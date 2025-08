8 cách phân biệt trứng vịt lộn già và non

Một mẹo dân gian khá chính xác là ngâm trứng vào dung dịch nước muối loãng (khoảng 5-10%). Trứng non sẽ nằm ngang dưới đáy chậu nước, do trọng lượng nhẹ, lòng đỏ chưa đậm đặc. Trứng vừa đủ tuổi sẽ ngóc lên một đầu. Trứng già sẽ dựng đứng hoặc nổi lơ lửng, do phần khí bên trong nhiều, trọng lượng phân bố lệch. Phương pháp này không phải lúc nào cũng chính xác 100% nhưng có thể dùng để phân loại sơ bộ trước khi chọn trứng.