu nói trên dễ khiến đàn ông cảm thấy mình thiếu kinh nghiệm hoặc làm không tốt, từ đó mất đi sự chủ động – yếu tố giúp họ duy trì cảm xúc. Thay vì chỉ trích bằng lời, phụ nữ có thể dùng cơ thể để dẫn dắt nhẹ nhàng, vừa hiệu quả vừa giữ được cảm xúc.
5. “Xong chưa anh?”
Đây là câu khiến đàn ông tụt cảm xúc nhanh nhất vì nó giống như thông báo kết thúc hơn là chia sẻ cảm xúc. Đàn ông nhạy cảm khi cảm thấy mình bị coi như một nhiệm vụ phải hoàn thành. Khi nghe thấy câu này, họ lập tức mất kết nối cảm xúc, thậm chí dừng lại hoàn toàn.
