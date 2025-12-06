Vì sao làm điều này sau yêu sẽ quyết định chất lượng hôn nhân?
GĐXH - Trong đời sống vợ chồng, nhiều người cho rằng sự thân mật kết thúc khi cả hai đã chạm đến cảm xúc cao trào. Thế nhưng, các nhà tâm lý học khẳng định những khoảnh khắc sau đó mới là nền tảng thật sự của kết nối.
Chỉ hai phút dịu dàng và tử tế sau khi ân ái có thể tác động mạnh mẽ đến cảm giác an toàn, sự gắn bó và chất lượng hôn nhân lâu dài.
Các nghiên cứu về thần kinh học cho thấy ngay sau khi thân mật, cơ thể người phụ nữ tiết ra lượng oxytocin tăng vọt. Đây là thời điểm họ nhạy cảm nhất về mặt cảm xúc và cần sự hiện diện nâng đỡ từ người bạn đời.
Một chuyên gia tư vấn hôn nhân tại Hà Nội cho biết phụ nữ thường không ghi nhớ khoảnh khắc cao trào bằng cảm giác mà người đàn ông dành cho họ khi mọi thứ vừa kết thúc. Nếu người chồng vội quay lưng, cầm điện thoại hoặc đứng dậy rời đi, não bộ của người vợ dễ ghi nhận cảm giác bị bỏ lại. Điều tưởng như nhỏ nhặt ấy lại có khả năng tạo ra vết xước rất sâu trong sự thân mật của hai người.
Điều thú vị là không chỉ phụ nữ, đàn ông cũng hưởng lợi từ hai phút tử tế này. Một chuyên gia trị liệu nam học chia sẻ rằng khi người đàn ông ôm vợ, chạm nhẹ lưng cô ấy, hỏi một câu quan tâm hay đơn giản chỉ nằm lại bên cạnh, họ đang củng cố vai trò của mình như một người yêu thương, biết trân trọng và biết bảo vệ.
Hành động đó giúp đàn ông cảm thấy mạnh mẽ và tự tin hơn, đồng thời tạo nên sự đáp lại tích cực từ người bạn đời. Khi người phụ nữ được chăm sóc về mặt cảm xúc, họ có xu hướng cởi mở và gắn bó hơn, từ đó mối quan hệ trở nên hài hòa và bền vững.
Điều phụ nữ mong muốn nhất sau khi gần gũi không phải lời đường mật hay những cử chỉ cầu kỳ. Thứ họ chờ đợi chính là sự hiện diện trọn vẹn của người đàn ông. Một cái ôm giữ lại vài giây, bàn tay đặt nhẹ lên eo hoặc câu hỏi giản dị như “Em có mệt không?” đủ sức trấn an để họ cảm thấy được yêu thương. Khi cảm giác này được lặp lại đều đặn, hôn nhân có xu hướng trở nên mềm mại hơn, ít căng thẳng hơn và giàu sự gắn kết hơn.
Ngược lại, việc bỏ qua hai phút sau khi ân ái có thể khiến nhiều cặp đôi dần mất kết nối. Khi người phụ nữ nhiều lần rơi vào trạng thái “bị bỏ lại”, họ dễ trở nên thu mình, giảm ham muốn và dần ngại bày tỏ nhu cầu. Đàn ông có thể không nhận ra, nhưng chính khoảnh khắc im lặng, lạnh lùng hoặc thờ ơ sau khi thân mật lại là nguy cơ gây sứt mẻ mối quan hệ nhiều hơn bất cứ điều gì khác diễn ra trong phòng ngủ.
Hôn nhân bền vững đôi khi không phụ thuộc vào những nỗ lực lớn, mà nằm trong những khoảnh khắc rất nhỏ nhưng được lặp đi lặp lại đầy chân thành. Hai phút tử tế sau khi ân ái không phải nghi thức bắt buộc, mà là cách cả hai nhắc nhau rằng sự thân mật không chỉ là nhu cầu bản năng, mà là hành động chứa đựng tình yêu, sự tôn trọng và trách nhiệm cảm xúc dành cho nhau.
Khi người đàn ông lựa chọn ở lại, chạm nhẹ, hỏi han, hoặc chỉ đơn giản là nắm lấy bàn tay vợ, họ đang đặt một viên gạch nhỏ nhưng bền vững vào nền móng của cuộc hôn nhân. Và chính những viên gạch ấy, theo thời gian, tạo nên một mái ấm mà cả hai đều muốn trở về, bất kể ngoài kia có bao nhiêu giông bão.
GĐXH - Phụ nữ nên làm gì để người đàn ông của mình không bao giờ cảm thấy ngại gần gũi? Câu trả lời nằm ở những hành động rất giản dị nhưng chạm đúng vào nhu cầu cảm xúc đàn ông.
GĐXH - Không ít phụ nữ nghĩ rằng sự xa cách của chồng trong chuyện chăn gối là dấu hiệu "hết yêu". Nhưng theo các chuyên gia tâm lý hôn nhân, phần lớn sự né tránh ấy xuất phát từ những hành vi rất nhỏ, đôi khi vô thức, nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc của đàn ông. Ba "cạm bẫy" phổ biến dưới đây là nguyên nhân khiến nhiều cặp đôi dần mất đi sự hòa hợp mà không hề hay biết.
GĐXH - Trong nhiều cuộc hôn nhân, phụ nữ thường băn khoăn: "Tại sao chồng dạo này ít ôm mình?", "Vì sao anh ấy né tránh sự thân mật?", "Hay là anh không còn yêu mình?". Nhưng trên thực tế, sự xa cách ấy đôi khi không xuất phát từ chuyện hết yêu, mà đến từ những sai lầm rất nhỏ, rất vô thức mà phụ nữ không hề nhận ra.
GĐXH - Trong rất nhiều mối quan hệ, tình dục vẫn được xem như một chủ đề "ngại mở miệng". Họ có thể bàn về công việc, tiền bạc, con cái, những dự định lớn của cuộc đời – nhưng lại không thể nói với nhau về thứ rất riêng tư và rất thật: nhu cầu, cảm xúc và những mong muốn trong phòng ngủ.
Trong cuộc sống hiện đại, khi phụ nữ phải gánh vác rất nhiều công việc, ham muốn tình dục dần trở nên mờ nhạt và đôi khi biến mất. Nhiều người phụ nữ sau một thời gian dài mới nhận ra không còn cảm xúc khi gần gũi chồng, thậm chí là ghét bỏ và sợ hãi.
GĐXH - Trong đời sống hôn nhân, không phải những món quà lớn, không phải những lần chiều chuộng ngọt ngào mà chính một lời xin lỗi đúng lúc mới tạo ra bước ngoặt tinh tế giữa hai người.
Có một thước đo trong nhiều cuộc trò chuyện của cánh đàn ông: phải kéo dài cuộc "yêu" hơn 30 phút mới là mạnh mẽ. Nhưng thực sự, thời gian có phải là thước đo duy nhất cho phong độ, hay chỉ là một ảo tưởng khiến nhiều người tự gây áp lực cho mình? Mời quý vị cùng tìm lời giải cùng TTƯT.BS Nguyễn Thế Lương – Uỷ viên BCH Hội Y học giới tính Việt Nam.
GĐXH - Trong đời sống vợ chồng, phụ nữ thường được nhắc nhiều về nhu cầu được yêu thương bằng lời nói, sự quan tâm và sự dịu dàng. Nhưng ít ai biết rằng đàn ông cũng có một "ngôn ngữ yêu" riêng. Và rất nhiều trong số đó được truyền tải qua những cái chạm đúng cách.
GĐXH - Trong các vấn đề thầm kín của hôn nhân, phụ nữ thường cho rằng đàn ông "đơn giản", "hễ chạm là có cảm xúc". Nhưng các chuyên gia tâm lý hôn nhân khẳng định điều này hoàn toàn sai. Cũng như phụ nữ, đàn ông có những khoảnh khắc nhạy cảm, những điều làm họ "tụt cảm xúc" ngay lập tức nhưng họ ít khi nói ra.
GĐXH - Theo các chuyên gia nam học và tâm lý hôn nhân, đàn ông không chỉ tìm kiếm khoái cảm thể xác mà còn tìm sự trân trọng, kết nối và được vợ mong chờ. Thế nhưng xã hội luôn đặt họ vào vai người "chủ động", "khỏe mạnh", "không được yếu đuối", khiến phần lớn đàn ông chọn im lặng thay vì nói lên điều họ thực sự cần.
'Thủ dâm' hay 'tự sướng'– hai chữ khiến nhiều người phụ nữ còn đỏ mặt khi nghe, dù đó là một hành vi sinh lý tự nhiên. Chúng ta thường nghĩ chỉ có đàn ông mới 'tự sướng', nhưng thực ra phụ nữ cũng hoàn toàn có thể thực hiện hành vi này để giải tỏa căng thẳng, cải thiện giấc ngủ, và thậm chí làm tăng hiểu biết về cơ thể.