Chồng càng thăng hoa nếu vợ làm được điều này!
GĐXH - Trong đời sống vợ chồng, nhiều người lầm tưởng rằng sự thăng hoa của đàn ông phụ thuộc hoàn toàn vào kỹ thuật hay độ hấp dẫn của người phụ nữ. Tuy nhiên, các nhà tâm lý học khẳng định yếu tố ảnh hưởng mạnh mẽ nhất lại là mức độ tự tin của người phụ nữ khi bước vào cuộc yêu.
Khi người vợ thoải mái với cơ thể mình, đàn ông không chỉ bị cuốn hút hơn mà còn dễ đạt cực khoái mạnh và bền vững hơn.
TS. Trần Minh Khôi, chuyên gia tư vấn hôn nhân tại TP.HCM, cho biết trên Thanh Niên online, phụ nữ tự tin có khả năng truyền một trạng thái tâm lý tích cực sang bạn đời. Não bộ của đàn ông tiếp nhận tín hiệu từ ngôn ngữ cơ thể rất nhanh: ánh mắt không né tránh, hơi thở ổn định, nụ cười tự nhiên, cách họ cho phép bản thân được tận hưởng. Những tín hiệu này kích hoạt hệ thần kinh phó giao cảm – vốn là thứ giúp cơ thể đàn ông duy trì sự cương cứng ổn định và cảm giác khoái cảm trọn vẹn.
Điều này lý giải vì sao đàn ông thường bị hấp dẫn bởi một người phụ nữ biết yêu cơ thể mình, dù cơ thể ấy không hoàn hảo theo tiêu chuẩn truyền thông. Theo BS Nguyễn Bá Hưng, chuyên gia nam học: Khi người phụ nữ liên tục lo lắng về bụng, đùi, vòng eo hay “mình xấu thế này”, họ tạo ra một nguồn năng lượng căng thẳng vô hình. Căng thẳng của vợ chính là yếu tố khiến nam giới bị phân tán chú ý, giảm sự tập trung vào cảm xúc và đôi khi gây khó khăn trong việc duy trì phản ứng sinh lý.
Ngược lại, khi phụ nữ thể hiện sự tự do trong chuyển động, dám nhìn thẳng vào người bạn đời và chủ động bày tỏ mong muốn, đàn ông sẽ có xu hướng mạnh mẽ hơn trong đáp lại. Các nghiên cứu về hành vi chỉ ra rằng đàn ông dễ kích hoạt testosterone khi họ cảm nhận mình được “chào đón”, được khao khát. Testosterone tăng giúp họ cương cứng tốt hơn, khoái cảm mạnh hơn và dễ đạt đến cực điểm.
Về mặt tâm lý, phụ nữ tự tin còn tạo nên cảm giác an toàn cho đàn ông. Sự an toàn này không chỉ là an toàn về mặt cảm xúc, mà còn là sự yên tâm rằng họ đang làm hài lòng bạn đời, họ được ghi nhận và được kết nối. Nhiều nam giới chia sẻ rằng điều khiến họ thăng hoa nhất không phải cơ thể vợ đẹp đến mức nào, mà là cách vợ tận hưởng khoảnh khắc ấy ra sao. Khi người phụ nữ không phán xét bản thân và không đánh giá chồng, người đàn ông có thể mở lòng trọn vẹn, giảm sự phòng thủ và hòa nhịp tốt hơn.
Sự tự tin cũng giúp phụ nữ chủ động hơn trong việc dẫn dắt nhịp yêu, điều chỉnh tư thế, bày tỏ nhu cầu hoặc dừng lại khi cần thiết. Điều này không chỉ tốt cho sức khỏe sinh lý của cả hai mà còn giảm nguy cơ chấn thương – điều ngày càng được các bác sĩ nam học cảnh báo.
Điều đáng nói là tự tin không nhất thiết đến từ vẻ đẹp tiêu chuẩn. Nó được bồi đắp từ việc phụ nữ biết chăm sóc bản thân, hiểu rõ cơ thể mình, giao tiếp cảm xúc với chồng và cho phép mình được tận hưởng mà không so sánh. Khi phụ nữ bước vào cuộc yêu với tâm thế ấy, họ không chỉ hấp dẫn hơn, mà còn trở thành nguồn năng lượng giúp cuộc yêu hài hòa và bền chặt.
Trong một mối quan hệ lâu dài, sự thăng hoa không phải là may rủi. Nó là kết quả của sự kết nối, của tâm lý thoải mái và sự đồng điệu giữa hai người. Và đôi khi, yếu tố quyết định lại nằm ở điều tưởng như nhỏ bé: người phụ nữ chọn yêu bản thân mình nhiều hơn, để từ đó tình yêu của cả hai trở nên trọn vẹn hơn.
Bao nhiêu tuổi thì nên “làm chuyện ấy”? Sự thật khiến nhiều phụ huynh giật mìnhPhòng the - 11 giờ trước
Quan hệ tình dục là nhu cầu tự nhiên của con người. Nhưng bắt đầu khi nào, ở độ tuổi nào thì an toàn về cả sức khỏe lẫn tâm lý lại là câu hỏi khiến không ít cha mẹ và người trẻ hoang mang.
Vì sao làm điều này sau yêu sẽ quyết định chất lượng hôn nhân?Phòng the - 23 giờ trước
GĐXH - Trong đời sống vợ chồng, nhiều người cho rằng sự thân mật kết thúc khi cả hai đã chạm đến cảm xúc cao trào. Thế nhưng, các nhà tâm lý học khẳng định những khoảnh khắc sau đó mới là nền tảng thật sự của kết nối.
5 điều phụ nữ nên làm để trở nên hấp dẫn hơn, khiến chồng 'khó thoát'Phòng the - 2 ngày trước
GĐXH - Phụ nữ nên làm gì để người đàn ông của mình không bao giờ cảm thấy ngại gần gũi? Câu trả lời nằm ở những hành động rất giản dị nhưng chạm đúng vào nhu cầu cảm xúc đàn ông.
3 sai lầm vô thức khiến đàn ông tụt cảm xúc khi gần gũi, làm vợ cần lưu ý!Phòng the - 3 ngày trước
GĐXH - Không ít phụ nữ nghĩ rằng sự xa cách của chồng trong chuyện chăn gối là dấu hiệu “hết yêu”. Nhưng theo các chuyên gia tâm lý hôn nhân, phần lớn sự né tránh ấy xuất phát từ những hành vi rất nhỏ, đôi khi vô thức, nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc của đàn ông. Ba “cạm bẫy” phổ biến dưới đây là nguyên nhân khiến nhiều cặp đôi dần mất đi sự hòa hợp mà không hề hay biết.
4 sai lầm vô thức của phụ nữ khiến đàn ông ngại chạm vào vợPhòng the - 3 ngày trước
GĐXH - Trong nhiều cuộc hôn nhân, phụ nữ thường băn khoăn: "Tại sao chồng dạo này ít ôm mình?", "Vì sao anh ấy né tránh sự thân mật?", "Hay là anh không còn yêu mình?". Nhưng trên thực tế, sự xa cách ấy đôi khi không xuất phát từ chuyện hết yêu, mà đến từ những sai lầm rất nhỏ, rất vô thức mà phụ nữ không hề nhận ra.
Tại sao những cặp đôi ngại nói chuyện về tình dục lại dễ mất kết nối nhất?Phòng the - 5 ngày trước
GĐXH - Trong rất nhiều mối quan hệ, tình dục vẫn được xem như một chủ đề “ngại mở miệng”. Họ có thể bàn về công việc, tiền bạc, con cái, những dự định lớn của cuộc đời – nhưng lại không thể nói với nhau về thứ rất riêng tư và rất thật: nhu cầu, cảm xúc và những mong muốn trong phòng ngủ.
[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Lãnh cảm khi gần chồng: Lý giải thiết thực và giải pháp từ chuyên giaPhòng the - 5 ngày trước
Trong cuộc sống hiện đại, khi phụ nữ phải gánh vác rất nhiều công việc, ham muốn tình dục dần trở nên mờ nhạt và đôi khi biến mất. Nhiều người phụ nữ sau một thời gian dài mới nhận ra không còn cảm xúc khi gần gũi chồng, thậm chí là ghét bỏ và sợ hãi.
Hành động nào chồng làm càng khiến vợ càng muốn gần gũi hơn?Phòng the - 6 ngày trước
GĐXH - Trong đời sống hôn nhân, không phải những món quà lớn, không phải những lần chiều chuộng ngọt ngào mà chính một lời xin lỗi đúng lúc mới tạo ra bước ngoặt tinh tế giữa hai người.
[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Lâm trận 30 phút mới chuẩn phong độ?Phòng the - 6 ngày trước
Có một thước đo trong nhiều cuộc trò chuyện của cánh đàn ông: phải kéo dài cuộc “yêu” hơn 30 phút mới là mạnh mẽ. Nhưng thực sự, thời gian có phải là thước đo duy nhất cho phong độ, hay chỉ là một ảo tưởng khiến nhiều người tự gây áp lực cho mình? Mời quý vị cùng tìm lời giải cùng TTƯT.BS Nguyễn Thế Lương – Uỷ viên BCH Hội Y học giới tính Việt Nam.
5 kiểu 'đụng chạm' khiến đàn ông lập tức muốn gần vợ hơnPhòng the - 6 ngày trước
GĐXH - Trong đời sống vợ chồng, phụ nữ thường được nhắc nhiều về nhu cầu được yêu thương bằng lời nói, sự quan tâm và sự dịu dàng. Nhưng ít ai biết rằng đàn ông cũng có một “ngôn ngữ yêu” riêng. Và rất nhiều trong số đó được truyền tải qua những cái chạm đúng cách.
[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Những người phụ nữ phải 'tình dục một mình': Lợi và hạiPhòng the
‘Thủ dâm’ hay ‘tự sướng’– hai chữ khiến nhiều người phụ nữ còn đỏ mặt khi nghe, dù đó là một hành vi sinh lý tự nhiên. Chúng ta thường nghĩ chỉ có đàn ông mới ‘tự sướng’, nhưng thực ra phụ nữ cũng hoàn toàn có thể thực hiện hành vi này để giải tỏa căng thẳng, cải thiện giấc ngủ, và thậm chí làm tăng hiểu biết về cơ thể.